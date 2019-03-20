«Этот чудесный бал недоюбок и недокурток»: 10 грубых «модных» ошибок сибирячек, которые заметят все

Эксперт рассказала, какие «стильные» промахи совершают женщины на улицах города и как их исправить

Весна — время, когда проблема из «нечего надеть» плавно переходит в «с чем это надеть», а потом вообще перетекает в «стоит ли появляться в этом где-либо». Межсезонье может запутать даже продвинутых модниц, а уж об обычных наблюдателях и говорить нечего. Команда SHE попросила персонального стилиста Натали Дорохову выделить главные ошибки, которые она профессиональным взглядом наблюдает на улицах Новосибирска. И помочь их исправить, конечно.

Ошибка 1. Одеваться, скрывая недостатки, а не подчёркивая достоинства







«Часто вижу по утрам девушек, как правило, маленького роста, бегущих на каблуках 15 см в полном боевом раскрасе, как будто только что вышли из клуба. Не слишком длинные ноги вряд ли внезапно вырастут, а вот проблемы с позвоночником из-за постоянного ношения умопомрачительных каблуков заработать очень легко», — считает стилист.









Натали советует помнить о том, что каблук высотой более 7 см уместен только после 18:00. Вместо этого эксперт предлагает подчеркнуть талию — так, по мнению специалиста, можно добиться лучшего визуального эффекта без физических жертв.







Ошибка 2. Экономить на аксессуарах









«Регулярно встречаю на улицах женщин в норковых шубах с ужасными сумками и в растоптанных сапогах или в театре дам в нарядных и явно дорогих платьях, но с неопрятной головой и без соответствующей сумочки, а с обычной "рабочей" сумкой.





Добавляйте аксессуары — это поможет превратить любой базовый образ в стильный, вы можете стать скульптором своего тела, привлекать внимание ярким аксессуаром на ту часть своего тела, которая вам нравится, тем самым отвлекать от проблемных зон.





Если уж вы прикладываете усилия к тому, чтобы нарядиться или утеплиться в шикарный мех, добавьте пару деталей, завершающих образ: сумку, украшения, красивую обувь», — считает стилист.





Ошибка 3. Выбирать практичный цвет









«Обращали внимание, что большинство ходит в черных пальто, серых костюмах и чёрной обуви? Будто бы это условие выживания. Черный цвет самый сложный в сочетании с другими цветами, и на нем очень видно все недостатки и лоснящиеся карманы и воротники», — рассказывает Натали.







По мнению специалиста, яркий цвет, подобранный правильно, украсит лучше любой косметики и сделает образ смелым и запоминающимся. Если делаете акцент на обуви, помните, что выбор должен полностью соответствовать стилистике верхней одежды.





«Я проходила всю зиму в ярко-розовой шубе. И ни разу не увидела осуждения в глазах окружающих, а наоборот, получила бесконечное количество комплиментов от людей на улице. При этом этот розовый сочетается с синими джинсами и черными ботинками, с черными сапогами или даже фиолетового или зеленого цвета. Мы живём не в самом многоцветном природном регионе. Позвольте себе немного цвета, доставляющего удовольствие и никак не мешающего практичности», — считает Натали.







Ошибка 4. Носить шапки с меховыми помпонами









«Это вообще моя боль, когда я вижу девушек в этих шапках, мне становится очень грустно. Вы выглядите как пятилетняя девочка, такие шапки уместны за городом и на катках или на лыжах, но носить их в повседневной жизни не надо», — считает Натали.





Стилист предлагает в комплекте с пальто носить шляпы, с пуховиком или паркой — кепки или панамы, балаклавы или шапки бини.







Ошибка 5. Думать, что брюки кюлоты укорачивают ноги









«Грязь и снег, какие брюки надеть? Выбор наших девушек, как правило, — джинсы skinny и спортивные штаны, это не стильно и не модно, существуют брюки кюлоты, которые имеют много преимуществ. Это стильно и удобно, стилистически универсально, их можно надеть в любой ситуации, с любой обувью, в любую погоду. Они освежат ваш образ с любым видом верхней одежды, их можно носить сейчас — когда слякоть — и выглядеть при этом очень современно и стильно, а правильно подобранные кюлоты не укоротят ваш рост», — считает Натали.





Ошибка 6. Подбирать сумку в цвет обуви









«Это правило мы помним от наших мам и бабушек, но своим дочерям мы будем передавать другие стильные истины. Сейчас время новых стилистических правил. Сумка может быть контрастной по отношению к обуви или подобрана под перчатки или под цвет принта на одежде», — рассказывает Натали.





По мнению специалиста, есть только 2 варианта, когда уместен подобный прием: монохромный образ и стиль гранж.





Ошибка 7. Неправильно подобранные колготки к образу









«Обувь и колготки — самая распространённая ошибка и боль любого стилиста. Запомните правило: колготки должны продолжать цветовую вертикаль или обуви, или подола изделия. Но ни в коем случае не стоит останавливаться только на черном цвете — выберите оттенок колготок, полностью совпадающий с оттенком цвета платья или основным цветом, использованным в рисунке вашего образа», — советует Дорохова.





Эксперт предлагает покупать колготки на один размер больше — для того, чтобы когда вы садились, не было видно тела сквозь них.





Ошибка 8. Джинсы, заправленные в сапоги











«Хочется заправить? Если очень хочется, то можно, главное здесь — подобрать правильные брюки и сапоги под них. Вы спросите, что за правила, ведь современная мода им не подчиняется. Давай все-таки будем ориентироваться на здравый смысл и желание выглядеть опрятно, подчеркивая свои плюсы и маскируя некоторые особенности фигуры. В таком сочетании не всегда такая задача достижима», — рассказывает Натали.





Специалист предлагает обратить внимание на сапоги с широким голенищем, немного напоминающие ковбойские или высокие казаки.





«Лично я, если говорим про брюки и сапоги, больше люблю вариант сочетания широких укороченных вариантов брюк в паре с высокими сапогами, одно другое уравновешивает и вместе смотрится прекрасно», — считает стилист.





Ошибка 9. Разные длины пальто и юбки











«Весной всегда начинается этот чудесный бал недоюбок и недокурток. Если у пальто и юбки разные длины, это допустимо только в одном цвете или смежных оттенках. В остальных случаях вы напоминаете капусту. Самые лучшие длины верхней одежды — это миди, или надо смотреть ваш гардероб, чтоб определиться с длиной», — советует стилист.





Ошибка 10. Носить очки на голове









«Неумение обращаться с солнечными очками в три счета развенчает ваш модный имидж и выдаст отсутствие вкуса. Нося пластмассовую оправу солнечных очков в стразиках на голове, женщина выглядит Царевной Лебедем с картины Врубеля. Практически в кокошнике. Но очки не кокошник», — считает Натали.





Стилист советует носить очки только в солнечную погоду и снимать в помещении.





«Если вы не суперзвезда, которой надоело внимание папарацци, вам вряд ли понадобятся темные очки в помещении или в пасмурную погоду. Иначе вы рискуете выглядеть странно», — заключает эксперт.