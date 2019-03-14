Парикмахер-колорист рассказала, какой цвет противопоказан всем и как сохранить укладку на 48 часов

Даже если вам чужды спонтанные перемены и яркие метаморфозы, весной все равно каждый глубоко в душе немного хулиган. Даже просто новая челка или цветная прядь помогут почувствовать обновления и воспрянуть духом для новых летних совершений. Научно доказано — полистать варианты модных окрашивавший и причесок полезно для игривого настроя. Команда SHE и парикмахер-колорист Дарья Гриненко-Гофман собрали для вас такую подборку и лучшие укладочные средства, которые помогут, сняв шапку, быть во всеоружии.

Этой весной будет популярно каре с ровной четкой линией в любом цвете, которое частично смешивается фактурой.





«Каре с четким краем идет почти всем, но нужно учитывать, что стрижка должна повторять черты лица. Если у женщины более мягкий овал лица, то ей нужно более мягкие линии в стрижке делать. Если ярко выделенные скулы, например, то можно стрижку делать более геометрическую», — рассказывает Дарья.













По словам специалиста, такая стрижка подходит на волнистые и на прямые волосы, на густые и на тонкие.







«Сейчас в моде несколько направлений по окрашиваниям: кто-то за естественный вид — натуральные окрашивания, растяжки, эффект выгоревших волос до сих пор в моде, однотонные окрашивания, и есть ниша цветных окрашиваний — это очень экстремальные яркие цвета», — рассказывает Дарья.











Публикация от Maksim Nikitochkin (@nikitochkin) 17 Дек 2018 в 9:51 PST









По словам специалиста, если смотреть на подиум, там в основном натуральные окрашивания без объема или объем на длине, но не у корней.











Частая проблема девушек — тонкие и безжизненные волосы. Чтобы их казалось больше, Дарья советует сделать гравировку по длине. Но предупреждает, что должный эффект достигается только с укладкой











По словам стилиста, сейчас уже не в моде платиновый блонд и серые волосы, более актуальны пшеничные и песочные натуральные оттенки, но клиенты их еще не просят.









Для сохранения волос Дарья советует не использовать деревянные расчески и не спать с распущенными волосами, если они ниже плеч.











Также команда SHE попросила парикмахера рассказать о ее средствах-фаворитах для ухода и укладки.





«У меня фавориты — это Tigi и Matrix. Что касается шампуней или кондиционеров, я пользуюсь Tigi. Я просто советую сам бренд, а для объема, увлажнения или разглаживания — это решать вам. TIGI S-Factor — классная серия, дает много блеска, гладкости и защищает волосы от сухости и термоинструментов», — делится Дарья.















«По стайлингу я тоже советую Tigi, лак для волос Bed head: он мелкодисперсный, после него можно расчесать волосы, и они останутся в том же положении, как вы их уложили, с этим лаком можно несколько дней ходить», — советует специалист.









Также Дарья рекомендует стайлинг-крем Tigi Small Talk — он увлажняет, защищает от пересушивания. Обволакивает волос и создает такой каркас вокруг волосинки, это хорошее средство для тех, у кого тонкий волос, а хочется чувствовать плотность на волосах.











Также стилист советует текстурирующую пудру Height Riser от Matrix — она создает текстуру и объем у корней.









Из антитрендов Дарья выделила серые окрашивания.





«Я никому не советуют делать серый цвет волос. Под него обязательно нужно делать макияж, иначе все лицо пропадет. И такой цвет выделяет изъяны на лице, прыщи и синяки», — рассказывает стилист.





Также Дарья предостерегает от резких решений по поводу выбора челки.





«В моде челки-усы, но я по большей части против челок. Челка нужна для того, чтобы скорректировать лицо. Идеальная форма для лица — овальная. И если челка помогает в достижении этой формы, тогда да. Но можно сделать длинную челку-усы, которую возможно убрать за уши или заколоть. Еще в моде короткая плотная челка, сейчас модно немного ее порвать, но ее не очень часто просят, это скорее индивидуальный стиль», — считает стилист.



