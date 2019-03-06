«У меня ребенок не от мужа»: откровения сибирячек, которые попали в сложную ситуацию, но справились

Когда мы начинали собирать эти истории, то даже не представляли, что они будут такие крутые

Во времена наших бабушек за шутки про белокурую малышку, которая похожа на соседа, можно было сразу получить в нос. Да и сейчас у особо впечатлительных может случиться семейный скандал, а после развод. Разница лишь в том, что теперь это доказуемо и относительно доступно по цене. Редакция SHE искала истории женщин, которым пришлось пройти через тест по определению отцовства вместе с суровыми мужьями и убегающими любовниками, а нашла две истории, которые доказывают, что многие грустные вещи в нашем мире происходят потому, что так будет лучше.







История Ольги (41 год)





«Так получилось, что у меня ребенок не от мужа. Но это только звучит ужасно, а на самом деле может случиться. Мы долгое время жили в браке без детей (15 лет) и были оба уверены, что не можем их иметь. Тогда мы жили каждый своей параллельной жизнью и в какой-то момент начали говорить о разводе. Не было скандалов, просто остыли, надоели друг другу и всякие мелочи. Цивилизованно разъехались. Я начала встречаться с другим мужчиной (была уверена, что не могу забеременеть). Муж узнал, что я встречаюсь с другим, ревновал и хотел все вернуть, на дистанции все мелкие ссоры и конфликты забылись — и осталось, как обычно, только хорошее. Тем более возраст (мужу 40, мне 37) пугал. Кажется, что уже никого не найдешь и в старости останешься совсем один.





Я некоторое время думала, но в итоге вернулась к мужу, потому что в конечном итоге все самые лучшие отношения придут к тому дружескому партнерству, которое уже есть у нас. Мы с мужем поехали в отпуск в честь воссоединения семьи, после которого я к своему шоку узнала, что беременна. Мне 37 лет, врачи мне говорили, что я бесплодна. Я так радовалась возможности стать матерью, что, если честно, в тот момент даже не задумалась о том, что сын может быть не от мужа. Он был очень рад, говорил, что нам нужно было это расставание, чтобы стать настоящей семьей. Две недели я ходила как в тумане. Но мысль о том, что ребенок не от мужа, начала все более настойчиво крутиться в моей голове, близкие тоже аккуратно говорили со мной об этом. Позже по срокам действительно выяснилось, что это так.







В этот момент я прочитала несколько форумов, где девушки с ужасом метались, пытаясь понять, как сказать мужьям, что дети не от них, и надо ли. Многие приходили к выводу, что лучше врать

Несколько ночей я поплакала, но решила не скрывать ничего от мужа и предоставить выбор ему. И в любом случае сын для нас в тот момент был божьим даром. И я была рада, что все так получилось.







Сейчас понимаю, что могла и промолчать. (Смеется.) Мужу понадобилось время, чтобы привыкнуть к этой мысли, хотя он потом признался, что тоже подозревал и ждал, когда я об этом сама скажу, чтобы не оскорбить мои чувства. Ведь беременных женщин всегда очень трогают такие предположения. А сын похож на него. Я не знаю почему.





Что до экспертизы на отцовство, мы ее сдали. Ребенок не от мужа. Мы еще не приняли решение, как мы поступим с этой информацией в будущем. Моя история — исключительный случай, когда согласованный блуд спас наш брак и подарил нам возможность иметь ребенка. И да, мы ходили 6 лет по врачам, и ни один из способов, кроме усыновления, не подходил мне по показаниям. Тогда мы приняли коллективное решение забить на это, потому что это забирало все жизненные силы и каждый раз выгоняло на новую фазу отчаяния.





Иногда мне тревожно и из-за того, что тот мужчина никогда не узнает, что у него есть сын. Я не знаю, стоит ли поделиться с ним этим».





История Галины (27 лет)





На покупку дома семье не хватало, нужно было продать квартиру, купленную в браке, и взять небольшой кредит

«Все началось с конфликта со свекровью насчет покупки большого дома за городом. Когда мы с мужем узнали, что у нас будет второй ребенок, я начала мечтать о доме с участком и собакой в будке. Своем огороде и теплицах с цветами.







Я работала, параллельно имела свой небольшой бизнес — часть заработанных денег вкладывала туда, на часть жила, муж тоже вносил свою долю в семейный бюджет. Когда уже дошло дело до оформления кредита, муж резко дал заднюю. Сказал, что ему нужно всё обдумать: процент большой, банк обманет и т. д. Я не торопила, но мне это показалось странным. Спустя месяц муж предложил мне сделать тест на отцовство. Сказал, что не готов принимать такие глобальные решения с женщиной, которая носит не его ребенка.







Оказалось, свекровь решила, что я нагуляла ее внучку, а потом захотела расширить жилплощадь, чтобы в случае развода остаться в большом дорогом доме с детьми, а её сыночку выселить в "однушку" на Троллейке.





Я промолчала на его предложение и ушла подумать. С одной стороны, я точно знала, что ребенок от него, но с другой — нужен ли ему такой отец, которого так легко сбить с толку. Я решила, что мои дети достойны лучшего отца, а этот сомневающийся будет воскресным папой. Так и живем. Я родила, сделали тест — ребенок, конечно, его. Он платит алименты, видится раз в две недели на моей территории — брать к себе боится, она еще совсем малышка. Мне тяжеловато одной, ребенок постоянно в слинге у меня на руках — хорошо, хоть спокойная. Старшую часто забирают мои родители. Но это временные трудности. Бывший муж похудел, ушел с работы, целыми днями играет в компьютерные игры и, мне кажется, не может себе простить этих фатальных сомнений. Но, может, я ошибаюсь. Слышала такое мнение, что тест можно подделать, купить результат и т. д. Пыталась узнавать по этой теме, оказалось, это очень сложно и на практике почти никто не пойдет на это дело или за какие-то баснословные деньги. Но свекровь до сих пор считает, что внучка не ее».





В надежде найти статистику по проведению таких экспертиз редакция SHE обратилась к генеральному директору «Инвитро-Сибирь» Александру Хамидулину.





«Мы никогда не задавались целью исследовать эту тему и тем более публиковать результаты. Считаем вредным и опасным муссировать тему "неродных" детей в семье. Иногда отсутствие подобной информации позволяет вырасти счастливым детям в полноценных семьях. Более того, генетические тесты на определение отцовства делаются в особо закрытой лаборатории, откуда пациенту передается закрытый конверт с результатами теста. Никто из сотрудников, не имеющих отношения к определению данного результата, не обладает информацией о содержимом этого пакета», — рассказал Александр.





Хамидулин объяснил, что для экспертизы достаточно одного из родителей и ребенка: «Процедура очень простая и абсолютно безболезненная. Анализ проводится на основании буккального эпителия, то есть ватной палочкой собирают эпителий с внутренней стороны щеки. Исследование не проводится, если кому-либо из обследуемых в течение последних трех месяцев проводилось переливание крови. Трансплантация костного мозга или стволовых клеток в течение жизни может привести к неопределенному результату».





Также эксперт объяснил, что такое исследование не может являться доказательством в суде.





«Исследование проводится на предмет установления родства обследуемой группы лиц и не относится к судебно-медицинской экспертизе, которую вправе осуществлять исключительно медицинские организации/учреждения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по виду работ/услуг "судебно-медицинская экспертиза" (согласно постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н)», — объяснил Хамидулин.