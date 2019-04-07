У сибирячки большая семья, именно ради них (и себя) она решилась полностью измениться

Преображать молодых женщин почти всегда легко: обычно это раз-два, накрасили губы, надели платье, — вот и королева едет на бал. С женщинами за 40 все немного сложнее — нужно не сделать образ «молодящимся», но грамотно подчеркнуть достоинства. Добавить цвета, но не переборщить. А еще там много нюансов с макияжем. Команда редакции SHE вместе со стилистом Анной Ладан и визажистом-стилистом Еленой Куземкиной не ищут легких задач, поэтому мы преобразили Ирину (55). У нее уже четверо внуков, но это не мешает ей оставаться привлекательной и яркой.

У Ирины три дочери и четверо внуков. Сейчас сибирячка не работает, в обед забирает старшего внука из школы и проводит с ним время.





«Мне всё в этой жизни интересно, поэтому захотела поучаствовать и в этом проекте. Пока не работаю 3 года, кроме джинсов, футболки, куртки, кроссовок, в общем-то одежда никакая другая и не нужна, за редким исключением, когда ты куда-то выходишь в гости или в театр, а это бывает не так часто», — рассказывает Ирина.





По словам сибирячки, ей интересно увидеть себя другую





«Потому что ты все равно привыкаешь к себе и, когда собираешься на какие-то важные события, привычным образом себя украшаешь, собираешь, а хотелось чего-то другого, непривычного, профессионального взгляда на меня», — рассказывает героиня.





Самое важное в лифтинг-макияже — это увлажнение. Елена советует использовать для этого лифтинг-сыворотки





«В этом возрасте кожа теряет свою упругость, морщинки становятся глубже, овал лица теряет форму, а также черты лица становятся менее яркими. Мы используем хитрости лифтинг-макияжа, задача которого заключается в том, чтобы женщина выглядела моложе своего возраста. У лифтинг-макияжа есть особенности нанесения и специальные средства (плотность, текстура, цвета), которые не будут подчеркивать морщинки», — комментирует работу визажист-стилист Елена Куземкина.





Для возрастной кожи визажист рекомендует использовать тональные кремы с лифтинг-эффектом или BB-кремы с хорошим увлажнением





Визажист считает, что важно не забывать про румяна, ведь именно они добавляют макияжу свежести. Консилер Елена рекомендует наносить во внутренний уголок глаза, он должен быть на пару оттенков светлее тона, им же можно заполнить глубокие мимические морщинки. Помады лучше выбирать сатиновые, но не слишком плотные. Оттенки могут быть сочные и в меру яркие.





Визажист советует избегать помад оттенка nude для повседневного макияжа





Стилист Анна Ладан считает, что с возрастом выбор одежды может меняться, но это должно быть связано скорее с изменением фигуры и образа жизни, а не с требованием возраста.





Но, по наблюдениям эксперта, зачастую женщины перестают носить принты, насыщенные и яркие цвета, все чаще выбирают нейтральные оттенки



Серьги все по 1100, byModno; плащ виниловый 7500, ASOS







По мнению Анны, крупные и яркие принты, а также их интересные сочетания можно носить в любом возрасте. Ирина была готова к экспериментам, поэтому как вариант верхней одежды ей был предложен виниловый тренч виноградного цвета.





Брюки 6000, футболки 3000, белая рубашка 5400, свитер 3600, всё Minimalista fashion; куртка-пилот 11 000, Ella design; кроссовки 17 990, Hogl





«С возрастом женщины стараются придерживаться классического стиля, потому что так безопаснее. В такой гардероб очень легко и логично вписываются вещи из спортивного стиля, футболки и кроссовки. Когда добавляешь спортивные элементы, происходит омоложение образа в целом. А кроме этого, кроссовки — это очень удобно. Эта пара еще и учитывает анатомические изменения стопы, так что нашей героине будет удобно. Взяла максимально универсальный цвет — серебро, подойдет подо все, и пыли не видно», — рассказывает стилист.





Нужно уделить особое внимание качеству одежды: когда ткани хорошие, образ в целом выглядит более элегантным и дорогим



Жакет «цветы» 10 800, Minimalista fashion; пальто 13 000, Ella design







«Существует мнение, что бижутерию нельзя носить после 40 лет. Абсолютно не согласна. Стильная бижутерия способна так же, как и кроссовки, омолодить образ, а вот классический дорогой гарнитур добавит нафталина», — считает стилист Анна Ладан.





Кроме кроссовок на весну и лето стоит обратить внимание на удобные и стильные мюли. В нашем случае лаковые в цвете «розовый павлин»



Брюки 5500, блуза с галстуком 4900, всё Minimalista fashion; мюли 15 490, Hogl







Жакет 9500, юбка 5000, всё Minimalista fashion; брошь 500, be happy Anna Pase





«Мне очень понравилось преображение, понравилась работа визажиста — так профессионально и цепко. Когда я наношу макияж сама, создаю совсем другой образ. Лена создала для меня образ незнакомый, но тоже интересный и неожиданный. И наряжали меня очень отлично от того, в чем я привыкла ходить. Проект для меня был очень эмоциональный и насыщенный, я не сопротивлялась, все пробовала, что предлагали», — делится эмоциями после проекта Ирина.





По словам сибирячки, в образах были одежда, обувь и аксессуары неожиданных для нее цветов, которые она себе раньше не подбирала.





«Я всегда выбирала более сдержанные тона, которые и в пир, и в мир. Но поняла, что в пир и в мир может быть одежда, обувь и аксессуары совсем других цветов. Например, цвет фуксии я никогда в жизни не носила, никогда не пользовалась такой помадой. А оказалось, что в образе они смотрятся достаточно гармонично и их можно использовать и в повседневной жизни», — заключает Ирина.





Супруг Ирины привык к тому, что жена участвует в разных экспериментах, поэтому, по словам сибирячки, она вряд ли сможет его удивить. Больше болеют за нашу героиню дочери и внуки.