«Намекнула, что хочет кольцо»: 8 мужчин рассказали, что и за сколько подарят любимым на 8 Марта

Кроме классических подарков есть совершенно внезапные и трогательные (это очень мило)

В Женский день в торговых центрах творится нечто невообразимое — женщины упрямо ведут своих мужчин за руку в магазин за туфельками, сумочкой, платочком. Мужчины в целом не сопротивляются, покорно идут, покупают, лишь бы дама сердца была довольна. Есть другая половина, сосредоточенно выбирающая колечко, крем, что-то сильно ароматизированное для ванны, — вид растерянный. Корреспондент SHE тоже прогулялась накануне праздника по торговому центру и спросила у встреченных мужчин, что они подарят на 8 Марта своим половинкам и какие суммы готовы тратить на любимых.





Александр, 28 лет, руководитель еврейской общины











«Это еще неточно, но, скорее всего, это будет сертификат в магазин "Золотое яблоко", моя девушка сама намекнула мне. Я наблюдательный, всегда стараюсь замечать, что она говорит, на что намекает, чтобы потом дарить приятные и нужные подарки. В идеале я бы подарил ей что она хочет, на сумму 10 000 – 15 000 рублей. На 23 Февраля моя девушка подарила мне портативную зарядку для телефона, знала, что она мне нужна».







Роман, 21 год, работает в МЧС, и Егор, 23 года, не работает











Роман: «Я еще не определился с подарком. Тюльпаны — стабильно, свое внимание и что-нибудь ещё, надо решить. Моя девушка намекнула, что хочет кольцо, не обручальное. А я считаю, идеальным подарком было бы сделать предложение. От нее на 23 Февраля я получил машинку для бритья».











Егор: «Я подарю цветы. Предложение уже сделал, а на 23 Февраля был в отъезде, так что обошлось без подарков. И 8 Марта, и 23 Февраля — для нас это праздники, мы отмечаем».







Николай, 24 года, тренер по фитнесу











«Я подарю своей девушке обувь — ботинки, она их увидела, понравились. Решил купить, она не знает, уже забыла про них, будет сюрприз. На подарок потрачу около 8000 рублей. 8 Марта — праздник, почему бы не порадовать любимую, если есть повод».







Магомет, 21 год, оператор-консультант в медицинском центре











«У меня нет девушки, буду поздравлять маму, сестёр. Обычно я дарю цветы, шоколадные наборы какие-нибудь, сувенир, который нравится. Выбираю под вкус каждой. Однажды мама присмотрела мультиварку, намекнула мне, — подарил, она порадовалась. В среднем на подарки трачу около 4000–6000 рублей».







Александр, 42 года, работает в агентстве недвижимости











«Я всегда дарю цветы и деньги — около 10 000 рублей, жена сама решает, куда их потратить. Намеков не поступало. Идеальный подарок, конечно, — путешествие куда-нибудь. Жена подарила мне триммер на 23 Февраля. Мы отмечаем оба праздника, их не так много, сходим куда-нибудь».







Владимир, 31 год, работает в компании «Алроса»











«Моя девушка очень любит мягкие игрушки, подарю, еще цветы. Я знаю, что ей нравится, устраиваю сюрпризы. На 8 Марта потрачу около 10 000 – 15 000 рублей. К 23 Февраля я равнодушен, а в Женский день обязательно нужно радовать любимых».







Константин, 21 год, работает в СМИ в отделе продвижения











«Пока еще не решил. Да, праздник уже завтра, но у меня еще целый вечер впереди. Дарю цветы и совместный поход куда-то и то, что она сама выбрала, — вместе идем в магазин. Суммы на подарки уходят разные, смотря что выберет, в размере 5000 рублей».







Дорогие женщины, расскажите, что бы вы хотели получить на 8 Марта? Делитесь своими ответами в комментариях под статьей.