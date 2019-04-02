И так сойдет: 13 досадных «стильных» ошибок мужчин, о которых не знают даже их женщины (а зря)
Костюмный пиджак можно использовать только по прямому назначению, а еще забудьте о белых носках
Если про женский гардероб сейчас не пишет только ленивый, то с мужским стилем все немного сложнее. Женские «стильные» ошибки часто заметны и оттого конфузны, тогда как мужчины (особенно старшего поколения) у нас стараются просто не выделяться из толпы. Редакция SHE вместе с персональным стилистом Натали Дороховой попробовали выделить главные ошибки мужского стиля, которые смазывают образ и портят первое впечатление о вас.
По мнению эксперта, одеваться стильно (не путать с модно) несложно, нужно лишь соблюдать простые правила, о которых пойдет речь ниже.
«Рубашка с коротким рукавом не предназначена для того, чтобы носить ее под пиджак и уж тем более заправлять в классические брюки. Этот вариант носится навыпуск с шортами или джинсами, или чиносами в летнее время года, на отдыхе. Исключение составляет униформа. В летнее время носим рубашку с длинным рукавом, засучив рукава», — считает Натали.
«Сложно в это поверить, но далеко не все мужчины уже в курсе, что белые носки можно носить исключительно со спортивной обувью, но ни в коем случае не с туфлями. Женщины, сделайте своему мужчине прекрасный подарок — длинные носки. Ничего не портит костюм и безупречную обувь так, как короткие носки и торчащие из-под брюк волосатые ноги. Универсальная формула такова: выбирать носки не под цвет брюк, а в их тон (то есть темные — к темным, светлые — к светлым)», — рассказывает стилист.
Эксперт считает, что настоящий бич мужского стиля — это потертая обувь. По мнению Натали, обувь способна свести на нет все усилия при выборе и формировании остальной одежды. Стилист советует уметь расставаться с вещами, которые потеряли идеальный вид.
Также очень распространенная ошибка — неправильная длина брюк.
«Порой кажется, что мужчины просто лишены глазомера. Их брюки могут волочиться по полу или едва дотягиваться до колен. Смотрите в зеркало. Сейчас длина брюк должна не лежать на обуви, а быть выше нее или касаться. И еще — когда примеряете штаны, садитесь в них на стулья и корточки. Эти положения подскажут вам правильную длину», — советует стилист.
Сумки — еще один очень важный аксессуар в гардеробе каждого мужчины. Если на работу вам необходимо носить сумку с ноутбуком, документами или просто с личными вещами, то выбирайте современные варианты. Откажитесь от борсеток из 90-х годов, от дедушкиных/папиных дипломатов, которые придадут образу старомодность. Также скажите твердое «нет» тканевым бесформенным сумкам и отчетливо спортивным рюкзакам, которые будут простить образ и делать его неряшливым.
По мнению стилиста, если вы выбираете стиль business casual, то сумка должна поддерживать образ и отображать ваш статус. В этом случае будет уместна кожаная сумка твердой формы и лаконичного дизайна, например современные варианты портфелей, сумки-планшеты из кожи.
Сейчас достаточно много пуховиков лаконичного дизайна, без лишних деталей, поэтому лучше отдать предпочтение именно такому пуховику, нежели откровенно спортивной куртке.
«Особенно не нужно сочетать такую куртку с деловым костюмом. К деловому костюму лучшим вариантом будет классическое пальто на более холодную погоду и классический тренч на более теплую. Если совсем холодно, то под пальто можно надеть лаконичный тонкий пуховой жилет. Кстати, пальто и тренч классно смотрятся и в повседневных образах casual. Даже если вы будете в джинсах, кедах и тренче, это будет смотреться актуально, стильно и придаст лоск вашему образу», — рассказывает Натали.
Костюмный пиджак не создан для комбинирования его с джинсами, нужно приобрести пиджак другого кроя, более мягкий или casual стиль, так же как и «костюмная» рубашка с ровным краем не предназначена для ношения навыпуск.
«Выступающий живот лучше всего камуфлируется за счет пиджаков либо жакетов, надетых нараспашку, можно также поддевать жилет — это все создает вертикальные линии и визуально вытягивает и облегчает верхнюю часть фигуры. Полнота скрывается также за счет цвета, необязательно черного, но достаточно глубокого: темно-серого, темно-синего, коричневого, зеленого, кэмел, темно-бордового. В том числе и в качестве цвета брюк», — заключает эксперт.
И в конце напомним стандартные правила, о которых часто говорят:
• длина галстука должна быть в пределах от начала до середины вашей пряжки на ремне;
• длина пиджака должна заканчиваться у основания большого пальца руки. Манжет сорочки должен на 1–1,5 см выглядывать из рукава пиджака;
• ширина лацканов пиджака должна быть соразмерна галстуку, а также должна быть подобрана в соответствии с внешностью мужчины и его строением.
Натали подчеркивает, что любые правила можно игнорировать, если вы обладаете вкусом и чувством стиля.
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