Их не узнать: яркие сибирячки показали свои фото без фильтров, оцените разницу (это поразительно)

Показать себя такой, какая есть сегодня, решится не каждая девушка. Социальные сети окончательно взяли нас в рабство, а различные редакторы и фильтры упростили жизнь. И порой в жизни и на фото в интернете будто два разных человека, а как разочаровываются парни, когда познакомились в интернете с идеальной красоткой, а на свидание приходит кто-то совсем другой, не похожий на ту, что покорила с первого взгляда. Героини сегодняшней статьи, как на подбор, привлекательны в своих профилях. Корреспондент предложила им показать фото без обработки и макияжа — оцените, насколько отличаются девушки от своих виртуальных образов.

Вероника, 24 года, визажист, модель











«Довольно часто на вопросы подписчиков в сториз я отвечаю без макияжа и укладки, в домашней одежде, но ракурс выбираю удачный. Дома я вообще могу ходить хоть голая, видит только кот, мне без разницы. Не нравиться себе в зеркале считаю нормальным, все мы люди и всякое случается, поэтому бывает по-разному — в зеркале конфетка, а на фото картошка. Смотря в зеркало, хочется всегда видеть красотку, но можно заболеть, поесть солёного на ночь, элементарно не выспаться, да и просто может не быть настроения, — это все сказывается на внешности. Не думаю, что найдётся девушка, которая с правильным макияжем будет нравиться себе меньше, чем без него. Можно одинаково любить обе версии, но ту, что без мейка, любить больше — это вряд ли. Свою внешность на фото я практически не поправляю, разве что объем волос, выравниваю кожу, ретуширую мелкие детали на лице.





Я адекватно отношусь к любому улучшению (не полному перекраиванию) себя, если это сделает человека счастливее. Раньше я не могла обойтись без наращенных ресниц, сейчас нравлюсь себе и без них. Поддерживать брови, волосы, ногти в хорошем аккуратном состоянии лично для себя считаю необходимостью. В губы ставила пару раз филлер, без него ничего страшного не случится, но так я себе нравлюсь больше, губы не будут сохнуть, потому что в первую очередь это увлажнение.









Увлажнять лицо с помощью инъекций, делать пилинги, да и вообще заниматься своей кожей у косметолога необходимо. Кожа впитывает все то, что выбрасывается в воздух, поэтому просто помазать кремом дома — не поможет. То, что наносится поверх, а не изнутри, дает временный эффект. Два раза ставила ботокс — у меня меня очень активная мимика, морщины начали появляться лет с 16. Если не решить эту проблему сейчас, то потом никакой ботокс уже не поможет. Грудь тоже делала, для гармонизации фигуры. Стала чувствовать себя гораздо увереннее, могу спокойно носить одежду без белья, выбор одежды стал больше. Если честно, не все старые знакомые заметили, что грудь сделана, частая фраза: "Я вижу, что что-то в тебе изменилось, а что именно, сказать не могу".





Моя жизнь в соцсетях отличается от настоящей — я не выкладываю туда каждый свой шаг, могу несколько дней не появляться. Стараюсь делать свою страницу не просто красивой, но и полезной. Можно иногда посмеяться над собой — однажды я выставляла в Twitter коллаж из серии "Познакомился с девушкой в интернете: ожидание/ реальность", где реальностью был не самый удачный мой ракурс. Иногда мне говорят, что по Instagram думали, что я выше и крупнее, но гораздо чаще слышу: "Круто, что ты такая же, как на фотках"».







Антонина, 22 года, мастер микроблейдинга











«Для меня важно всегда быть красивой, я не ленюсь краситься, мой макияж очень простой, чтобы подчеркнуть достоинства. Но и без косметики я не стесняюсь себя показывать, выхожу так в прямые эфиры, когда я дома и мне никуда не надо. В последнее время задумалась, что мне нравится больше, как я выгляжу без макияжа, но с ним эффектнее.







Каждый месяц — не важно, какое время года, есть парень, нет парня, — обязательно маникюр, эпиляция, ресницы, брови. Делала губы, но это не каждый месяц, конечно. Сейчас XXI век, девушки могут подчеркивать свою красоту, не зря же все это придумали. Но это не значит, что ты вся перекроенная.







Дома я тоже хочу выглядеть красиво, не хожу как попало, очень люблю красивые майки, шорты, пеньюары. Пучок на голове мне идет. Бывает, что не нравлюсь себе, смотрю в зеркало и что-то не так, хотя все то же самое — так же оделась, так же накрасилась. Такие мы, девочки.











Мне всегда говорят, что в жизни я смотрюсь худее, чем на фото и видео, меньше и Instagram не передает всю мою красоту. Иногда я могу поправить свое фото, когда получается крутой кадр, но что-то в нем не так, например ракурс, где мой нос не в нужном мне виде, — тогда да, я могу подкорректировать.







Иногда бывает, кто-то заскринит меня в прямом эфире в момент, где я не очень, и выложит в какой-нибудь паблик. Я же не сижу как кукла, я разговариваю, эмоционирую — мне не важно, пусть скринят, мне даже нравится смотреть, как из людей льется желчь из-за моей внешности. Иногда я сама люблю спровоцировать подписчиков. В соцсетях и в жизни я одинаковая, спокойно обходилась без Instagram 5 месяцев: меня удалили, ничего не поменялось».







Дарья, 28 лет, директор бухгалтерской компании











«Идеал красоты для каждого свой, для меня он связан со здоровьем, с внутренним состоянием. Я всегда стремлюсь быть красивой, показаться без макияжа и укладки не стесняюсь, так я себе нравлюсь больше, или со своим повседневным, которые многие выдают за его отсутствие, — консилер под глаза, гель для бровей и гигиеническая помада.







Я слежу за собой — филлер, ботокс и профессиональное питание кожи, мезотерапия. Все остальные процедуры я могу делать сама. Дома я могу ходить в растянутой уютной кофте или толстовке, с пучком, мне это нравится. Как только я ловлю себя на мысли, что мне не нравится, как я выгляжу в зеркале, сразу же начинаю править это.











В фоторедакторах ничего себе ни разу не редактировала, ни губы, ни грудь, ни попу, даже не знаю, как люди это делают. Ретуширую только недочеты на лице. Жизнь в соцсетях стала важной для меня только в последнее время, я стала активнее их вести, связала с работой — как реклама нашей компании. По сути, что в реальности — то и там, но многое остается за кадром. Мне не присущ провокационный стиль, я не вывожу подписчиков на негативные эмоции».

