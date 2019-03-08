«Я сейчас нравлюсь себе больше, чем в любом другом своём возрасте»

Биография Юлии Коваль похожа на акварельную палитру. Три брака и три развода, работа мечты, которую героиня нашла уже после своего сорокалетия, активные тренировки в спортзале и, конечно, свидания. За таким насыщенным графиком едва ли смогут угнаться даже бойкие студентки. Многое в жизни Юля начала сначала, когда другие считали, что им уже все поздно и пора на покой. Команда SHE встретилась с Юлией и записала правила жизни сибирячки.





Встретить своё счастье можно в любом возрасте, главное — захотеть. Да, бывает, что я хожу на свидания. Это происходит достаточно редко при моей занятости различными проектами, и мужчина должен быть действительно интересной личностью, чтобы мы встретились. Каким должен быть мужчина? Если бы я точно знала, вполне возможно, он уже был бы рядом со мной. Точно знаю, что вряд ли смогу быть рядом с «диванным жителем», которого нужно обслуживать. Харизматичный, увлечённый, спортивный, основательный и при этом обладающий чувством юмора. А вообще хочу, чтобы рядом был тот, с кем я буду чувствовать себя счастливой. Да, молодых женщин много. Но мы все разные, и это прекрасно. Я не чувствую себя хуже или ущербнее оттого, что мне 43 года, а не 20 и не 30 лет. Мной интересуются мужчины моложе, да и мне они тоже нравятся.









Не нужно бояться проявлять инициативу с мужчинами. Я зарегистрирована на сайте знакомств, и бывает так, что мужчина несколько раз заходит, смотрит фотографии и молчит, — тогда можно самой написать какую-то интересную фразу. Посмотреть, что у него в профиле написано, и завязать беседу.





Мучить человека и мучиться самому глупо. Поэтому все три развода — это мое решение, мужей все устраивало полностью. Я была замужем трижды, и такое решение принимать нелегко. Но когда ты понимаешь, что нет в жизни радости, когда люди не приходят к общему знаменателю, правильным решением будет расстаться по-хорошему, чтобы не осталось боли и обид. К сожалению или счастью, с бывшими мужьями я не общаюсь. Они — мое прошлое. А живу настоящим.









Всегда действую исходя из сложившийся ситуации и исходя из того, что я могу дать своим детям сама. У меня был такой период, когда я себя корила за то, что у меня дети остались без отцов. Но я понимаю, что те отношения, которые были у меня, — в них они бы ничего хорошего для себя не почерпнули. Я просто простила себя и поняла, что это очень деструктивно — испытывать чувство вины.





У Юлии две дочери — Дарья (21) и Анастасия (13)





Я очень лояльная мама, ничего не запрещаю и никогда не контролирую. У старшей дочери не было переходного возраста, и сейчас это уже взрослая молодая женщина, с которой мы общаемся больше как подруги. Младшая — подросток-бунтарь, при этом она в споре часто приводит такие аргументы, против которых мне иногда нечего возразить.





Никогда не поздно начинать. За последние пять лет произошло много нового в моей жизни. Я успела поработать управляющей рестораном, не имея абсолютно никакого опыта работы в общепите, — меня взяли на эту должность. Полтора года я была фрилансером (шила кукол и игрушки на заказ), кстати, до сих пор иногда просят сотворить именного ангела, которого я придумала.





Создала коллекцию одежды в русском стиле с павловопосадскими платками и осуществила мечту детства — в моих платьях ходили модели по подиуму в ТЦ «МЕГА» на конкурсе дизайнеров в прошлом году









Я нашла работу мечты, пройдя большой конкурс и четыре этапа собеседований, не имея абсолютно никакого опыта работы с красками, и в свой 41-й день рождения начала работать в международной компании. Я работаю специалистом по обучению технологии нанесения лакокрасочных материалов. Мне очень часто говорят, что я умею вдохновлять на перемены.







Я начала путешествовать. Пусть не так много и часто, как хотелось бы (Хайнань, Пхукет, и прошлым летом Сочи с дочками), но главное, что начало положено.









Моя фигура далека от идеала. Я практически никогда не занималась в спортзале (не считая года пауэрлифтинга в далекой юности), но, сколько себя помню, мечтала об идеальной фигуре. Просто мечтала, ничего не предпринимая для ее улучшения.





Переломный момент случился совсем недавно. Новый год я отмечала в Таиланде и, когда один из друзей написал: «Присылай фоточки в бикини», я поняла: таких фотографий не будет. И вернулась домой с уже принятым решением участвовать в фитнес-проекте. И вот с 15 января я совершенствую свою фигуру в спортзале три раза в неделю, плюс правильное питание, подсчёт калорий и БЖУ. Поначалу было трудно считать и отнимало много времени, сейчас уже привыкла. На сегодняшний день у меня минус 6 кг и очень хорошо подтянулись объемы.





Я сейчас нравлюсь себе больше, чем в любом другом своём возрасте. А свои 44 года планирую встретить в лучшей физической форме за всю свою жизнь.





Яркой я была всегда, а вот к такому цвету волос пришла осенью, перепробовав и бирюзовый, и синий, остановилась на фиолетовом. Мне он очень нравится, я гармонична с ним. Кроме того, у меня есть хаер-тату на затылке, но увидеть его может не каждый. Меня окружают замечательные люди, с которыми я на одной волне, и ни разу я не слышала осуждения с их стороны. Думать о том, «что скажут люди», я давно перестала. Скорее, даже никогда об этом не задумывалась. Кстати, финские коллеги в восторге от моего образа, говорят, что творческий мастер именно таким и должен быть — ярким, харизматичным, запоминающимся.









Я ни разу не была у косметолога. У меня самые простые кремы от кольцовской компании «Микролиз», которые стоят в пределах двухсот рублей. Никаких процедур ни с лицом, ни с телом я еще не делала. Часто спрашивают, где я наращиваю ресницы, а у меня свои красивые, длинные, а вот эти коровьи, которые сейчас в моде, мне точно даже даром не нужны. Я пока полностью натуральная. Хотя очень мечтаю победить в фитнес-проекте и получить главный приз — пластическую операцию груди.







Ремонт дома я сделала сама. Все восхищаются фартуком из винных пробок на кухне. Я долго о нем мечтала и, как представилась возможность, сделала.









Сейчас такое время, что девочки в состоянии самостоятельно купить квартиру. И ко мне часто обращаются за помощью, приносят смету, в которой ничего не понимают, и по итогу иногда удаётся сэкономить не один десяток тысяч рублей. Кроме этого, у меня есть свой проект, в котором я учу девочек работать с декоративной штукатуркой и другими декоративными материалами (лазури, лаки). В итоге они в своих квартирах, соблюдая технологию, под моим кураторством делают уникальные стены. Вы бы видели их сияющие глаза. Меня это тоже очень заряжает. Сама я проекты беру достаточно редко, только то, что мне интересно. Из последнего — изумрудная стена для недавно открывшегося салона красоты.