Многие пары даже не подозревают, что причины их проблем и тревожных переживаний кроются в этом

Вокруг этого метода предохранения от нежелательной беременности на глазок есть много догадок. Одни говорят, что это безопасно и не притупляет чувствительность, другие уверены в том, что всегда могут себя контролировать. Редакция SHE спросила у врача-сексолога, психиатра ГБУЗ НСО «Ювентус» Ольги Перовой, чем опасен прерванный половой акт, и попросила ответить на самые популярные вопросы об этом явлении.

По мнению специалиста, прерванный половой акт — один из самых ненадежных способов предохранения от беременности. Также такой способ подразумевает постоянный контроль за своими ощущениями и ощущениями партнера.





«Это в конечном счете и при определенных обстоятельствах — длительном и регулярном применении данной техники — может привести к нарушению эрекции у мужчины и оргазмической дисфункции у женщины. И в целом уже к семейно-сексуальной дисгармонии в паре, возможно также развитие невротических реакций», — считает сексолог.







Механизм нарушения оргазма при таком способе контрацепции может быть разным.





Нередко происходит так, что женщине просто не хватает времени, чтобы достичь пика возбуждения. Она чувствует приближение оргазма, но элементарно сказать об этом, чтобы продолжить половой акт, она не может.







«В таком случае у нее остается неотреагированное возбуждение и возможны тягостные неприятные ощущения после полового акта, и когда происходит такая ситуация постоянно, то женщине уже проще отказаться и найти кучу причин, нежели согласиться на контакт, при котором она не получит оргазма», — рассказывает Ольга.





По мнению эксперта, еще один весомый минус — при ППА остается страх беременности. Он идет основной линией всех тревожных переживаний и часто бывает неосознанным, считает сексолог

«Мы должны помнить, что сперматозоиды поступают в эякулят, смешиваясь с соком простаты, и выделяются наружу не только в момент эякуляции. В момент эякуляции идет основная часть, но эякулят выделяется во время всего полового акта, только в разных дозах и количествах», — поясняет Ольга.







Все эти факторы влияют на то, что секс перестает приносить удовольствие из-за постоянного контроля, просчета менструального цикла, вычисления опасных и неопасных дней, а также волнения.





«Некоторые женщины вместо того, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях приятных, подключить фантазийный компонент, расслабиться, пытаются отслеживать реакции мужчины, чтобы понять, приближается у него семяизвержение или нет, и занимаются всем, чем не надо: мысли, контроль, подсчет, просчет, но не сосредотачиваются на своих ощущениях и не включаются в сексуальную игру», — считает эксперт.





По мнению сексолога, такой способ предохранения опосредованно может привести к нарушению эрекции у мужчин. Он может стать вторичной причиной в связи с ухудшением отношений в паре и напряженным состоянием партнерши.





«Более того, бывает, что при естественном процессе, когда семяизвержение происходит вовнутрь, во время оргазма рефлекторно мужчина старается максимально глубже сделать финальные толчки — это усиливает ощущения у женщины, а при ППА женщина этого недополучает и тоже может не приходить к оргазму. Не видя обратной связи от женщины, мужчина, заканчивая вовне, тоже не получает этой мощной стимуляции», — рассказывает Ольга.





Если закрепляется такая форма, в будущем уже может быть затруднено естественное проведение полового акта. В таком случае вернуться к физиологическому завершению полового акта поможет терапия. Основа методики состоит в том, чтобы произошло разобщение этого патогенного условного рефлекса, который закрепился в паре, и идет некое «переучивание» для мужчины, объясняет эксперт.





«Поэтому я что мужчинам, что женщинам крайне не рекомендовала бы такой вид контрацепции, всегда можно найти какой-то оптимальный способ и компромисс. Если презерватив не устраивает, а партнер постоянный, то всегда можно прибегнуть к другим методам, но это должно быть индивидуально и подбираться с врачом», — заключает сексолог.