Множество нестандартных пар счастливы именно от своей нестандартности (или вопреки ей). Максим и Арина — классические молодожены, улыбчивые и влюбленные: Максим крупный, широкий в плечах, угрожающего вида парень, Арина хрупкая, но яркая девушка с огненно-медными волосами. Она немного тараторит, он мягко подправляет ее бурную и эмоциональную речь, она послушно соглашается. Но есть в этой паре интересный момент — Арина зарабатывает в 5 раз больше мужа, и так было еще до момента их знакомства. Корреспонденту SHE ребята рассказали, почему не ссорятся из-за денег и не считают финансовый мезальянс проблемой, а также как распределить необычный бюджет, чтобы жить дружно.

Максим (28) работает государственным служащим, его зарплата составляет 24 800, плюс надбавка за работу в выходные. Итого в месяц выходит примерно 27 000. Арина (29) руководит отделом продаж автосалона. В прибыльные месяцы она зарабатывает около 200 000 рублей, но если разделить средний доход на весь год, то получается 130 000 – 140 000 рублей.





Арина и Максим познакомились два года назад на дне рождения у мужа подруги Арины. В большой шумной компании в караоке (Арина приехала позже, это был уже конец вечера. — Прим. ред.) она заметила серьезного парня в белой рубашке и строгих брюках. Остальные мужчины были в джинсах и футболках, девушка отметила, что Максим выгодно выделяется на их фоне. Они пообщались на празднике, но дальше дело не пошло. Подвыпившие друзья начали их активно сватать, ребята смутились, и все закончилось в тот вечер как-то скомкано. Спустя полгода Арина нашла Максима во «ВКонтакте» и добавила в друзья.





«Тогда я сделала это бессознательно, просто тыкала по кнопкам "ВКонтакте", и пришла мысль: "Интересно, а как выглядит этот парень", — нашла и добавила в друзья», — рассказывает девушка.





Максим написал первый, пригласил на чай в кафе, а потом, по словам пары, они даже и не поняли, как начали жить вместе

«В отношениях взрослых людей сам собой короткий период ухаживаний, встречаний, быстро хочется просыпаться и засыпать вместе, и если такая возможность есть, то почему бы и и нет», — рассказывает Арина. Сейчас пара живет в квартире Максима (она досталась ему в наследство от бабушки). Арина до встречи с будущим мужем снимала квартиру в центре. На вопрос редакции про распределение бюджета в семье ребята отвечают очень подробно.







«У нас общий бюджет, мы вместе решаем, как им управлять. Независимо от того, кто какой вклад приносит. В нашем случае Максим берет на себя уборку по дому и часто готовку, уход за автомобилем полностью (детали, мойка, заправка). Я плачу кредит за машину и покупаю продукты. С моей зарплаты мы откладываем на поездки и на помощь родителям. У Максима есть хобби (он делает мебель из дерева) — это тоже требует вложений, он сам разбирается с этой частью вопроса», — рассказывает Арина.





По словам Максима, он не чувствует дискомфорта из-за финансового мезальянса.





«Я живу по средствам и стремлюсь зарабатывать больше, у меня не бывает ситуации, когда нет своих денег и приходится просить у жены. Если она мне что-то покупает, для меня это не унизительно, потому что я ничего не прошу и это всегда и полностью ее инициатива. Я многое могу сделать сам, руками, недавно утеплил балкон, сделал там стол, поставил витражные окна, раз я не могу позволить себе нанять мастера», — рассуждает Максим.





Он считает, что Арина часто покупает много лишнего в дом, но не спорит.





«Это ее территория, ее жизнь бытовая, она обустраивает ее так, как хочет. Мы ездили в отпуск: за билеты платил я, за гостиницы и развлечения — жена. Я покупал сувениры для нас и родственников. Там, может, получилось больше у нее по тратам», — отвечает Максим.





Оставшиеся деньги ребята откладывают на отпуск и на помощь родителям в будущем





Арина считает, что нужно верить в своего мужчину, и ее не смущает, что Максим зарабатывает в 5 раз меньше.







«Он умный, рукастый, хозяйственный и добрый, стремится к большим заработкам. Но когда он будет такой красавец-раскрасавец-бизнесмен, будет очень много желающих, и уже и любая девушка посмотрит на него по-другому. Я знаю его потенциал, для меня это только вопрос времени», — заключает Арина. По словам сибирячки, она не понимает истерию в обществе насчет того, что мужчина должен зарабатывать больше женщины.





«Я сторонник того, что надо следить за своим профессиональным развитием и выбирать человека по сердцу и с перспективой на будущее. А не в чужой карман постоянно заглядывать — это тактика побирушки какая-то», — считает наша собеседница. По словам Арины, в ее окружении много примеров, где девушки выходили замуж за состоятельных мужчин, а спустя время оставались ни с чем.





«Или бывает так: денег много, а ей даже 1000 не даст. Важны отношения. Мне Максим все покупает, если я прошу, другой вопрос, что просьб он от меня не слышит. И хорошие подарки делает без подсказок. Да, сейчас большую часть расходов оплачиваю я, но ситуация может измениться в любой момент, меня это не парит», — заключает сибирячка.





По словам ребят, бюджет у них распределился спонтанно. Когда начали жить вместе, инициативу платить за часть вещей Арина взяла на себя сама. Но иногда у них все-таки бывают разногласия на денежной почве, наверное, как у всех. Например, на майские праздники Арина хотела поехать в небольшой незапланированный отпуск на Кипр (только на выходные дни), но Максим оказался против.





«Потому что мы недавно приехали, и я считаю, что лучше скопить на что-то более крупное и новое (путешествие. — Прим. ред.), потому что на Кипре мы были оба. У Арины часто деньги как вода, у нас уже семейный бюджет, и я имею право влиять на такие решения. Потому что для меня семья — это там, где один влияет на другого. Арина тоже может возразить что-то моему решению — я прислушаюсь, но конечное решение за мной. Так и с тратами, насчет поездки я возразил — она прислушалась, если бы приняла решение поехать, криминала бы не было, но важно в большей части ситуаций прийти к одному знаменателю все же», — считает Максим.





В прошлом году ребята сыграли свадьбу, в летнем шатре у них было 40 гостей, на свадьбу заработали «почти пополам», свадебное путешествие подарили родители Максима. По словам героев, окружение им исподтишка иногда задает вопросы про бюджет и его разделение, подшучивает над Максимом, но ребят это абсолютно не трогает. Через полгода они планируют подумать о первом ребенке, а пока завели только кошку Сабрину. Пара шутит: «Хорошо, хоть она ничего не считает».