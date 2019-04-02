И так сойдет: 13 досадных «стильных» ошибок мужчин, о которых не знают даже их женщины (а зря)

Костюмный пиджак можно использовать только по прямому назначению, а еще забудьте о белых носках

Если про женский гардероб сейчас не пишет только ленивый, то с мужским стилем все немного сложнее. Женские «стильные» ошибки часто заметны и оттого конфузны, тогда как мужчины (особенно старшего поколения) у нас стараются просто не выделяться из толпы. Редакция SHE вместе с персональным стилистом Натали Дороховой попробовали выделить главные ошибки мужского стиля, которые смазывают образ и портят первое впечатление о вас.

По мнению эксперта, одеваться стильно (не путать с модно) несложно, нужно лишь соблюдать простые правила, о которых пойдет речь ниже.











«Рубашка с коротким рукавом не предназначена для того, чтобы носить ее под пиджак и уж тем более заправлять в классические брюки. Этот вариант носится навыпуск с шортами или джинсами, или чиносами в летнее время года, на отдыхе. Исключение составляет униформа. В летнее время носим рубашку с длинным рукавом, засучив рукава», — считает Натали.





По мнению эксперта, мокасины — это летняя обувь, которая, во-первых, предполагает теплое время года, во-вторых, надевается исключительно на босую ногу, а не на носки









«Сложно в это поверить, но далеко не все мужчины уже в курсе, что белые носки можно носить исключительно со спортивной обувью, но ни в коем случае не с туфлями. Женщины, сделайте своему мужчине прекрасный подарок — длинные носки. Ничего не портит костюм и безупречную обувь так, как короткие носки и торчащие из-под брюк волосатые ноги. Универсальная формула такова: выбирать носки не под цвет брюк, а в их тон (то есть темные — к темным, светлые — к светлым)», — рассказывает стилист.





Эксперт считает, что настоящий бич мужского стиля — это потертая обувь. По мнению Натали, обувь способна свести на нет все усилия при выборе и формировании остальной одежды. Стилист советует уметь расставаться с вещами, которые потеряли идеальный вид.





Также очень распространенная ошибка — неправильная длина брюк.





«Порой кажется, что мужчины просто лишены глазомера. Их брюки могут волочиться по полу или едва дотягиваться до колен. Смотрите в зеркало. Сейчас длина брюк должна не лежать на обуви, а быть выше нее или касаться. И еще — когда примеряете штаны, садитесь в них на стулья и корточки. Эти положения подскажут вам правильную длину», — советует стилист.











Сумки — еще один очень важный аксессуар в гардеробе каждого мужчины. Если на работу вам необходимо носить сумку с ноутбуком, документами или просто с личными вещами, то выбирайте современные варианты. Откажитесь от борсеток из 90-х годов, от дедушкиных/папиных дипломатов, которые придадут образу старомодность. Также скажите твердое «нет» тканевым бесформенным сумкам и отчетливо спортивным рюкзакам, которые будут простить образ и делать его неряшливым.





По мнению стилиста, если вы выбираете стиль business casual, то сумка должна поддерживать образ и отображать ваш статус. В этом случае будет уместна кожаная сумка твердой формы и лаконичного дизайна, например современные варианты портфелей, сумки-планшеты из кожи.





Еще одной довольно частой ошибкой является ношение спортивных курток каждый день





Сейчас достаточно много пуховиков лаконичного дизайна, без лишних деталей, поэтому лучше отдать предпочтение именно такому пуховику, нежели откровенно спортивной куртке.





«Особенно не нужно сочетать такую куртку с деловым костюмом. К деловому костюму лучшим вариантом будет классическое пальто на более холодную погоду и классический тренч на более теплую. Если совсем холодно, то под пальто можно надеть лаконичный тонкий пуховой жилет. Кстати, пальто и тренч классно смотрятся и в повседневных образах casual. Даже если вы будете в джинсах, кедах и тренче, это будет смотреться актуально, стильно и придаст лоск вашему образу», — рассказывает Натали.





Кардиган с костюмом не носят. Только с пиджаком и деловыми брюками (можно и без пиджака), которые не состоят в костюмной паре. Когда собираетесь на работу, не забудьте «правило третьей пуговицы», которое также распространяется и на кардиган





Костюмный пиджак не создан для комбинирования его с джинсами, нужно приобрести пиджак другого кроя, более мягкий или casual стиль, так же как и «костюмная» рубашка с ровным краем не предназначена для ношения навыпуск.







«Выступающий живот лучше всего камуфлируется за счет пиджаков либо жакетов, надетых нараспашку, можно также поддевать жилет — это все создает вертикальные линии и визуально вытягивает и облегчает верхнюю часть фигуры. Полнота скрывается также за счет цвета, необязательно черного, но достаточно глубокого: темно-серого, темно-синего, коричневого, зеленого, кэмел, темно-бордового. В том числе и в качестве цвета брюк», — заключает эксперт.





И в конце напомним стандартные правила, о которых часто говорят:





• длина галстука должна быть в пределах от начала до середины вашей пряжки на ремне;





• длина пиджака должна заканчиваться у основания большого пальца руки. Манжет сорочки должен на 1–1,5 см выглядывать из рукава пиджака;





• ширина лацканов пиджака должна быть соразмерна галстуку, а также должна быть подобрана в соответствии с внешностью мужчины и его строением.





Натали подчеркивает, что любые правила можно игнорировать, если вы обладаете вкусом и чувством стиля.