Без жертв: 12 косметических новинок, которые реально работают (и 8 тех, что только притворяются) 12.04.2019 Эксперты рассказали, что из распиаренных новинок просто пустышка, а что на самом деле стоит купить 9 из 10 женщин, заходя в крупный косметический магазин, выходят с 1001 самой необходимой вещью: там маски и помады, кисточки и стики, кремы и накладки. К сожалению, 90 процентов из этих очень нужных штучек так и простоят на полке в ожидании своего ненаступившего звёздного часа. Редакция SHE попросила экспертов (самых разных) порекомендовать стоящие новинки и развеять мифы о тех, которые только на витрине кажутся суперпривлекательными, а в жизни совершенно бесполезны. По словам свадебного стилиста-визажиста Ксении Никитиной, среди очищающих масок Magic Transformask от ERBORIAN — ее самая любимая.



«Маска очищает и успокаивает кожу, борется с воспалениями. Сначала выглядит как мусс, при нанесении превращается в крем, а после — в пудру, которая смывается без следа. Кожа после чистая, мягкая и совершенно не стянутая. Подойдёт любому типу кожи», — рассказывает Ксения.



Также Ксения рекомендует новинку от Vivienne Sabo — кремовые румяна в стике. Стик представлен в двух универсальных оттенках — розовом и персиково-коралловом. Оттенки нежные и легко наносятся, но при этом достаточно стойкие. Эксперт советует их использовать не только для щёк, но и как помаду и тени. По словам Ксении, сейчас актуален монохромный макияж.



Но не обошлось и без разочарований. Например, палетка теней Countdown Palette от Maybelline New York в розово- и красно-коричневых оттенках.



«На мой взгляд, цвета подобраны неудачно и мало кому подойдут. Более того, чаще всего именно неумелое использование розовых и красноватых оттенков теней создаёт эффект заплаканных или воспалённых глаз. Сами тени пылят при нанесении и достаточно слабо пигментированы», — комментирует свой антивыбор Ксения.



Из рекомендованных эксперт выделяет новинку от L'OREAL — жидкую помаду ROUGE SIGNATURE. По словам Ксении, это матовый тинт для губ с ультранасыщенным цветом, который абсолютно не ощущается на губах. В коллекции 12 модных оттенков. Есть из чего выбрать.



«Я очень люблю универсальные продукты. Но спрей 3 в 1 от Too Faced hangover не оправдал моих ожиданий. Спрей работает как основа под макияж, фиксация готового макияжа и должен дарить коже дополнительное увлажнение», — Ксения рассказывает, что на деле это средство не продлевает стойкость макияжа и не увлажняет кожу. И денег своих оно не стоит. С таким же успехом визажист советует использовать термальную воду, и это будет хотя бы освежать кожу.



В список антирекомендаций у визажиста попала новинка от Lottie London — жидкая матовая помада Glitter Switch. По словам Ксении, из матовой помады она должна превращаться в сияющий блеск для губ.



«Звучит заманчиво и интригующе. Но на деле магии не случается. На губах при "застывании" помада меняет свой цвет, становится темнее. Но самое неприятное, что на губах создаётся эффект "сахарных" губ. Как будто к вашим губам прилип сахар. Смотрится это некрасиво, мало того — это некомфортно. Помада стягивает и сушит губы. В блеск эта текстура не превращается, а при попытке сомкнуть губы блестки в помаде слипаются и образуют комки на губах. Зрелище не очень. В общем, запоминаем и обходим стороной», — заключает эксперт.





Из новинок в корейской косметике появились сыворотки с частицами золота и серебра. Частицы предназначены для того, чтобы усиливать проникающую способность действующих компонентов. Управляющая магазином корейской косметики Kimmi-shop Анастасия Шункова рассказывает, что золото в них не несет никакого функционала, кроме как проводника.

«Тенденция звездочек и блесток на лице тоже пришла к нам из Кореи, с недавних пор уходовую косметику они тоже начали украшать. Кореянки в таких звездных патчах любят выходить даже на улицу», — рассказывает Анастасия о патчах с блестками.

Не рекомендует эксперт маски Dr. Jart. Это не последняя новинка, но сейчас эти маски в моде. «Это уже готовый стабилизированный альгинат, они не бесполезные, у них просто завышенная цена. Все в этой маске хорошо, кроме того, что она стоит в зависимости от места 1000–1700 и она на одно применение», — рассказывает управляющая.

По словам Анастасии, из новинок можно смело рекомендовать энзимную пену. Эксперт объясняет, что это порошок, но он размыливается в пену и потом используется для умывания. Это считается натуральным умыванием, которое абсорбирует все загрязнения, но не за счёт мыльных компонентов, а за счет энзимов.

Также в категорию нерекомендуемых у Анастасии попали многоступенчатые маски. По ее словам, они вообще не особо приживаются на российском рынке, но не потому, что они плохие, а потому, что в России женщины не привыкли в домашних условиях ухаживать за кожей дорого и одноразово. У нас больше предпочитают ходить к косметологам либо вовсе не делать эту процедуру, чем покупать одноразовую маску за 380 рублей.



Анастасия выделяет тональный крем, который стал популярным в социальных сетях. Она считает, его качество сравнимо с хорошим люксом — стойкий, укрывистый, да и визуальный эффект от него сразу можно оценить.

Не может рекомендовать к покупке эксперт энзимную пудру в поштучных капсулах.

«Именно у этого бренда они продаются вот такими капсулами, и с точки зрения экологии я не совсем согласна с производителями, потому что кучу пластика перевели на запаковку нескольких граммов порошка. Это получается достаточно дорогое очищение — 1 капсула стоит 60 рублей, и не думаю, что этот продукт у нас приживется в соотношении цены и качества», — заключает Анастасия.



Из средств для ухода бьюти-блогер Татьяна Илюшина рекомендует линейку средств Clinique ID Clinique.

«Для того чтобы получить полноценное уходовое средство, необходимо приобрести систему, имеющую две составляющие. Первое средство — это увлажняющая база, в качестве которой выступает уже известный флагман Clinique — Dramatically Different. Базу вы выбираете в зависимости от типа кожи, и представлена она в трех текстурах: лосьон (для сухой кожи), гель (для жирной) и желе (для всех типов кожи). Второе средство — картридж с активным концентратом, выбирается в зависимости от того, какая проблема кожи вас беспокоит больше всего на данный момент», — рассказывает Татьяна.

По словам эксперта, чтобы начать использовать систему, ее нужно собрать. То есть вы берете две коробочки, а уже дома самостоятельно интегрируете их.

Также Татьяна рекомендует сравнительно недавнюю новинку аптечной марки La Roche-Posay — сыворотку с гиалуроновой кислотой Hyalu B5 Serum.

«Концентрированная сыворотка с двумя видами гиалуроновой кислоты и витамином B5 повышает упругость и эластичность кожи, придает коже здоровый и сияющий вид», — рассказывает девушка о своих впечатлениях.

Из декоративной косметики блогер рекомендует новинку этого года — палетку Naked Reloaded, состоящую из 12 нейтральных оттенков: матовые, металлические, с шиммером. Эксперт считает, что с её помощью можно создать образ нюдовой, воздушной и романтичной особы, а можно стать коварной и загадочной обладательницей кофейно-шоколадных смоки. Тактильные тени — их удобно наносить и кистью, и пальцем. Оттенки превосходно тушуются и покоряются даже новичкам.



Не советует Татьяна увлажняющий и восстанавливающий тональный крем Even Better Refresh от Clinique.

«Этот тон имеет достаточно плотное покрытие, сияющий финиш и не собирается в мимических морщинках, на этом его достоинства заканчиваются. А теперь о недостатках: тон остается подвижным и не "усаживается" на коже от слова совсем, ни спустя полчаса, ни 3 часа с момента нанесения; к нему прилипают пряди волос; он отпечатывается на экране смартфона и любом предмете. Попытка припудрить лицо тоже не увенчается успехом, даже если нанести её невесомой вуалью, на лице это будет выглядеть очень заметно и неопрятно. Этот тон проваливается в поры, подчеркнув рельеф кожи. Производитель рекомендует это средство для любого типа кожи, но я считаю, что даже на сухой коже он будет выглядеть крайне нелепо. Однозначное "нет"», — считает эксперт.

Если говорить о бюджетных, достойных внимания тенях, девушка советует палетку Superbia Vol.1 от Catrice cosmetics. Палитра теней включает 10 оттенков: нежные нюды и теплая бронза. Микс матовых, сатиновых, металлических и голографических оттенков.

«А вообще, настоятельно рекомендую обратить внимание на стенды косметики Catrice и Essence, входящие в один концерн Cosnova. Продукция этих брендов — это идеальное соотношение цены и качества. А ещё, помимо постоянного ассортимента, у этих брендов выпускается приличное количество лимитированных коллекций, в каждой из которых несомненно присутствует интересная изюминка», — замечает блогер.

Заключает список антирекомендация: LANCÔME Blush in Capitals — лимитированные румяна-хайлайтер в виде букв из весенней коллекции 2019 Café Bônheur. По мнению Татьяны, кроме как баловством, это средство никак не назвать. Начиная с упаковки, которая напоминает больше не люксовое средство, а косметику для маленьких девочек.

«В баночке есть пуховка для нанесения средства, которая носит исключительно декоративный характер: набрать ей и нанести румяна на лицо не представляется возможным. Буквы очень плотно спрессованы и плохо пигментированы. Ни пуховкой, идущей в комплекте, ни самой жесткой кистью набрать цвет не удается и тем более перенести на лицо, лишь только малоуловимый шиммер может редко поблескивать на ваших щеках и скулах», — заключает Татьяна.

А вам какая из недавних новинок запала в душу? А что вообще не подошло и «не ваше»? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.

