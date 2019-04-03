Оксане Малашкевич 40 лет. Вечерами она не печёт пироги и не вяжет в кресле, а танцует на техно-вечеринке с друзьями вместе со своей дочерью. Мечтает научиться играть на виниловых пластинках, а в старости жить на островах и преподавать йогу. Иногда она слышит упрёки в свой адрес, но говорит, что состариться всегда успеет, а сейчас будет жить по принципу «пока могу — делаю». Корреспондент SHE встретилась с сибирячкой, чтобы она рассказала о своей жизненной философии, мечтах и любви.

О внешности





Оксана не придерживается строгих диет, все лишние калории сжигает на тренировках





Я не придерживаюсь диет. Люблю и тортики, и блинчики, и пирожки. Конечно, от этого страдает фигура, но я знаю, сколько калорий в одном пирожке, — потом просто сжигаю их на тренировках, каждый день занимаюсь йогой, медитирую. Соблюдаю питьевой баланс — пью много воды, чтобы сохранялся здоровый цвет кожи. Ем фрукты и овощи, мыслю позитивно. Я посещаю косметолога, пластики у меня не было, но иногда делаю мезотерапию. Дома — маски, пилинги, очень люблю баню и соляные процедуры. Я не против алкоголя — могу позволить себе и бокал вина, и рюмку хорошего коньяка за ужином, а вот к курению отношусь негативно — всегда на своих практиках говорю женщинам, что никотин закрывает и разрушает наши чакры и делает похожими на мужчин.





Про любовь и счастье







Я всегда благодарю вселенную за все, что она мне дала. В жизни не всегда получается так, как мы хотим, но я часто говорю: «Что ни судьба, то опыт». По большей части считаю себя счастливой состоявшейся женщиной. У меня было несколько браков, была любовь. Если я люблю мужчину, то отдаюсь этому чувству полностью. Я нравлюсь многим мужчинами, но все это не серьёзно, многие мужчины для меня просто друзья.





Если сравнивать свои браки, брать в расчет опыт подруг, вывод один: зачем терпеть, жизнь дана нам один раз. В женской философии написано — если уже невозможно, освободи место для другой любви. Если все изжито — уйди, оставь и будь счастлива с кем-то другим. Я не придерживаюсь этой философии, но мысли иногда прокручиваю в голове, потому что в жизни может быть всё что угодно.





Женщине всегда нужен мужчина, что бы она ни говорила, какой бы самостоятельной и независимой ни была. Это все маски, но если копнуть глубже в душу, откроется совсем другое, никто не хочет быть одиноким. Может быть, ей не нужен постоянный муж, который будет её сторожить, но опора нужна всегда — мужчина, который поддержит, приласкает. Без любви никак.







Про брак и развод







На фото Оксана со своим вторым мужем





Мой первый брак был не слишком удачным. Мы познакомились, когда мне было 18 лет, влюбились друг в друга. Муж старше меня на 7 лет, я стала его второй женой. Моя мама, женщина строгих правил, не разрешила нам жить вместе, сразу потребовала свадьбу. Мы поженились, а спустя время я поняла, что мой муж болен алкоголизмом. Я думала, что рождение ребенка сможет спасти наши отношения, но нет, родился сын, а муж так и не изменился. Были и измены с его стороны, и рукоприкладство, и слёзы, но и любовь тоже была. Он не пренебрегал мной, ухаживал, дарил подарки, возил на море. Я тогда была другой, более мягкой, училась быть мудрой. Муж держал меня в тисках, не давал развиваться, ревновал. Через 7 лет я не выдержала и ушла. Сейчас мы почти не общаемся.





Оксана обожает фестивали





Почти сразу же я познакомилась со вторым мужем, в школе, где я вела занятия по фитнесу, а он такой модный — диджей из Москвы, как сейчас помню, эпатажно одет, в очках. Начали общаться, мне было за 20, сыну три года. Когда он пришел в первый раз ко мне в гости, познакомился с сыном, взял книгу со стола и начал читать ему — меня это зацепило, первый муж никогда так не делал.







Мы начали встречаться и очень долгое время жили вместе, не расписываясь. Когда я забеременела, он сделал мне предложение, был тихий свадебный вечер. Но мне запомнился другой момент: на музыкальном фестивале электронной музыки «KazАнтип» были быстрые свадьбы, целое костюмированное шоу — шла делегация фриков. Мы тогда тоже нарядились в костюмы каких-то супергероев, есть сертификат, подтверждающий день нашей свадьбы. Со вторым мужем мы прожили почти 17 лет.







Помимо своей основной деятельности Оксана — куратор в приюте для бездомных животных «Верность»





О детях и воспитании







Сыну 20 лет, сейчас он живет в Санкт-Петербурге. Дочери 14 лет. С сыном я прошла, наверное, всё — он был проблемным подростком, и переходный возраст дался нам очень непросто. Сейчас во многом я опираюсь на этот опыт в воспитании дочери.







С дочерью у Оксаны очень доверительные отношения





Могу сказать, что я прогрессивная мама, но могу быть и строгой, и требовательной. Для своей дочери я хочу быть подругой, чтобы она могла со мной делиться чем-то личным. Иногда я прислушиваюсь к ней — Арина часто дает мне советы по макияжу, мечтает стать визажистом.







Иногда она меня стесняется — сейчас у нее появился парень, первая любовь, все серьезно. Я всегда в курсе, где она, что за мальчик с ней, мы на связи. Опоздание не допускается: опоздала на полчаса — на следующий день на полчаса гуляешь меньше. Все же я стараюсь не загонять ее в рамки, сама не так давно была такой, родители меня сильно строжили. Дочь в меня — такая же активистка, а внешне похожа на папу.







Про тусовки и диджеинг







Обожаю разные тусовки и фестивали. Вместе со своими творческими друзьями я начала путешествовать и бывать на разных фестах, мне открылся другой мир — яркий, драйвовый, это завлекло меня. Сейчас я сама организовываю разного рода вечеринки и не только. Диджеинг привлекает меня, моя мечта — научиться играть на виниловых пластинках. Иногда на закрытых вечеринках я могу постоять немного за пультом.







Оксана мечтает научиться играть на виниловых пластинках





Люблю больше зарубежную электронную музыку в стиле техно, псайтранс, гоа-транс, а вот дочери нравится рок и то, что сейчас популярно. Она тоже увлекается диджеингом, я пробую донести ей, что это модно, девушек-диджеев мало. Иногда я беру её на вечеринки, но ограничиваю время пребывания, ей нравится, она наряжается, любит креативить. Мы любим вместе ходить развлекаться.







Иногда Оксана берет дочь на разные тусовки, но ограничивает время пребывания





Сама я люблю бывать на закрытого типа вечеринках, которые организовывают наши друзья диджеи, люблю танцевать, могу проплясать хоть до утра, летом так вообще отрываемся по полной программе.







Как-то во время ссоры дочь попрекнула меня этим, на что я ответила: «Состариться я всегда успею, пока могу позволить себе такой отдых и финансово, и физически — буду делать». Иногда шучу, что старой бабушкой я буду жить в Гоа или на Ямайке, преподавать йогу, а не сидеть на пенсии и печь пирожки, как это делают некоторые женщины уже в 40 лет.





