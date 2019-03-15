Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров

Марина (30) и Станислав (28) Лисуновы
Марина (30) и Станислав (28) Лисуновы

История Марины похожа на сериал — тот, который обычно показывают по телевизору на Первом канале или «Россия 1». Простая русская девушка из небольшого города уезжает покорять столицу, пробивается через трудности, идет напролом сквозь боль и разочарования, а спустя 20 серий понимает, что для того, чтобы стать счастливой, нужно выбрать любовь. Так и Марина, упрямо добравшись до Москвы, влюбилась и последовала за мужчиной мечты почти на край света. Сейчас девушка живет в Сузуне, разбирается в сельском хозяйстве, воспитывает дочь и говорит, что еще никогда ей не было так спокойно и легко. Корреспондент SHE познакомилась с сибирячкой и попросила рассказать её историю. 


До своих 25 лет Марина Карнаущенко жила размеренной, но активной жизнью — училась, серьезно занималась спортом. Родилась Марина в небольшом городе Карасуке, а в Новосибирск приехала учиться — поступила в СГУПС. Девушка профессионально занималась лёгкой атлетикой, много бегала, получала за свои старания зарплату, была членом сборной.


На фото Марина вторая слева
На фото Марина вторая слева


После окончания университета Марина уехала почти на три года в Москву, там много тренировалась с профессиональными тренерами, планировала строить карьеру в большом спорте, дважды выступала на чемпионате мира по лёгкой атлетике. У Марины множество наград, медалей, звания. Тренировки были настолько усердными, что по итогу привели к травме колена — девушка уже не могла выдерживать заданный ритм. Со спортом Марина не завязала, просто снизила нагрузку. Жизнь в столице перестала быть настолько перспективной, насколько виделась изначально.


Марина на соревнованиях (по центру)
Марина на соревнованиях (по центру)


Вернувшись в 2013 году обратно в Сибирь, Марина поступила в магистратуру при НГАУ на экономическое направление и даже не предполагала, что ее жизнь круто изменится. Все свободное время мысли Марины были заняты тренировками, бесконечными сборами, соревнованиями. Какая тут любовь, к чему все эти нелепости. Конечно, романы были — один длительный, но ничего серьезного не вышло.


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


Станислав на два года младше Марины. Они встретились 1 сентября в университете. Молодой человек жил в Сузуне — в небольшом посёлке городского типа в области с населением в 15 тысяч человек. Стас приезжал два раза в неделю в город, а в остальное время работал, помогал родителям вести хозяйство. Не так давно он пережил расставание с девушкой и не планировал заводить новый роман.


Но Стас и Марина сразу приглянулись друг другу. Никто из них не был настроен на отношения, но спустя 20 дней они уже считали себя парой, несколько раз сходили на свидания и поняли, что им комфортно друг с другом. Влюбленный парень красиво ухаживал и в те два дня в неделю, что они встречались, привозил Марине розы.


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


Узнав, что Станислав ловко нашел замену, бывшая возлюбленная не упустила возможности заявить о себе — звонила, писала, хотела начать заново, ревновала, но все напрасно. Стас был по уши влюблен в Марину и ничего не видел и не слышал вокруг. 8 марта он сделал ей предложение, и 2 августа они уже сыграли свадьбу. 


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


«Я даже не думала о том, что нужно бы подождать, не торопить события. Я чувствовала, что это мой человек, не нужно было чего-то ждать, все шло будто от сердца», — делится девушка.


Встал вопрос места жительства. Привыкшая к сумасшедшему ритму города ещё в Москве и менее сумасшедшему — в Новосибирске, Марина не хотела уезжать. Здесь у неё была своя квартира и все возможности для их совместного будущего, но Стас не захотел оставлять родителей. Он твердо решил, что будет работать там же и не бросит хозяйство на плечи мамы с папой.


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


С неохотой Марина переехала. Поначалу было сложно, но со временем девушка свыклась с тишиной и размеренностью сельской жизни. Устроилась на работу в спортивную секцию заместителем директора по спортивной работе.


«После переезда я ударилась с головой в работу, не было времени скучать. Хотя на тот момент мне не хватало толпы, людей, городской обстановки. Со временем я успокоилась, приняла новую жизнь, и сейчас, наоборот, бывая в Новосибирске, я скучаю по тишине Сузуна», — делится Марина.


Муж предлагал девушке работать у родителей в хозяйстве, но Марина отказалась, объяснив, что не хочет связывать воедино семью и работу. Вдобавок сфера сельского хозяйства не привлекала. В собственности у семьи Стаса свои земли, коровы, телята.


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


Спустя время у пары родилась дочь Ульяна. Находясь в декрете, Марина увлеклась фотографией, съездила на обучающие курсы в Новосибирск и сейчас развивает небольшую фотостудию.


«С рождением ребенка я вообще перестала хотеть обратно в Новосибирск. Жить в Сузуне сейчас мне нравится. Все доступно, все друг друга знают. Мне спокойно за будущее ребёнка, садик и школа через дорогу, бабушка с дедушкой рядом, красота», — рассказывает Марина корреспонденту SHE.


Пока семья Лисуновых живёт в квартире, решается вопрос о строительстве дома. Своего хозяйства нет, только родительское. Марина и Стас вместе уже около 6 лет, и девушка говорит, что с каждым годом их любовь только крепчает. Не утихла страсть, довольно часто молодые родители оставляют дочь бабушке и проводят время друг с другом. Только романтики девушке немного не хватает — муж все время на работе, а она дома с ребенком.


Принцесса из Сузуна: перспективная спортсменка уехала в деревню за любовью и счастлива среди коров


Как и у всех пар, случаются споры, но глобальных скандалов нет. Быт тоже не съедает, из-за грязной посуды и невынесенного мусора разводить склоки Марина и Стас не будут. Их отношения построены на доверии, но ревность тоже присутствует: совсем лёгкая, для профилактики. Супруги не запрещают друг другу проводить время по отдельности, главное — сказать, где и с кем.