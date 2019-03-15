Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров

Марина (30) и Станислав (28) Лисуновы

История Марины похожа на сериал — тот, который обычно показывают по телевизору на Первом канале или «Россия 1». Простая русская девушка из небольшого города уезжает покорять столицу, пробивается через трудности, идет напролом сквозь боль и разочарования, а спустя 20 серий понимает, что для того, чтобы стать счастливой, нужно выбрать любовь. Так и Марина, упрямо добравшись до Москвы, влюбилась и последовала за мужчиной мечты почти на край света. Сейчас девушка живет в Сузуне, разбирается в сельском хозяйстве, воспитывает дочь и говорит, что еще никогда ей не было так спокойно и легко. Корреспондент SHE познакомилась с сибирячкой и попросила рассказать её историю.







До своих 25 лет Марина Карнаущенко жила размеренной, но активной жизнью — училась, серьезно занималась спортом. Родилась Марина в небольшом городе Карасуке, а в Новосибирск приехала учиться — поступила в СГУПС. Девушка профессионально занималась лёгкой атлетикой, много бегала, получала за свои старания зарплату, была членом сборной.







На фото Марина вторая слева





После окончания университета Марина уехала почти на три года в Москву, там много тренировалась с профессиональными тренерами, планировала строить карьеру в большом спорте, дважды выступала на чемпионате мира по лёгкой атлетике. У Марины множество наград, медалей, звания. Тренировки были настолько усердными, что по итогу привели к травме колена — девушка уже не могла выдерживать заданный ритм. Со спортом Марина не завязала, просто снизила нагрузку. Жизнь в столице перестала быть настолько перспективной, насколько виделась изначально.







Марина на соревнованиях (по центру)





Вернувшись в 2013 году обратно в Сибирь, Марина поступила в магистратуру при НГАУ на экономическое направление и даже не предполагала, что ее жизнь круто изменится. Все свободное время мысли Марины были заняты тренировками, бесконечными сборами, соревнованиями. Какая тут любовь, к чему все эти нелепости. Конечно, романы были — один длительный, но ничего серьезного не вышло.











Станислав на два года младше Марины. Они встретились 1 сентября в университете. Молодой человек жил в Сузуне — в небольшом посёлке городского типа в области с населением в 15 тысяч человек. Стас приезжал два раза в неделю в город, а в остальное время работал, помогал родителям вести хозяйство. Не так давно он пережил расставание с девушкой и не планировал заводить новый роман.







Но Стас и Марина сразу приглянулись друг другу. Никто из них не был настроен на отношения, но спустя 20 дней они уже считали себя парой, несколько раз сходили на свидания и поняли, что им комфортно друг с другом. Влюбленный парень красиво ухаживал и в те два дня в неделю, что они встречались, привозил Марине розы.











Узнав, что Станислав ловко нашел замену, бывшая возлюбленная не упустила возможности заявить о себе — звонила, писала, хотела начать заново, ревновала, но все напрасно. Стас был по уши влюблен в Марину и ничего не видел и не слышал вокруг. 8 марта он сделал ей предложение, и 2 августа они уже сыграли свадьбу.









«Я даже не думала о том, что нужно бы подождать, не торопить события. Я чувствовала, что это мой человек, не нужно было чего-то ждать, все шло будто от сердца», — делится девушка.







Встал вопрос места жительства. Привыкшая к сумасшедшему ритму города ещё в Москве и менее сумасшедшему — в Новосибирске, Марина не хотела уезжать. Здесь у неё была своя квартира и все возможности для их совместного будущего, но Стас не захотел оставлять родителей. Он твердо решил, что будет работать там же и не бросит хозяйство на плечи мамы с папой.











С неохотой Марина переехала. Поначалу было сложно, но со временем девушка свыклась с тишиной и размеренностью сельской жизни. Устроилась на работу в спортивную секцию заместителем директора по спортивной работе.







«После переезда я ударилась с головой в работу, не было времени скучать. Хотя на тот момент мне не хватало толпы, людей, городской обстановки. Со временем я успокоилась, приняла новую жизнь, и сейчас, наоборот, бывая в Новосибирске, я скучаю по тишине Сузуна», — делится Марина.







Муж предлагал девушке работать у родителей в хозяйстве, но Марина отказалась, объяснив, что не хочет связывать воедино семью и работу. Вдобавок сфера сельского хозяйства не привлекала. В собственности у семьи Стаса свои земли, коровы, телята.











Спустя время у пары родилась дочь Ульяна. Находясь в декрете, Марина увлеклась фотографией, съездила на обучающие курсы в Новосибирск и сейчас развивает небольшую фотостудию.







«С рождением ребенка я вообще перестала хотеть обратно в Новосибирск. Жить в Сузуне сейчас мне нравится. Все доступно, все друг друга знают. Мне спокойно за будущее ребёнка, садик и школа через дорогу, бабушка с дедушкой рядом, красота», — рассказывает Марина корреспонденту SHE.







Пока семья Лисуновых живёт в квартире, решается вопрос о строительстве дома. Своего хозяйства нет, только родительское. Марина и Стас вместе уже около 6 лет, и девушка говорит, что с каждым годом их любовь только крепчает. Не утихла страсть, довольно часто молодые родители оставляют дочь бабушке и проводят время друг с другом. Только романтики девушке немного не хватает — муж все время на работе, а она дома с ребенком.











Как и у всех пар, случаются споры, но глобальных скандалов нет. Быт тоже не съедает, из-за грязной посуды и невынесенного мусора разводить склоки Марина и Стас не будут. Их отношения построены на доверии, но ревность тоже присутствует: совсем лёгкая, для профилактики. Супруги не запрещают друг другу проводить время по отдельности, главное — сказать, где и с кем.

