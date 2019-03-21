«Это катастрофа»: 20 правил гендерного этикета, которые нельзя нарушать (или не повезет в любви)

Кто платит по счету и предлагает продолжение и почему мужчины страдают не меньше нашего, но молчат

Мы живем в прекрасное время, когда женщина может ездить на машине, вести бизнес, выбирать партнера, разводиться и платить за мужчину в ресторане. Но иногда по старой памяти наших мам и бабушек мы невольно ждем рыцарской галантности. Правила этикета и взаимодействия между мужчиной и женщиной изменились — редакция SHE попросила специалиста по этикету, разработчика и преподавателя авторского курса «Уроки современного этикета» Елену Климачкову рассказать, какие жесты мы можем ждать от мужчин (и они от нас), а что уже не актуально в 2019 году.

Прежде всего нужно понять, что такое гендерный этикет. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. А если точнее — социальное поведение. И тут возникает путаница из-за того, что часто люди пытаются прожить светскую этикетную ситуацию как деловую и наоборот.





В ресторане или в офисе





В светском этикете вектор уважения направлен к женщине.







«Например, если двое коллег, мужчина и женщина, пошли в театр или на выставку, то вектор уважения будет направлен к женщине — мужчина будет подавать ей руку и открывать дверь. А если мы рассмотрим эту же пару коллег, но в офисном помещении, и между ними нет никаких отношений, кроме рабочих, то это уже деловой этикет, и в нем отсутствует гендерное различие. Женщины боролись за свои права и доборолись. В такой ситуации мужчина и женщина — партнеры, и дверь будет открывать тот, кто ближе к ней стоит. В лифт первый шагнёт тот, кто первый стоит у лифта», — рассказывает Елена.





Но если коллега-мужчина открывает вам дверь и подает руку — позвольте ему проявить галантность, однако в деловом этикете не стоит ожидать этого.





Инициатива наказуема





По убеждению специалиста, чтобы ответить, допустимо ли женщине проявлять инициативу в романтическом русле, надо знать цель, которую она преследует. Если она хочет развития отношений и замужества, то нужно повременить с проявлением горячего темперамента или иных выражений чувств с комплиментами и знаками внимания к мужчине. Если женщина хочет получить от отношений очередного любовника, то стесняться не стоит в проявлении инициативы.







Что касается мужчин, они завоеватели, мы ждем от них первых действий, внимания, инициативы. Это естественно.





Плати по счетам





В ресторане на свидании всегда платит мужчина, женщина может за себя заплатить, предложив разделить счет, но, скорее всего, в этом случае второго свидания не будет. На обеде коллеги платят каждый сам за себя. Независимо от пола. Инициатор встреч в кафе, ресторане всегда платит за всех. В бизнес-переговорах платит всегда принимающая сторона.





Можно предложить разделить счет в любом из вышеперечисленных случаев, нарушением этикета это не будет.





Давайте перейдем на «вы»





По мнению эксперта, вопрос перехода с «вы» на «ты» — это сокращение границ между людьми. Если вы готовы перейти на «ты» и вам это предлагают, то можно принять такое предложение и сказать: «Да, вполне».





«Если вы не готовы перейти на "ты" и хотите эти границы оставить чуть дальше — можно сказать: "Я не готова перейти на «ты» сегодня", но обязательно оговоритесь, что, возможно, в будущем это произойдет. Руководитель к подчиненному обращается всегда на "вы", невзирая на возраст с обеих сторон. К детям старше 12 лет мы уже обращаемся тоже на "вы"», — рассказывает Елена.





Несчастья и расходы держите при себе





В светском и деловом этикете недопустимо рассуждать о ваших несчастьях и разочарованиях. Например, придя в офис, вы обнаружили, что 2 минуты назад у вас эвакуировали автомобиль, — не нужно сокрушаться и рассказывать всем подробности. Это никому не интересно и это будет нарушением этикета, считает специалист.







Также табуированная тема — это болезни и все, что с ними связано. Религия тоже относится к запретным темам.





«Под запретом тема детей, до тех пор пока вы точно не будете знать, что у всех людей рядом есть дети. Если вы этого не знаете и в вашей компании есть человек, у которого проблемы с деторождением и он безуспешно борется с этим, — это будет катастрофа», — рассказывает специалист по этикету.





В последнее время очень модно стало обсуждать диеты и подходы питания. Вы можете порассуждать на эту тему, но навязывание своей точки зрения уже будет считаться нарушением этикета.





Неуместно говорить о теме, в которой вы некомпетентны. Например, о политике, если знаете только то, что услышали в маршрутке по радио.





Даже в кругу друзей и родственников неприлично обсуждать тему ваших доходов и расходов. Также, по мнению эксперта, нельзя кичиться поездками: рядом с вами могут быть люди, которые не могут позволить такие путешествия. Нужно делиться впечатлениями, которые никак не намекают на ваши траты в момент получения этих впечатлений.





Хотели как лучше





Елена убеждена, что для женщины будет абсолютно неуместным комплимент «Какое у тебя красивое платье». Комплимент не девушке, он адресован платью. Правильно: «В этом платье вы обворожительны».





Также, по мнению эксперта, мужчине не стоит делать комплименты, которые касаются благосостояния. Сейчас многие живут в кредит и внешние атрибуты — автомобиль, одежда — могут быть куплены в долг.





«И если я делаю комплимент мужчине, какой у него великолепный автомобиль, — это будет неуместно. Я могу сделать ему комплимент, что он разбирается в марке, а не в стоимости автомобиля. Делая такой комплимент, подчеркну, что он разбирается в технических характеристиках автомобиля», — рассказывает Елена.





Комплимент «Как вы похудели!» делать нельзя, даже если женщина преследует такую цель и вы это знаете, все равно выражение «похудела» недопустимо. Заменим это слово на «постройнела». Но такой комплимент можно сказать достаточно близкому человеку. Если вы скажите такое просто знакомому или коллеге, это будет также неуместно.





Недопустимо делать комплимент выдающимся частям женского тела, женщин по отношению к мужчинам это тоже касается.





По мнению Елены, главное и золотое правило этикета — уважать достоинства другого человека. Если понимать это правило, то соблюдение всех правил выше не составит труда.