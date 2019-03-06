«У меня ребенок не от мужа»: откровения сибирячек, которые попали в сложную ситуацию, но справились

Во времена наших бабушек за шутки про белокурую малышку, которая похожа на соседа, можно было сразу получить в нос. Да и сейчас у особо впечатлительных может случиться семейный скандал, а после развод. Разница лишь в том, что теперь это доказуемо и относительно доступно по цене. Редакция SHE искала истории женщин, которым пришлось пройти через тест по определению отцовства вместе с суровыми мужьями и убегающими любовниками, а нашла две истории, которые доказывают, что многие грустные вещи в нашем мире происходят потому, что так будет лучше.


История Ольги (41 год)


«Так получилось, что у меня ребенок не от мужа. Но это только звучит ужасно, а на самом деле может случиться. Мы долгое время жили в браке без детей (15 лет) и были оба уверены, что не можем их иметь. Тогда мы жили каждый своей параллельной жизнью и в какой-то момент начали говорить о разводе. Не было скандалов, просто остыли, надоели друг другу и всякие мелочи. Цивилизованно разъехались. Я начала встречаться с другим мужчиной (была уверена, что не могу забеременеть). Муж узнал, что я встречаюсь с другим, ревновал и хотел все вернуть, на дистанции все мелкие ссоры и конфликты забылись — и осталось, как обычно, только хорошее. Тем более возраст (мужу 40, мне 37) пугал. Кажется, что уже никого не найдешь и в старости останешься совсем один.


Я некоторое время думала, но в итоге вернулась к мужу, потому что в конечном итоге все самые лучшие отношения придут к тому дружескому партнерству, которое уже есть у нас. Мы с мужем поехали в отпуск в честь воссоединения семьи, после которого я к своему шоку узнала, что беременна. Мне 37 лет, врачи мне говорили, что я бесплодна. Я так радовалась возможности стать матерью, что, если честно, в тот момент даже не задумалась о том, что сын может быть не от мужа. Он был очень рад, говорил, что нам нужно было это расставание, чтобы стать настоящей семьей. Две недели я ходила как в тумане. Но мысль о том, что ребенок не от мужа, начала все более настойчиво крутиться в моей голове, близкие тоже аккуратно говорили со мной об этом. Позже по срокам действительно выяснилось, что это так.


В этот момент я прочитала несколько форумов, где девушки с ужасом метались, пытаясь понять, как сказать мужьям, что дети не от них, и надо ли. Многие приходили к выводу, что лучше врать
В этот момент я прочитала несколько форумов, где девушки с ужасом метались, пытаясь понять, как сказать мужьям, что дети не от них, и надо ли. Многие приходили к выводу, что лучше врать

Несколько ночей я поплакала, но решила не скрывать ничего от мужа и предоставить выбор ему. И в любом случае сын для нас в тот момент был божьим даром. И я была рада, что все так получилось.


Сейчас понимаю, что могла и промолчать. (Смеется.) Мужу понадобилось время, чтобы привыкнуть к этой мысли, хотя он потом признался, что тоже подозревал и ждал, когда я об этом сама скажу, чтобы не оскорбить мои чувства. Ведь беременных женщин всегда очень трогают такие предположения. А сын похож на него. Я не знаю почему.


Что до экспертизы на отцовство, мы ее сдали. Ребенок не от мужа. Мы еще не приняли решение, как мы поступим с этой информацией в будущем. Моя история — исключительный случай, когда согласованный блуд спас наш брак и подарил нам возможность иметь ребенка. И да, мы ходили 6 лет по врачам, и ни один из способов, кроме усыновления, не подходил мне по показаниям. Тогда мы приняли коллективное решение забить на это, потому что это забирало все жизненные силы и каждый раз выгоняло на новую фазу отчаяния.


Иногда мне тревожно и из-за того, что тот мужчина никогда не узнает, что у него есть сын. Я не знаю, стоит ли поделиться с ним этим».


История Галины (27 лет)


На покупку дома семье не хватало, нужно было продать квартиру, купленную в браке, и взять небольшой кредит
На покупку дома семье не хватало, нужно было продать квартиру, купленную в браке, и взять небольшой кредит

«Все началось с конфликта со свекровью насчет покупки большого дома за городом. Когда мы с мужем узнали, что у нас будет второй ребенок, я начала мечтать о доме с участком и собакой в будке. Своем огороде и теплицах с цветами.


Я работала, параллельно имела свой небольшой бизнес — часть заработанных денег вкладывала туда, на часть жила, муж тоже вносил свою долю в семейный бюджет. Когда уже дошло дело до оформления кредита, муж резко дал заднюю. Сказал, что ему нужно всё обдумать: процент большой, банк обманет и т. д. Я не торопила, но мне это показалось странным. Спустя месяц муж предложил мне сделать тест на отцовство. Сказал, что не готов принимать такие глобальные решения с женщиной, которая носит не его ребенка.


Оказалось, свекровь решила, что я нагуляла ее внучку, а потом захотела расширить жилплощадь, чтобы в случае развода остаться в большом дорогом доме с детьми, а её сыночку выселить в "однушку" на Троллейке.


Я промолчала на его предложение и ушла подумать. С одной стороны, я точно знала, что ребенок от него, но с другой — нужен ли ему такой отец, которого так легко сбить с толку. Я решила, что мои дети достойны лучшего отца, а этот сомневающийся будет воскресным папой. Так и живем. Я родила, сделали тест — ребенок, конечно, его. Он платит алименты, видится раз в две недели на моей территории — брать к себе боится, она еще совсем малышка. Мне тяжеловато одной, ребенок постоянно в слинге у меня на руках — хорошо, хоть спокойная. Старшую часто забирают мои родители. Но это временные трудности. Бывший муж похудел, ушел с работы, целыми днями играет в компьютерные игры и, мне кажется, не может себе простить этих фатальных сомнений. Но, может, я ошибаюсь. Слышала такое мнение, что тест можно подделать, купить результат и т. д. Пыталась узнавать по этой теме, оказалось, это очень сложно и на практике почти никто не пойдет на это дело или за какие-то баснословные деньги. Но свекровь до сих пор считает, что внучка не ее».


В надежде найти статистику по проведению таких экспертиз редакция SHE обратилась к генеральному директору «Инвитро-Сибирь» Александру Хамидулину.


«Мы никогда не задавались целью исследовать эту тему и тем более публиковать результаты. Считаем вредным и опасным муссировать тему "неродных" детей в семье. Иногда отсутствие подобной информации позволяет вырасти счастливым детям в полноценных семьях. Более того, генетические тесты на определение отцовства делаются в особо закрытой лаборатории, откуда пациенту передается закрытый конверт с результатами теста. Никто из сотрудников, не имеющих отношения к определению данного результата, не обладает информацией о содержимом этого пакета», — рассказал Александр.


Хамидулин объяснил, что для экспертизы достаточно одного из родителей и ребенка: «Процедура очень простая и абсолютно безболезненная. Анализ проводится на основании буккального эпителия, то есть ватной палочкой собирают эпителий с внутренней стороны щеки. Исследование не проводится, если кому-либо из обследуемых в течение последних трех месяцев проводилось переливание крови. Трансплантация костного мозга или стволовых клеток в течение жизни может привести к неопределенному результату».


Также эксперт объяснил, что такое исследование не может являться доказательством в суде.


«Исследование проводится на предмет установления родства обследуемой группы лиц и не относится к судебно-медицинской экспертизе, которую вправе осуществлять исключительно медицинские организации/учреждения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по виду работ/услуг "судебно-медицинская экспертиза" (согласно постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н)», — объяснил Хамидулин.