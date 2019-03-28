Татьяна (38) уже 13 лет работает мастером маникюра. С недавнего времени сибирячка ведет блог о жизни в размере plus size. Там она пишет не только о том, как принять свои пышные формы, но и о любви. По собственному признанию, свою семью Таня намечтала, находясь в токсичных отношениях с бывшим мужем. Спасителем оказался школьный возлюбленный, которого девушка помнила всю жизнь. Редакция SHE поговорила с Татьяной о любви к себе, роли жертвы в прошлых отношениях и силе мысли.

«Стеснялась всего»





Я считаю, что мужчинам нравятся разные женщины: худенькие, полненькие, блондинки или брюнетки. Главное — подача, правильное ощущения себя, женственность, хитрость, опрятность, аромат, уверенность в красоте своих форм. Мужчина ни за что не пропустит такую женщину.





Когда-то я страдала от осуждающих взглядов, принимала близко к сердцу. И пока меня это ранило, люди кололи меня фразами: «Эй, ты такая красивая на мордашку, надо бы похудеть». Когда меня это ранило — я не отвечала, потому что не умела ответить. Переживала про себя. А когда я по-другому стала относиться к себе — люди перестали задавать вопросы. Мне кажется, я так сильно боялась этих вопросов и переживала, что притягивала их к себе.





Про диеты





На фото Татьяна с мужем Сергеем, сыном Михаилом и дочерью Марией





Я много раз пыталась сесть на диету, но это замкнутый круг. Кто-то в очередной раз сказал: «Таня, надо худеть», — и я худела, чтоб нравиться окружающим, худела, но затем вновь набирала вес. И я сдавалась.







Пока не настало время, когда я поняла, что я прекрасный цветочек и ведь всё во мне красиво: и эти бока, и животик, вообще все. Мой муж считает меня божественной женщиной Татьяной. Как мне себя не любить?





Затем пришло понимание, что я сама себе врежу́, — это как сравнить с тем, что я самому родному человеку причиняю боль. В тот же день я отказалась интуитивно от тех продуктов, которые вредят мне. Это сахар, мучное, жареное, жирное, макароны, все, что обычно нельзя при моем заболевании. (У Татьяны сахарный диабет. — Прим. ред.)





Мне даже страшно становится, если я представляю, что съем конфету — и мой сахар поднимется, представляю, что происходит в этот момент с организмом. Я могу сейчас спокойно стряпать булки и не попробовать ни кусочка. С этого и начались мои минус 30 кг — они ушли за полтора года. И у меня всё ещё впереди.





Татьяна говорит, что из статуса plus size выходить не хочет





Когда я была беременна вторым ребенком, у меня появился сахарный диабет. Предвестники были и раньше, но я отмахивалась и не пыталась себя оградить от этого, да я вообще раньше ничего для себя не пыталась делать.





Когда родила малыша, сахар восстановился, но через какое-то время проявился вновь. Паники не было. Просто понимания того, что мой организм давал мне тысячу шансов, предупреждал меня об опасности, но я не слышала себя и его.





В итоге он сказал мне: «Таня, не хочешь по-хорошему, будь по-твоему». Сахарный диабет — мой друг, он мой контролёр, мой стоп-кран. Когда я начала узнавать о заболевании, поняла, что нужно питаться дробно, небольшими порциями 5–6 раз в день. Я принимаю этот диагноз как «сахарок», дополнительная функция в моем организме, которая напоминает мне о любви к себе и принятию себя.





Про личное





Я развелась. Ушла из токсичных отношений. Поняла: о боже, а мир-то разноцветный и в нем есть мужчины. А когда я поняла, что я им нравлюсь такой, с формами, — я обалдела. Сергей не пресекал мои открытия, а, наоборот, поддерживал словами и действиями.





Я развелась с первым мужем спустя 11 лет совместной жизни. Тогда мне нравилась роль жертвы, и я жила в ней очень и очень спокойно. Я все проглатывала и терпела все, что меня не устраивало, и не пыталась посмотреть на ситуацию со стороны. Мне казалось, что все вокруг виноваты, что я так живу. А я жертва, мне плохо, и я страдаю. Потому что мне не повезло, у меня муж какой-то не такой. Просто я не смотрела на ситуацию со стороны, а оказалось, что я могу просто все встать и поменять.





Мне казалось, что я должна, у нас общий ребенок, потом он перестал зарабатывать и зарабатывала только я. И спустя 11 лет в один день я поняла, что я больше не хочу так жить. Я посмотрела другими глазами на мужа и поняла, что любви никакой нет.





На фото Татьяна с мужем Сергеем в школьные годы и сейчас





Мы год жили в разных комнатах. Развелась я 18 декабря, а замуж вышла 20 декабря того же года. За своего первого мужчину, за свою первую любовь. Мы учились вместе в школе и дружили, но потом расстались, были совсем молоды. После этого он ушел в армию, и я вышла замуж. Он всегда был в моем сердце, я просто на долгое время спрятала его там. И когда я решила развестись, в социальных сетях я поменяла свою фамилию на девичью. И мой нынешний муж увидел, что я поменяла фамилию.





Сергей появился в жизни Татьяны, когда с бывшим мужем дела были совсем плохи, супруги жили в разных комнатах на одной жилплощади





Сережа просто позвонил и сказал, что теперь он меня не отпустит. Я ответила: «Забери меня» — он и забрал. Когда я мечтала о женском счастье, я представляла такие отношения, как были когда-то у нас с Серёжей. Я мечтала о дочке Маруське, сына Мишку я уже родила, оставалось воплотить в реальность дочь, Серёжа сказал: «Будет сделано». И сделал.





Самое главное, что я за год до этого писала письмо самой себе — мне предложили написать о том, как я вижу в будущем своего бывшего мужа. Но я пришла домой, села писать и поняла, что про мужа писать не хочу, не хочу за него мечтать. Взяла и написала, какую я хочу семью. Убрала это письмо и забыла о нем. Для меня это было потрясением, что все сбылось. Это удивительно. Позже мы с мужем вместе писали письмо, что хотим свой дом, и через год тоже все исполнилось.





Про детей и воспитание





На фото Татьяна с сыном Мишей





Оценку 3 нежелательно приносить из школы, но и не возбраняется. Я не расстраиваюсь, что мой сын по успеваемости не в топе учеников, мне достаточно знать, что он умный парень. Я не буду ругать дочку за баловство в общественном месте, я просто займу ее интересным делом, и все. Для меня неприемлемо бить ребёнка, обзывать, разговаривать на повышенных тонах в присутствии других людей.





Про хейт в интернете





Это вообще загадка. Почему-то именно женщин больше всего заботит лишний вес других женщин, но, с другой стороны, это объяснимо. Причина того, что оскорбления вообще существуют, в том, что мы все отличаемся друг от друга. Прежде всего мы, конечно, отличаемся от некой нормы. Но, по правде, абсолютно нормальных-то не бывает. Так что оскорбление — это прежде всего сообщение «Ты — другой». А можно использовать эту разницу как повод для издевательств, оскорблений, унижения и дискриминации.





Мужчины пишут комплименты и хотят познакомиться очень часто. Но девушкам стройным, высказывающимся резко негативно к таким «ненормальным», как я, давайте не скажем об этом. Пусть дальше греют душу себе тем, что «пышки» не могут быть желанными и любимыми.