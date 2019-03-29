«По фотографии сразу понял, что это она»: красивые пары, которые встретились на НГС и поженились

Мы не любим хвастаться, но сегодня будем. Наш проект знакомств соединяет судьбы и сердца . Несмотря на огромное количество анкет на НГС.ЗНАКОМСТВАХ, эти пары встретились, влюбились и поженились. Они рассказали, как поняли, что это именно она или он, и почему до этого 2 года не получалось встретить ту единственную. А еще показали фото со свадеб и совместных отпусков.









Владислав и Анастасия





Рассказывает Владислав: «По фотографии сразу же понял, что это она. Именно та девушка, с которой я хочу быть. Написал ей: "Не верю в женско-мужскую дружбу, не ищу отношений на пару дней, хочу с тобой познакомиться. Ты за?". Она согласилась. После этого мы начали переписываться, договорились о встрече — решили идти в зоопарк.









Я узнал, что она на полтора года старше меня. Меня это никак не смущало, но я решил разведать почву. И спросил, сколько ей лет, она задала вопрос в ответ. Я написал "26" на тот момент, она написала "М-м-м", и телефон покрылся инеем. Спросил: "Нам что, это помешает?". Она ответила: "В зоопарк-то нам это точно сходить не помешает". Я подумал: ладно, встретимся, а дальше ты не открутишься.











Встретились, начали общаться, неделю я не выпускал ее из виду: забирал с работы, привозил туда, — так и завертелось. Спустя полтора года мы поженились, ждем ребенка».







Елена и Алексей





Рассказывает Елена: «Мы познакомились через НГС.ЗНАКОМСТВА, он написал мне сообщение. Это было что-то простое: "Привет, как дела, пообщаемся?". Мы 3 месяца просто переписывались, общались, дружили, а потом встретились. Я на тот момент жила в Томске, а он жил в Новосибирске. Встреча прошла весело, в Новосибирск я приехала с друзьями, провели здесь 2 дня.





Когда ты человека не видишь 3 месяца и знаешь только по переписке, то рисуешь себе в голове один образ, а когда встречаешься лично вживую — это не всегда то, что ты ожидаешь. Но у него все в порядке с чувством юмора — он общительный, интересный, позитивный, и я тогда не задумывалась об отношениях.





Так получилось, что он стал приезжать чаще в Томск, а я — ездить в Новосибирск, через 1,5 года переехала окончательно.





Знакомства через сайт вызывали определенные сомнения, тем более это был первый опыт. Но на фоне моего развода и того, что у меня маленький ребенок, работа и колоссальное отсутствие личного времени, — это, наверное, был единственный вариант и возможность пообщаться с кем-то не из своего круга. И никто же не говорит, что надо кинуться на первую попавшуюся встречу».





Егор и Елена









Рассказывает Егор: «Увидел симпатичную девушку на сайте знакомств, понял, что есть общие интересы, и решил написать. Написал что-то простое из серии: "Привет, давай познакомимся". Я подметил какую-то частность на ее фотографии, что-то спросил, и она мне начала отвечать.





Мы встретились первый раз 10 октября 2017 года, до этого переписывались 2 месяца.





Я ее так и представлял, мы долго переписывались, каждый день созванивались и более-менее узнали друг о друге что-то: откуда родом, какое образование, какой интеллектуальный уровень.





Я сделал предложение на ее день рождения, 17 августа 2018 года. Мы в тот момент поссорились, а я люблю такие сюрпризы — человека выбивать из колеи, проверить, как он действует в критических ситуациях. Ссорились, а потом я сделал предложение. Она, конечно, не ожидала, но согласилась.





Очень низкая вероятность на сайте знакомств встретить будущую жену. Нет четкого тестирования по сходимости, насколько люди действительно тождественны по уровню интеллекта и по своим интересам. А так, это как искать черную кошку в черной комнате. Методом перебора — грубо, но верно. По переписке можно понять, как человек общается, реагирует на определенные ситуации и твой юмор. Я до этого был зарегистрирован на сайте 2 года».