Супруги Ольга и Анатолий Терентьевы готовились стать родителями во второй раз — они ждали рождения сына. Сибирячка уже отправилась в роддом, где ей внезапно стало плохо — показатели крови неожиданно резко упали. Всего за сутки до родов врачи диагностировали у роженицы острый лейкоз. Как сказали Ольге врачи, ей остались считанные недели. От шока Ольга приняла неоднозначное решение —­ сперва она отказалась от лечения, ведь количество излечившихся ничтожно мало, а оставшееся время она решила посвятить семье, а не лежанию в стационаре. Через несколько месяцев Ольга всё же согласилась рискнуть и при поддержке друзей отправилась лечиться в Южную Корею.

В конце октября прошлого года в семье Ольги и Анатолия Терентьевых ожидали радостное событие — у супругов уже подрастала дочка Александра, и осенью на свет должен был появиться сын. Как рассказывает Ольга, никаких поводов для беспокойства во время второй беременности у неё не было, по рекомендациям знакомых она решила рожать в перинатальном центре Томска — популярный роддом у жительниц Сибири. Терентьевы заключили контракт с центром на партнёрские роды, и в конце октября Ольга отправилась в роддом, а её муж должен был приехать ближе к самим родам. Внезапно в Томске самочувствие Ольги сильно ухудшилось.







«Только меня положили, и буквально на следующий день резко падают все показатели крови. Врачи испугались за уровень тромбоцитов, ведь несвёртываемость крови опасна в родах. Появились включения бластов в крови — злокачественных клеток. На самом деле бласты есть у всех, но у здоровых людей из них получаются тромбоциты и лейкоциты. У меня произошёл внезапный скачок, и они перестали делиться и стали нарастать. Как врачи говорят, беременность стала стимулятором, как стресс, шок для организма», — вспоминает Ольга, что происходило в роддоме.







Всего за три дня томские врачи поставили Ольге диагноз — при первых подозрениях они отправили роженицу на пункцию. Диагноз стал шоком для всех — «острый миелобластный лейкоз». Как признаётся Ольга, несколько лет назад её мама тоже столкнулась с лейкозом, но в более лёгкой форме — мама принимает поддерживающую терапию и живёт с диагнозом. Болезнь Ольги проявилась в более раннем возрасте — накануне родов ей только исполнилось 30 лет, а сама форма рака крови оказалась намного агрессивнее, чем у мамы. Медики не стали скрывать от роженицы, что даже с лечением нет никаких гарантий, что она обязательно в скором времени выздоровеет. Чтобы не подвергать Ольгу ещё большей опасности, врачи ускорили роды — мальчик родился здоровым, болезнь мамы на нём не отразилась.





«Когда родился малыш, мне сказали, что без лечения мне осталось от двух недель до двух месяцев жизни. Меня хотели прям в Томске начать лечить, но я была в шоке от всего. Малыш находился в перинатальном отделении, а меня перевели в гематологию. ­Единственная мысль тогда была, как бы побыть со своим ребёнком, как его увезти в Новосибирск. Тогда я приняла решение, что не буду лечиться. Такие болезни окружены страхами, что люди всё равно не выживают», — рассказывает Ольга о своих сомнениях.







Узнав о страшном диагнозе, Ольга испугалась, что, оказавшись в больнице, никогда больше не выйдет из неё





Ольга признаётся, что шок и неприятие длились около трёх месяцев — в больницах Новосибирска её были готовы взять на лечение, но медики не скрывали, что историй успешного выздоровления мало даже в зарубежных клиниках. В непростом выборе между лечением, у которого нет 100% гарантий, и несколькими месяцами в кругу семьи она сперва выбрала близких. После родов ей казалась, что при таких шансах лучше прожить хотя бы несколько недель с любимыми, чем лечь в больницу. Многие, узнав Ольгину историю, осуждают её, считают, что медлить в таких ситуациях нельзя, — отчасти Ольга с ними соглашается, но говорит, что сама не могла поступить иначе.





На фото Ольга с супругом и старшей дочерью Александрой





«Я даже не могу объяснить. Представьте, вы ждёте 9 месяцев малыша, и тут понимаете, что он остаётся без вас. А для ребёнка самый главный человек — это мама. Какой бы ни был заботливый отец или бабушка, в самые первые дни, месяцы ему нужна материнская любовь. Когда он лежал в перинатальном, а я ходила к нему из одного корпуса в другой — это надо было видеть, как он на меня реагировал. Новорожденный ребёнок, 2–3 дня, как он в меня вцеплялся. Ну вот что он там понимает? А такая реакция. Для матери это тяжело, когда говорят, что лечение минимум полгода и высокий риск, что безрезультатное. Те недели в октябре вместе с ребёнком казались важнее. Тогда я сразу начала искать истории людей, понимала, что шанс 50/50, что я могу и не выйти из больницы. На тот момент реальнее и важнее было провести время с семьёй», — пытается объяснить своё решение Ольга.







Вернувшись из роддома в Новосибирск, Ольга пробовала различные средства альтернативной медицины, однако через несколько месяцев состояние её стало ухудшаться. Когда шок прошёл, Ольга всё же решила, что сможет пройти через все курсы химиотерапии.





Публикация от ПОМОЩЬ Оле Терентьевой (@pomogi_terentevoi_ole) 30 Мар 2019 в 3:15 PDT





«Первые дни у меня даже пошли улучшения от альтернативной медицины — придерживалась строгой диеты, БАДы, много всяких методов. Но после новогодних праздников начали падать показатели крови, было плохое самочувствие, постоянно держалась температура 38. Тогда пришло решение, жить-то хочется», — говорит Ольга. Тогда семья занялась поисками клиники — в Новосибирске врачи им не отказывали, но Ольга поняла, что шансов здесь у неё, особенно после трёх месяцев без лечения, немного. Друзья не бросили семью в беде — сейчас они организовали сбор пожертвований для Ольги. Вместе с подругами они нашли клинику в Южной Корее — сегодня эта страна одна из самых популярных в сфере медицинского туризма, но даже там пациентку со столь запущенным диагнозом боялись брать.





«Когда в Корее узнали, что я три месяца без лечения, они были удивлены, как я до сих пор хожу. Провели консилиум, они посмотрели, что я приехала на своих ногах и перенесла перелёт при таких показателях. После первого этапа химиотерапии по 2 из 3 показателей пункции костного мозга я уже в ремиссии. Врачи сами удивлены, очень рады, ведь результат хороший. Сейчас они говорят, что вторая химия — это консолидация, закрепление ремиссии. Сейчас они изучают ещё один анализ костного мозга, чтобы узнать, можно ли мне пересадить свой собственный костный мозг», — поясняет Ольга.





Сейчас Ольга Терентьева проходит второй этап лечения и надеется, что скоро вернётся к своей семье.