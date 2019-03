Чёрное худит только худых: 11 правил подбора гардероба для девушек с формами, которые вы не знали

Прогуливаясь по магазинам, часто можно встретить грустных и растерянных девушек, далеких от размера XS. Они ищут то самое платье и тоже хотят быть в тренде, мечтают стильно и красиво одеваться, но так уж повелось, что в модных магазинах одежда преимущественно маленьких размеров, а все, что свыше XL, продается на рынках и в прочих странных бутиках в цвете «уныние». Так не пойдет. Корреспондент SHE, стилист Юлия Разуваева и модель plus size Ирина Алексеева, перемерив c десяток разных образов, на примере семи показали, на какие нюансы следует обратить внимание при подборе гардероба девушкам с пышными формами. Стилист объяснила основные правила формирования силуэта и развеяла самые распространенные стереотипы.





«Самое важное при формировании образа для любой модели, не только plus size, — определить тип фигуры. Для этого существуют тесты в интернете или можно спросить у стилиста, — объясняет Юлия. — Исходя из того, что тенденция последних 100 лет — стройные и высокие люди, мы всегда стремимся вытянуть силуэт, сделать его более тонким и высоким визуально с помощью линий. Основной прием вытяжения фигуры — единая вертикаль, созданная цветом».







Итак, читаем и запоминаем основные правила, следуя которым вы научитесь визуально превращаться из пышки 56-го размера в пушинку размера 46-го.





Не важно, какого вы размера, в тренде нужно быть. Один из самых актуальных трендов сейчас — клетка и горох, обратите на него внимание. Для размера plus size (от 48-го) горох может быть любой, крупный — может ухудшить только очень маленьких девушек.







Брюки 1990 рублей, жакет 8490 рублей, блуза 2490 рублей





Горох и клетка — идеальное сочетание, носить их можно в одном комплекте. Если боитесь совмещать два принта, попробуйте один в более размытом варианте, например, как здесь — клетка на брючном костюме достаточно нейтральная.







Платья в горох сейчас актуальны, принт молодит, окрыляет, придает женственности. Мужчинам нравится лёгкость, которую создает этот рисунок. Имейте в виду — очень крупный горох, особенно на светлом фоне, зрительно увеличивает объем. Дамам с формами лучше остановиться на мелком и среднем рисунке.





Платье 9990 рублей, пальто 10 990 рублей





Верхние изделия — жакеты, пиджаки, пальто — рекомендуется выбирать без лацканов. Для тех, у кого ярко выраженная грудь, лацканы будут добавлять объем, сделают фигуру грубой. Пуговицы в два ряда на тренчах расширят образ. Лучше максимально гладко и нейтрально, спущенное плечо.





Обратите внимание на модели без застежки (более летний вариант) — можно развести полочки изделия, тогда появится лёгкость и добавится вертикаль, образ получается более тонким. Для женщин с большим верхом и узкими бёдрами лучше выбрать жакет без рукавов, чтобы убрать тяжесть в области рук и плеч, создаем легкость за счет блузки или рубашки.







Брюки 5990 рублей





При выборе обуви не важен размер и вес. Важно ощущение лёгкости, попробуйте простые белые кроссовки или кеды без ярких акцентов.





Обязательно делаем акцент на талии, если она есть. Заправляйте верхнее изделие в нижнее или подчеркивайте тонким поясом — подбирается, исходя из роста человека: чем выше, тем пояс шире, чем ниже — тем пояс тоньше.





Важно открывать запястья, щиколотки и ключицы. Это самые тонкие части нашего тела, как только мы их показываем, визуально делаем фигуру легче.





Джемпер 1290 рублей





Каблук сделает любой образ более вечерним. Классические лодочки на шпильке удлиняют любую ногу, особенное светлые, нюд. Все, что «гипер», привлечет внимание и создаст ощущение неуверенности в себе. Платформа в 15 см не сделает вас стройнее, а скорее комичнее. Колодку туфель подбирайте под себя. На Ирине туфли под рептилию, потому что этот тренд сейчас актуален.







Платье 6490 рублей





Для моделей plus size лучше выбирать лёгкий клеш (не «солнце»), для того чтобы сглаживать объемы там, где они есть. Украшения на длинной цепочке, которые заканчиваются ниже уровня груди, создают дополнительную вертикаль. Главное — выбрать гармонично, в единстве с обувью, образом и вашим ощущением.





Брюки с лампасами 4490 рублей, юбка 3990 рублей, жакет 8990 рублей, рубашка 2490 рублей, водолазка 2490 рублей





Брюки с лампасами все еще популярны. Завышенная талия и полоска создают ощущение длины. Для того чтобы проверить, хорошо ли сели брюки с лампасами: встаньте боком к зеркалу и обратите внимание на полосу — если она съехала, значит брюки вам не подходят, если создает более-менее ровную вертикаль и геометрия ноги сохраняется — модель вам подходит. Для девушек plus size разрез на юбке должен быть или сбоку, или сзади, но не спереди, выбирайте модель с завышенной талией, чтобы зрительно удлинять ноги.





Многослойность выдает в нас человека, следящего за модой. Многие отказываются от этого тренда из-за опасения добавить лишний объём образу. Экспериментируйте, но помните, что слои должны быть тонкими — топ, водолазка и лёгкая рубашка, талию подчеркните ремнем, не застёгивайте наглухо, оставьте вертикаль.











Не нужно прятаться за драпировками — многие девушки надевают на себя вещи со складками и сборками, думая, что тем самым они прячут свои недостатки. Фигуру, которая больше, чем общепринятые стандарты, нужно собирать с помощью плотных тканей, нежидкого трикотажа, не должно быть эффекта «лапши».









Комбинезон — идеальная вертикаль, которая начинается от плеча и заканчивается на полу для того, чтобы себя максимально вытянуть, главное — хорошая посадка (присядьте в примерочной, если не тянет и удобно — модель ваша). Можно дополнить аксессуаром на длинной цепочке. Если хочется удлинить ноги, выберете модель с завышенной талией. Можно выбрать светлый верх, темный низ. Эта модель с широкими штанами допустима для вечернего образа. В идеале, чтобы клеша не было и брюки были зауженными.







Комбинезон 9990 рублей, жакет 10 990 рублей





Самый распространенный стереотип — как только вы наденете черное, сразу станете стройнее. Черное худит только худых. Отдавайте предпочтение сочным и ярким цветам, исходя из своего цветотипа и образа. Если сильно хочется надеть черное, пусть это будет низ. Белое, беж сейчас — тренд, с головы до пят, не бойтесь экспериментировать.





