В России набирает популярность движение «Stopкиднеппинг», где мамы, попавшие в беду и сумевшие вернуть своих детей, помогают другим женщинам с похожей ситуацией. Когда семьи больше нет, а ребенок есть и нужен обоим родителям, бесспорно, может пострадать не только женщина, но и мужчина. Эти случаи тоже есть, но они не такие вопиющие, поэтому не привлекают столько внимания общественности. Случаи кражи детей и запрета на присутствие одного родителя не так уж редки — корреспондент SHE собрала две истории, которые произошли совсем рядом с нами. В одном случае супругам удалось наладить отношения после такого масштабного конфликта, и это уникальный пример.

История Алены (35) и Олега





«Часто люди думают, что если ребенка украл его отец, то родители психически неуравновешенные или пьющие. Но когда я столкнулась с такой проблемой, я нашла целые клубы женщин и выяснила, что в основном это происходит в материально благополучных семьях, в которых есть между родителями серьезная обида.





Наша с мужем дочь была долгожданной, выстраданной мной после многих циклов ЭКО. Пока я отчаянно (7 лет. — Прим. ред.) пыталась забеременеть, даже не заметила, как наши с Олегом отношения стали никакими. Ни плохими, ни хорошими: как ты относишься к тумбочке у кровати, не знаю. Она вроде есть, но не так чтобы нужна. И когда получилось забеременеть все же, я решила, что дочка немного подрастет и мы примем какое-то решение.





Алена предложила мужу развод, чем вызвала агрессивную реакцию и кражу дочери

Мне внутренне казалось, что он тоже с этим согласен, а внешне все было благополучно, и я не видела повода затевать какие-то разговоры, пока не готова была уйти. Дочке исполнилось 4 годика, я вышла на работу (туда, где работала до декрета, логистом) и предложила мужу разойтись; у меня есть квартира, где мы сможем жить с дочкой, и определенные финансовые накопления. Он умолял повременить, говорил, что для него это неожиданность. На следующий вечер мой спокойный и даже флегматичный муж закатил скандал с криками, матами и вспоминанием всех обид за всю совместную жизнь. В котором пригрозил, что если я подам на развод или уйду от него, он заберет у меня дочь. Я не восприняла эти слова всерьез. Ребенком он до этого интересовался слабо, был всегда в роли помогающего, никогда не просил с ней вдвоем погулять и ничего такого. Только по моим просьбам.







Но после очередного выяснения отношений на следующий день я вернулась в пустую квартиру. Не было ни документов ребенка (все справки, свидетельство о рождении, мой паспорт), ни ее вещей, ни документов мужа, ни даже свидетельства о браке. По всем номерам я была заблокирована. Какой ужас я пережила в тот день, я не пожелаю злейшему врагу. Я прекрасно понимала, что суды и госорганы будут на моей стороне, но Олег — состоятельный человек со связями, и этих связей ему хватило бы, чтобы я не увидела дочь больше никогда.





Тогда я обратилась к адвокату, но не очень верила в справедливость по закону. Только один человек смог бы мне помочь — это сестра мужа. У нее у самой двое детей, она в доверительных отношениях с Олегом, общий бизнес, лучшие друзья по жизни. Я попросила у нее встречи. На ней я говорила, что Олег не преступник и самое главное — он вредит моей маленькой дочери, а уж потом мне и себе. Уговаривала объяснить ему, что развод — это конец только между нами как пары, что мы оба сможем воспитывать дочь почти в том же режиме и договориться, если только будет поле для диалога. Сестра выслушала и сказала, что постарается помочь.





Спустя 4 недели он приехал и отдал мне мою девочку. Сделал вид, что это он возил ее на отдых, я не стала ничего выяснять, понимала, что это вызовет новый виток конфликта. Мы не развелись по закону, но продали недвижимость и сделали так, что живем теперь в соседних домах. Только один раз он мне сказал, что если я попытаюсь заменить его как отца для дочери чужим мужиком и он об этом узнает — это будет последний раз, когда я ее увижу.





Надеюсь, эти страсти улягутся, когда она немного вырастет. В остальном он стал отличным отцом, на глазах у дочери ведет себя образцово. Я много думала о том, как человека преобразила эта ситуация, — все эти годы я жила с мужчиной, которого не знала. С другой стороны, у отцов действительно пока не так много прав на ребенка юридически, и если не деньги и грубая сила, то твоего ребенка может воспитывать чужой дядя, а тебя на порог не пустят. Это обратная ситуация, и она тоже недопустима».





История Ирины (возраст предпочитает скрывать)





«После того, что я пережила, не видя дочь полтора года, — я не хочу больше детей. Совсем.





Только позже я узнала, что мне пророчили судьбу суррогатной матери изначально. С мужем мы вместе с колледжа, он учился на два курса старше меня и был хулиганом, но тогда это было почетно. Он поколачивал меня с первого дня совместной жизни, но это не были смертельные побои: так, пинки, тычки, "кухонные упреки" я это называю. В нашем окружении было у всех так, и мне казалось в пределах нормы.





Супруг Ирины был недоволен рождением дочери и порвал с ней окончательно, а потом выгнал из дома. Но ребенка все же решил оставить себе

Но сделать ребенка он решил, когда выяснилось, что родится сын у одного из его приятелей, а у нас получилась дочь. Жили мы плохо, много ругались, уходить мне с годовалым ребенком было некуда, и в один день он просто выставил меня на улицу со словами: "Голодранкой пришла, голодранкой уйдешь". Я просила забрать только дочь, но он кричал о том, что она будет видеть, как я сплю с какими-то мужиками, и вырастет женщиной легкого поведения. Какие уж там мужики, когда ты после родов, вся запуганная, без гроша в кармане в чужом городе.







Сейчас суд выдал мне промежуточное решение о том, что Арина будет проживать со мной, длится разбирательство уже больше двух лет. С помощью общества по поддержке женщин я смогла обратиться в органы опеки, потом в суд, найти работу. Сначала жила у подруги, потом получилось снять свою квартиру. Муж никуда не уезжал, просто жил в своей квартире с моим ребенком. Когда к нему пришли забирать дочь по решению суда, он сопротивлялся, даже попал под штраф. Я думаю, он хотел уехать, но не смог из-за того, что не было денег. Это был позитивный момент во всей этой ситуации, было бы у него хоть немного — он бы сбежал. Арина отстает в развитии от сверстников, не говорит ничего, всего боится.





Сейчас решается вопрос с алиментами. Хотя после того, что случилось, конечно, главный вопрос, чтобы он не напал на меня, подругу (именно она помогала Ирине в борьбе. — Прим. ред.) или ребенка. Мы планируем переезд в другой город, копим сейчас. Не хочу говорить куда.





С мужчинами даже не общаюсь, пока не до того, хотя предлагают всякое. Прошла бесплатный курс у специалиста — стало легче. Многие женщины в такой ситуации, но боятся сказать. Я слышала, что в Европе и в Америке на приеме у гинеколога вам показывают специальную табличку, где написано: «Вы жертва абьюза?». И если вы киваете, у них запускается механизм помощи таким женщинам. У нас не так повсеместно это, но тоже развивается. Я даже не ожидала, что столько незнакомых людей помогут мне просто так».