«Чувство ревности — это проекция»: 7 вещей, которые супруги должны делать хотя бы раз в 5 лет

Чтобы любовь никуда не ушла — отпускайте партнера, делайте ремонт и не откровенничайте перед сексом

На прошлой неделе мы рассказали о счастливых парах , которые нашли любовь благодаря проекту НГС.ЗНАКОМСТВА. У них еще все впереди. Но когда долго живешь с человеком вместе, как будто смотришь на него уже через пелену, и кажется, что он стал не таким ярким и горячим, как при первой встрече. Редакция SHE спросила у клинического психолога, немедицинского психотерапевта, эксперта по родительскому эмоциональному выгоранию клиники «Беркана» Ульяны Грабельниковой — что нужно сделать, чтобы не захотелось развестись через 5 лет.

Тратить время на качественное общение наедине





Это должны быть разговоры по душам, откровенные, без боязни осуждения или оценки со стороны партнёра





Ульяна советует хотя бы иногда говорить об откровенных вещах, которые важны каждому из партнеров. Это могут быть планы на будущее, сомнение или страхи по поводу актуальной ситуации.







«Каждый приходит в брак со своим багажом — он идет из собственной родительской семьи. И мы их неосознанно приносим в собственный брак — это все очень правильно обсуждать. Тут важно выбрать правильный момент», — считает эксперт.





Идти на дерзкие эксперименты









По словам психолога, паре лучше стремиться к такому сексу, который устраивает обоих партнеров. Ульяна подчеркивает, что тут нет определенной нормы. Что касается сексуальной сферы, все хорошо, о чем вы договорились. Главное — чтобы если это бывает редко, например, то это устраивало обоих.







«Нужно не ждать, что партнер догадается о том, как бы вы хотели. Важно говорить словами. И большая ошибка партнера в том, что ему кажется, что другой может угадывать мысли на расстоянии. Но важно разговор затевать не в момент секса: если до, то есть шанс, что может ничего не получиться, а после — будет благоприятный гормональный фон», — считает психолог.





Детей и собак — к бабушке









Ульяна объясняет: важно всегда оставаться парой, а не только родителями. Часто есть такой перекос, когда люди рожают одного, второго, третьего — они уже становятся мамой Маши и папой Васи, а не близкими людьми друг для друга.





В здоровом браке партнерские отношения на первом месте, потому что родителями они могут быть для многих детей, а партнеры они только друг для друга. Тут хорошо пробовать что-то новое, чем до этого не занимался ни один из супругов.







Позволять себе роскошь поехать куда-то вдвоем





Обновлять дом, даже если нет сил и желания затевать глобальный ремонт









Важно, чтобы не приедались интерьеры, и при любом материальном статусе можно себе позволить что-то дополнить или улучшить. Совместные дела очень сильно сплачивают — только учитывая, что вы оба этого хотели. Больше женская забота о том, чтобы дома было живо, интересно, по сезону.





Давать другому воздух и возможности развиваться









Отпускайте партнера и отпускайте себя на конференции, предоставляйте возможности для учебы. Здорово при этом не мучиться чувством вины.







По словам психолога, нередко чувство ревности — это проекция, мы помним, как мы зажигаем в командировках, не хотим отпускать никуда партнера, вдруг он будет так же (партнер тоже об этом может знать, кстати).





Восхищаться друг другом, но не льстить и не ждать взамен









В отношениях очень ценно, когда супруги хоть иногда могут друг на друга свежо и по-новому взглянуть. Мы когда-то познакомились с человеком, полюбили его, и нам явно многое нравилось в человеке. И потом проходит время, все проекции спадают — и нам кажется, что человек какой-то не такой. Раздельное времяпровождение способствует тому, что люди начинают по-новому друг на друга смотреть. Любые изменения должны провоцировать новый взгляд.







«И восхищаться не так, что я ему сейчас скажу, что он мужественный, а он мне скажет, что я красивая, — должно быть в идеале искреннее восхищение, без ожидания того, что тебе ответит той же монетой. Огромная ошибка многих семей, что они начинают менять партнера. "Вот сейчас он станет таким-то, и у нас все будет хорошо" — это иллюзия, начинать надо с себя. "Что я делаю не так, что мой партнер такой, какой он есть, и что я могу сделать, чтобы он стал вести себя по-другому"», — считает специалист.