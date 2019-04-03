«Я нравлюсь многим мужчинам»: сибирячка ходит со взрослой дочерью на тусовки и кутит до утра
Оксана пережила алкоголизм бывшего мужа и измены, а потом вышла замуж снова, но уже на «KaZантипе»
Оксане Малашкевич 40 лет. Вечерами она не печёт пироги и не вяжет в кресле, а танцует на техно-вечеринке с друзьями вместе со своей дочерью. Мечтает научиться играть на виниловых пластинках, а в старости жить на островах и преподавать йогу. Иногда она слышит упрёки в свой адрес, но говорит, что состариться всегда успеет, а сейчас будет жить по принципу «пока могу — делаю». Корреспондент SHE встретилась с сибирячкой, чтобы она рассказала о своей жизненной философии, мечтах и любви.
О внешности
Я не придерживаюсь диет. Люблю и тортики, и блинчики, и пирожки. Конечно, от этого страдает фигура, но я знаю, сколько калорий в одном пирожке, — потом просто сжигаю их на тренировках, каждый день занимаюсь йогой, медитирую. Соблюдаю питьевой баланс — пью много воды, чтобы сохранялся здоровый цвет кожи. Ем фрукты и овощи, мыслю позитивно. Я посещаю косметолога, пластики у меня не было, но иногда делаю мезотерапию. Дома — маски, пилинги, очень люблю баню и соляные процедуры. Я не против алкоголя — могу позволить себе и бокал вина, и рюмку хорошего коньяка за ужином, а вот к курению отношусь негативно — всегда на своих практиках говорю женщинам, что никотин закрывает и разрушает наши чакры и делает похожими на мужчин.
Про любовь и счастье
Я всегда благодарю вселенную за все, что она мне дала. В жизни не всегда получается так, как мы хотим, но я часто говорю: «Что ни судьба, то опыт». По большей части считаю себя счастливой состоявшейся женщиной. У меня было несколько браков, была любовь. Если я люблю мужчину, то отдаюсь этому чувству полностью. Я нравлюсь многим мужчинами, но все это не серьёзно, многие мужчины для меня просто друзья.
Если сравнивать свои браки, брать в расчет опыт подруг, вывод один: зачем терпеть, жизнь дана нам один раз. В женской философии написано — если уже невозможно, освободи место для другой любви. Если все изжито — уйди, оставь и будь счастлива с кем-то другим. Я не придерживаюсь этой философии, но мысли иногда прокручиваю в голове, потому что в жизни может быть всё что угодно.
Женщине всегда нужен мужчина, что бы она ни говорила, какой бы самостоятельной и независимой ни была. Это все маски, но если копнуть глубже в душу, откроется совсем другое, никто не хочет быть одиноким. Может быть, ей не нужен постоянный муж, который будет её сторожить, но опора нужна всегда — мужчина, который поддержит, приласкает. Без любви никак.
Про брак и развод
Мой первый брак был не слишком удачным. Мы познакомились, когда мне было 18 лет, влюбились друг в друга. Муж старше меня на 7 лет, я стала его второй женой. Моя мама, женщина строгих правил, не разрешила нам жить вместе, сразу потребовала свадьбу. Мы поженились, а спустя время я поняла, что мой муж болен алкоголизмом. Я думала, что рождение ребенка сможет спасти наши отношения, но нет, родился сын, а муж так и не изменился. Были и измены с его стороны, и рукоприкладство, и слёзы, но и любовь тоже была. Он не пренебрегал мной, ухаживал, дарил подарки, возил на море. Я тогда была другой, более мягкой, училась быть мудрой. Муж держал меня в тисках, не давал развиваться, ревновал. Через 7 лет я не выдержала и ушла. Сейчас мы почти не общаемся.
Почти сразу же я познакомилась со вторым мужем, в школе, где я вела занятия по фитнесу, а он такой модный — диджей из Москвы, как сейчас помню, эпатажно одет, в очках. Начали общаться, мне было за 20, сыну три года. Когда он пришел в первый раз ко мне в гости, познакомился с сыном, взял книгу со стола и начал читать ему — меня это зацепило, первый муж никогда так не делал.
Мы начали встречаться и очень долгое время жили вместе, не расписываясь. Когда я забеременела, он сделал мне предложение, был тихий свадебный вечер. Но мне запомнился другой момент: на музыкальном фестивале электронной музыки «KazАнтип» были быстрые свадьбы, целое костюмированное шоу — шла делегация фриков. Мы тогда тоже нарядились в костюмы каких-то супергероев, есть сертификат, подтверждающий день нашей свадьбы. Со вторым мужем мы прожили почти 17 лет.
О детях и воспитании
Сыну 20 лет, сейчас он живет в Санкт-Петербурге. Дочери 14 лет. С сыном я прошла, наверное, всё — он был проблемным подростком, и переходный возраст дался нам очень непросто. Сейчас во многом я опираюсь на этот опыт в воспитании дочери.
Могу сказать, что я прогрессивная мама, но могу быть и строгой, и требовательной. Для своей дочери я хочу быть подругой, чтобы она могла со мной делиться чем-то личным. Иногда я прислушиваюсь к ней — Арина часто дает мне советы по макияжу, мечтает стать визажистом.
Иногда она меня стесняется — сейчас у нее появился парень, первая любовь, все серьезно. Я всегда в курсе, где она, что за мальчик с ней, мы на связи. Опоздание не допускается: опоздала на полчаса — на следующий день на полчаса гуляешь меньше. Все же я стараюсь не загонять ее в рамки, сама не так давно была такой, родители меня сильно строжили. Дочь в меня — такая же активистка, а внешне похожа на папу.
Про тусовки и диджеинг
Обожаю разные тусовки и фестивали. Вместе со своими творческими друзьями я начала путешествовать и бывать на разных фестах, мне открылся другой мир — яркий, драйвовый, это завлекло меня. Сейчас я сама организовываю разного рода вечеринки и не только. Диджеинг привлекает меня, моя мечта — научиться играть на виниловых пластинках. Иногда на закрытых вечеринках я могу постоять немного за пультом.
Люблю больше зарубежную электронную музыку в стиле техно, псайтранс, гоа-транс, а вот дочери нравится рок и то, что сейчас популярно. Она тоже увлекается диджеингом, я пробую донести ей, что это модно, девушек-диджеев мало. Иногда я беру её на вечеринки, но ограничиваю время пребывания, ей нравится, она наряжается, любит креативить. Мы любим вместе ходить развлекаться.
Сама я люблю бывать на закрытого типа вечеринках, которые организовывают наши друзья диджеи, люблю танцевать, могу проплясать хоть до утра, летом так вообще отрываемся по полной программе.
Как-то во время ссоры дочь попрекнула меня этим, на что я ответила: «Состариться я всегда успею, пока могу позволить себе такой отдых и финансово, и физически — буду делать». Иногда шучу, что старой бабушкой я буду жить в Гоа или на Ямайке, преподавать йогу, а не сидеть на пенсии и печь пирожки, как это делают некоторые женщины уже в 40 лет.
Алёна Золотухина
Фото Оксаны Малашкевич