«Нельзя мужчине давать деньги»: 3 типа отношений, которые отравят жизнь (каждый 2-й узнает себя)

Эксперт — о том, почему не стоит жаловаться и ждать помощи, и как это влияет на секс

Иногда мы ждем от своих партнеров слишком многого. Навьючиваем их, как осликов, тюками из своих ожиданий и надежд, а потом сами же расплачиваемся за этот груз. Бывают обратные ситуации, когда кажется, что любую проблему не решит никто, кроме вас. Вы — Мисс Мощь 2019, королева-мать и спец в сантехнике в одном лице. Все эти перекосы заканчиваются почти одинаково грустно. Редакция SHE попросила основательницу школы женского здоровья «Я здорова», акушерку и клинического психолога Надежду Асанову выделить три типа ролевого поведения в паре и перечислить признаки того, что пора задуматься.

Сценарий 1. Муж находится в позиции папы, жена — в позиции дочери





По словам эксперта, самая частая реакция женщины в таких отношениях — это обида.





«В отличие от взрослого, ребенок всегда находит, на что обидеться, ему кажется, что большие взрослые к нему несправедливы. Но если у ребенка состояние обиды проходит практически мгновенно, то у взрослого человека психика менее гибкая и обида остается. И переходит в психоз. Когда женщина находится в позиции ребенка, как бы мужчина ни старался доставать ей все блага мира — у нее все равно будет ощущение, что ей недодали», — рассказывает Надежда.

И поэтому в таких отношениях женщина постоянно недовольна. По словам эксперта, если раскрутить дальше этот сценарий, то женщину начнет преследовать чувство, что ее обманывают.







«А мужчина в этой ситуации попадает в большую западню. Вроде истеричка у него жена, ну что такого. Но он чувствует, что на него хотят повесить вину, и он рано или поздно начинает чувствовать себя виноватым. Но мужчина этой ситуации будет пытаться избежать и уйти либо от женщины, либо в алкоголь, либо на тот свет. Но чаще всего в алкоголь. Где есть алкоголь, там есть чувство вины. «Ты виноват, что у нас не такой красивый дом», — говорит женщина. За всей этой игрой в родительско-детские отношения стоит глобальная проблема: нежелание женщины быть взрослой», — считает Надежда.







Редакция SHE попросила Надежду разобрать ситуацию одной из читательниц.





Анна, 32 года:





«Я работаю на ненавистной работе и за последние полгода у меня здоровье резко подкосилось. Совершенно пропало либидо, упало зрение, на руках появились странные шелушения. Я вся изнылась мужу, что я так больше не могу, но он мне ничем помочь не может и только обижается из-за своей беспомощности, хотя я стараюсь донести ласково. Работает на такой же работе, получает столько же. Плюс у нас ипотека, за которую он один платить не сможет. У меня есть задумка любимого дела, для осуществления которой мы продаем пустующую квартиру, но когда это дело начнет приносить доход, пока неизвестно. Как донести до мужа, что я вообще не в ресурсе из-за работы?» — спрашивает Анна.





Отвечает Надежда Асанова:





«Почему вы видите необходимость донести это до мужа? Давайте честно. Вы ждёте, что он решит за вас и скажет: "Уходи, меняй"? Ждёте, что он сделает вас счастливой? Мне трудно об этом говорить, потому что я не знаю всей ситуации. Но похоже, что вы играете в игру "папа – дочь". Но он не ваш отец. Вы взрослая женщина, вы сами выбираете, терпеть или быть счастливой. Я знаю, это страшно. Страшно потерять этот уклад, хоть и такой ненавистный. Но надо стать честной. И возможно, и для вашего мужа станет больше света, вы найдёте решение вместе».





Сценарий 2. Муж находится в позиции сына, жена — в позиции матери.





«Я скажу жестко, но родители детей не возбуждают. Поэтому рано или поздно из родительско- детских отношений исчезает секс. Потому что у мамы преобладают материнские чувства. Мама гладит по головушке своих детей, обнимает их, целует, принимает их ошибки. Она уже не готова реагировать адекватно, она начинает видеть в муже маленького мальчика», — комментирует такой тип отношений Надежда.







По словам психолога, секс в такой семье пропадает, ведь это противоречит всем психогенетическим ожиданиям. Мужчина в такой семье чувствует, что его принижают, и через какое-то время он начнет сопротивляться. Очень часто такие мужчины будут бить жен. Он не может до конца понять, что происходит, но начинает защищаться. Но есть второй сценарий — они могут просто жить на одной территории как соседи, но мужчина будет иметь любовницу.

Если рассматривать эту ситуацию со стороны финансового вопроса, такая модель начинается там, где женщина перестает верить в то, что ее мужчина может заработать. По словам Надежды, есть семьи, где женщина зарабатывает больше мужчины, но они прекрасно живут, потому что две взрослые позиции договорились. В этом случае деньги идут в семью, а не к женщине или к мужчине. Но как только женщина перестает ожидать и верить — вот это, по мнению психолога, точка конца.







«Нельзя мужчине давать деньги. Деньги могут идти на потребности семьи, тратиться на бытовые нужды, на еду, на коммунальные платежи, но деньги мужчине не при каких обстоятельствах не давайте, даже когда он ходит в старых штанах и драной майке. Если вы покупаете мужу путевку в Турцию и новые джинсы, то вы дура. Вы же подписывали договор, что в горести в радости с этим мужчиной. Так и переживайте эту горесть вместе», — считает Асанова.





Сценарий 3. Оба супруга в детской позиции.





«Это тип отношений, когда сходятся два инфантила. И начинается: "Мама, папа, дайте на свадьбу, мы рожаем ребенка, купите коляску, устройте меня на работу". Они вместе песочницу охраняют, и у меня по поводу этого есть шутка: дети делают детей», — комментирует такой вариант отношений психолог.





По мнению Надежды, это самая страшная ситуация, потому что оба инфантильные и в этой инфантильной семье рождается еще один инфант. Но в такой семье, в отличие от первых двух сценариев, будет секс и согласие.





«У них все будет нормально, пока мама с папой их будут содержать. Сложно будет ребенку, потому он ждет от мамы с папой защиты, безопасности, четких границ, а дети другим детям не могут дать ни защиты, ни опоры, ни поддержки. Не могут их вывести в подростковую и взрослую жизнь», — считает психолог.





По мнению Надежды, когда ребенок таких родителей вырастает — он не видит берегов, не чувствует границ, не умеет делиться игрушками, ему принадлежит весь мир. Именно эти дети склонны к неконтролируемым истерикам. Потом во взрослом возрасте они начинают хамить и лихачить на дорогах — потому что правила для слабаков. Это человек, который может не прийти на работу, потому что он обиделся или просто устал.