«Для меня это безвкусица»: стильные сибирячки на улицах города — о нелепых трендах и нужных покупках

Город заиграл яркими красками, и это приятно. Если еще 5–7 лет назад в апреле по городу в основной массе передвигались люди, одетые в черно-серое, то сейчас мы всё чаще встречаем интересно и необычно одетых людей, которых хочется разглядывать. Особое сосредоточение стиля — конечно же, центр. Девушки в пальто-халатах, джинсах-бойфрендах, в ярких очках и массивных кроссовках то и дело прогуливаются вдоль улицы Ленина. Корреспондент SHE сфотографировала 8 сибирячек и поговорила с ними о современных трендах и самых нужных покупках на весну.

Мария, 32 года, работает в сфере культуры











«Сначала я смотрю, чего мне не хватает, — каждый год по-разному. В этот раз мне нужно было пальто. Для меня главное — практичность и удобство, чтобы было красиво. Не слежу за модными новинками, но совсем не нравится то, что возвращается стиль 90-х, для меня это безвкусица».







Мария, 36 лет, стилист

Марина, 34 года, свой бизнес











Отвечают вместе: «На весну нужны пальто и очки. Дополнить любым аксессуаром, который свяжет образ, — очки, сумка или шарф, головной убор. Шляпы в моде, мало кому идет, но если правильно подобрать — круто смотрится. Все тренды имеют право на существование. Нравятся массивные кроссовки на худых ногах, высокая посадка брюк — удлиняет ноги, удачный тренд, на мой взгляд. Сейчас много удобной одежды, которую можно интересно обыграть».







Александра, 21 год, студентка











«У меня новое пальто — заказала через интернет, стоило около 4000 рублей. Новая весна — новое пальто, шутка, конечно. Не каждый сезон, по возможности. У меня раньше было очень классическое, сейчас захотелось кэжуал. Для меня главный весенний элемент гардероба — шарф или головной убор. Нужно что-то яркое, нежное, точно не черное.







Мне не важно, будет ли кто-то ходить в таком же, если увижу — подумаю: "О, хороший вкус!". У меня сестра — стилист, и обо всех новинках в мире моды я узнаю у нее. Мне нравится то, что сейчас носят, и нравится, что к весне люди достают все самое модное. Мне не нравится странная обувь и когда человеку вещь не идет, а он носит, потому что тренд».







Маргарита, 30 лет, фрилансер











«Необычный адаптированный к весне головной убор — не просто шапка (хожу в ней, пока холодно), а кандибобер, картуз-кепка. И очки. Купила это джинсовое пальто в Befree. Мне нравится "стрит кэжуал", чтобы удобно было передвигаться пешком. Невозможно не следить за трендами, мы все есть в соцсетях. Сейчас очень много красивых людей, и в нашем городе тоже, мода стала доступнее. Мне очень нравится то, что сейчас допустимо носить комфортную обувь с любым нарядом, будь то пышная юбка или платье, не всегда удобно передвигаться на каблуках. И еще мне нравится "агли шуз" — та уродливая гипертрофированная обувь (кроссовки на массивной подошве. — Прим. ред.). Что не нравится — даже не скажу, все можно обыграть красиво, мода может быть любой, думаю, каждый сможет найти себя в любом образе и стиле».







Ирина, 30 лет, в декрете











«Если обувь в прошлом году износилась — беру что-то новое. Главное, чтобы ноги не мерзли и не промокали. Я предпочитаю что-то удобное, красивое — на выход. К этой весне я купила пальто, заказала на зарубежном сайте по скидке — около 250 евро. Я сильно не успеваю смотреть за тем, что происходит в мире моды, но периодически поглядываю, вижу, что возвращаются 90-е. Агли вызывают у меня противоречивые чувства — нужно уметь носить такие вещи, иначе есть риск выглядеть нелепо. При правильном сочетании смотрится гармонично. А еще джинсовки в дырках — не пойму, а стоят дорого».







Наталья, блогер, бровист











«Первостепенно — обувь, хочу новые кроссовки. После зимы ботинки уже кажутся скучными. Аксессуары решают — правильный цвет шарфа, шапки, перчатки подобрать, обувь и носки. Одежда может быть с прошлых сезонов, просто скомбинировать по-другому. Мне нравится кэжуал, оверсайз, вся бойфренд-тема. В моду вошел неон — новые коллекции в неоне, майки, обувь, я еще не в тренде, но хотелось бы. Нелепо, на мой взгляд, смотрятся стразы, пайетки, гипюр, кружево, все в облипку, а особенно если все сразу, еще и на высоких каблуках с накладными ресницами — "Я у мамы самая красивая"».





Светлана, 43 года, флорист











«К весне в первую очередь мне нужна обувь — ботильоны или ботинки, не сапоги, в них жарко. Я не зацикливаюсь, но периодически поглядываю — интересно, что сейчас модно. Смотрю в интернете — там часто уже готовые образы. То, что нравится, соотношу со своим гардеробом так, чтобы это выглядело вкусно. К этой весне я купила ботинки в "Монро", со скидкой вышли 4000 рублей. В повседневном варианте я ношу что-то свободное, удобное, потому что на работе много двигаюсь. Люблю каблуки и что-то классическое, но не всегда есть повод, чтобы надеть».