«Из тачек свистеть перестали»: 4 красотки-пацанки отказались от милых платьев и туфель ради свободы

На фото Мария Морган (слева), Светлана Барзаковская (справа)

Муки выбора одолевают в магазине между удобными кроссовками и шикарными туфлями на каблуке, которые по итогу могут оказаться обувью-убийцей, но со стороны вы будете выглядеть как модель на подиуме. Или что надеть: платье-футляр, чтобы подчеркнуть фигуру и нравиться мужчинам, либо завернуться в oversize-худи, пижамные штаны и быть самой счастливой на свете. Девушкам иногда сложно определиться со стилем — вариантов слишком много, и внутренних противоречий тоже. Корреспондент SHE пообщалась с сибирячками, которые отказались от каблуков и платьев во имя комфорта и научились максимально выигрышно комбинировать для себя сумасшедшие образы с модных показов.



Елена, 31 год, хип-хоп-артист











«Образ сам выбрал меня, он — отражение моей жизни. Я не могу сказать, сколько шла к нему, может, около десяти лет. Я фанатка кроссовок и афропричесок, все остальное — второстепенные детали, в зависимости от настроения. Я не отношусь серьезно к выбору одежды, чтобы опираться на чей-то стиль. Никаких жестких критериев, уровень "нравится — не нравится". Единственный фундамент — это хип-хоп-культура. Вкус к вещам определенного рода был привит благодаря ей. Мой стиль предполагает максимальный комфорт и удобство. Когда ты прыгаешь с самолета на самолет, а потом сразу на сцену, нет времени объяснять своим волосам, как они должны лежать, плюс у меня нет строгих границ, полная свобода самовыражения. Так и должно быть, люди сильно переоценивают тряпки. Одежда должна быть чистой, комфортной и гармоничной с твоим внутренним миром.







Платья я ношу, как и обувь на каблуке. Вот замуж выходила в платье, например. Просто такие наряды должны быть уместны и соответствовать событию. Зато каждый мой выход в женственных нарядах становится целым событием и производит особый эффект, на контрасте. А производить эффект, чего скрывать, очень нравится любой девушке. Учитывая, что класса с седьмого и до 20 лет я передвигалась исключительно на шпильках и в удручающем меня сегодняшнюю бунтарском мини, мне есть с чем сравнивать. Сейчас я себе нравлюсь больше. Хвала богам, что у нас тогда не было Instagram, и вы не сможете сравнить. Я прекрасно отношусь к любым образам: от оборванного панка до напудренных аристократок. Я против серости и против откровенной безвкусицы, которая чаще всего является повиновением модным тенденциям. И то и другое лишает индивидуальности не только во внешнем виде, но и в образе мысли.











Мужчина в первую очередь обратит внимание на голую женщину, так они устроены. Конечно, их инстинктивно привлекают откровенные, подчеркнуто женские образы. Это природа. Но, как показывает практика, заинтересовать нормального мужчину одной оберткой надолго не получится, все-таки над содержанием тоже надо работать, девочки. Признаться, я не почувствовала потерю мужского внимания к себе по причине того, что больше не хожу в юбке, разве что из тачек свистеть перестали. И как по мне, это только плюс. Мой муж не делал акцентов на этом вопросе никогда. Судя по тому, что мы вместе уже восемь лет, эта девчонка в кедах и с гнездом на голове ему явно импонирует. Как пацанка, которая никогда не испытывала дефицит мужского внимания, официально заявляю: сексуальность и типичная женственность не есть тождество. Бросьте стереотипы и будьте собой».







Светлана, 28 лет, работает в сфере дизайна интерьеров











«Мой образ продиктован темпераментом — я человек неспокойный, импульсивный, постоянно испытываю тягу к новым свершениям и открытиям. Сколько себя помню, всегда старалась выглядеть необычно и интересно. В моей школе не было общепринятой формы, поэтому эксперименты с внешностью начались еще со школьной скамьи. Какого-то конкретного принципа в подборе одежды нет. Если вижу вещь и она мне сильно нравится, беру ее, прикидываю, с чем смогу носить из уже имеющегося гардероба. Не покупаю множество бесполезной лишней одежды. Вдохновением для меня, как и для многих, являются различные паблики про моду в Instagram. Я подписана на несколько известных стилистов, которые подробно освещают модные тенденции. Люблю наблюдать за образами известных людей на различных премиях и их внешним видом в жизни.











Придерживаться единого стиля мне, я считаю, незачем. Я выгляжу по-разному, все зависит от случая и настроения. Я стараюсь выглядеть уместно, но одновременно с этим интересно. Я с удовольствием ношу платья и чаще всего покупаю именно их, считаю, что платья идут абсолютно всем, главное — найти своё, которое грамотно скроет недостатки и подчеркнёт достоинства, станет отражением внутреннего состояния обладательницы. К женственным образам отношусь очень даже положительно. Сама могу надеть "летящее" платье и каблуки, но все же чаще отдаю предпочтение удобным кроссовкам. Я никогда не была прям пацанкой, элементы женственности всегда присутствовали, я скорее гналась за модой и стилем. А родственники до сих пор периодически говорят мне, что я выгляжу странно.







Мужчины, как и женщины, разные. У каждого свои вкусы и представления о красоте, поэтому любые образы имеют право на существование. Главное, чтобы девушка чувствовала себя уверенно в своей одежде и улыбалась. В свой адрес я довольно часто слышу комплименты, как от парней, так и от девушек. Девчонки даже спрашивают, где я купила ту или иную вещь. Мне повезло, мой муж полностью разделяет мои взгляды на красоту, моду и стиль. Он никогда не просил меня надевать то, что я бы не хотела. Я прислушиваюсь к его мнению при выборе наряда или прически, чаще всего наши вкусы совпадают».





Ольга, 30 лет, брейд-мастер











«Образ формировался интуитивно, несколько лет, постепенно отсекая все лишнее. Большое внимание я уделяю качеству кроя и материла. Люблю находить малоизвестных дизайнеров, у них много необычных вещей, которые ещё не успели разойтись по миру бесконечной штамповкой. Иногда шью под заказ. Стараюсь формировать комплекты сразу. Например, если приобрела юбку, не надену ее, пока не найду кофту или топ именно под нее. Про обувь тоже стоит позаботиться сразу, неудачно подобранные сандалии могут все испортить. Если вещь неудобная, я не надену ее, как бы круто она на мне ни смотрелась. По этой причине вот уже 7 лет не ношу каблуки. Для меня это орудие древних пыток, хотя, красиво, бесспорно. Классический женский образ, нежное платье в цветочек вызывают у меня скуку. Я вдохновляюсь людьми на улицах, особенно в путешествиях, подмечаю детали.









У меня нет начальников, я свободно подбираю гардероб под себя. Раньше, работая в офисе, мне было сложно, приходилось покупать два комплекта одежды — для себя и для работы. Мне кажется, рабочий дресскод — это такая глупость, до сих пор не понимаю, как может белая рубашка и черная юбка влиять на мою работоспособность. За последние несколько лет не припомню, чтобы мне указывали на мой "неподобающий" внешний вид. Я достаточно часто получаю в свой адрес комплименты, чтобы понимать, что у меня все отлично. Большая часть парней все-таки обратит внимание на девушку в юбке и на каблуках, и это нормально. Просто беда в том, с мужчиной ещё и разговаривать о чем-то нужно, тут даже самые высокие каблуки не помогут, вся надежда на светлый ум».





Мария, 30 лет, тату-мастер











«В какой-то момент я решила, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные вещи. Ближе к тридцати поняла, что неудобная одежда съедает кучу энергии — на борьбу с раздражением от натирающих лямок, неподходящей колодки туфель и слишком узкой юбки. Не могу назвать свой гардероб продуманным. Люблю трикотаж, почти не пользуюсь утюгом — проще сушить на вешалке. Многослойность — хороший принцип, позволяет гибкую терморегуляцию, с нашей переменчивой погодой очень эффективно. Одеваюсь в основном в масс-маркете, меняюсь с подругами, что-то шью сама.









При выборе одежды опираюсь в первую очередь на стиль жизни. Вдохновляют азиатские и русские дизайнеры, асимметричный крой. Иногда хочу больше черного, иногда яркие цвета, принты. Придерживаться одного стиля несложно, потому что я просто одеваюсь в себя, в разном настроении. Я ношу платья, иногда. Зимой реже, но недавно сшила шерстяное ведьминское с капюшоном, кайф. Летом даже на велосипеде иногда в юбке езжу. Каблуков оставила две пары, самых любимых, пару раз за сезон надеваю. Кроссовки, тяжёлые ботинки, сандалии, мокасины — так мобильнее: живу в центре, много хожу.





Говорить: "Ты же девочка, ну-у-у", — пробовали, наверное, еще в школе. Лет до 17 юбок я вообще не носила, наотрез. Мама поддерживала всегда, за что ей спасибо. Она не всегда со мной согласна в выборе, предпочитает меньше эпатажа и небрежности, но свой вкус не навязывала никогда.











Если мужчина хочет видеть подругу на шпильках — дело вкуса, только с этим к другой, не ко мне. Со мной можно лазать по крышам или плясать до утра. Не вижу смысла притворяться кем-то, это глупость, как оргазм имитировать. Ну притворюсь скромной заинькой, понравлюсь тому, кто любит тихих нежных дев, — и что ему потом делать со мной? Удивляться, осуждать и запрещать рваные джинсы? Мой бывший пробовал говорить мне, чтобы я сменила стиль. Мужчина, с которым я в отношениях сейчас, может оценить сложность образа, цветовое сочетание, вот это все, но любит меня уж точно не за манеру одеваться. Хотя парные луки иногда охотно собираем — так, чтобы вещи сочетались по стилю, перекликались цветами, фактурой, настроением. Комплименты я слышу довольно часто, особенно последние года три. И чем дольше живу, тем чаще эти комплименты живые, про меня, а не шаблонное: "Красавица, вашей маме зять не нужен?"».