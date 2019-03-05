Завязывай: 10 весенних укладок с платком, которые делаются за 5 минут и удивят даже искушенных

Мода на женственность и естественность возвращает на головы сибирячек самый девичий аксессуар. На наш взгляд, это красивый и беспроигрышный вариант, особенно если нужно выглядеть стильно, а времени на макияж, укладку и подбор гардероба по минимуму. Команда SHE вместе с топ-стилистом школы Марии Липатниковой Евгенией Разинкиной придумали 10 вариантов разнообразить повседневные укладки, добавив в образ всего один предмет, который есть в гардеробе у каждой девушки. 


«Сейчас актуальны аксессуары, причем их использование в большом количестве. Если мы используем заколки, то в тренде надеть множество заколок», — рассказывает Женя. Наглядный мастер-класс по такой укладке — на видео ниже
«Сейчас актуальны аксессуары, причем их использование в большом количестве. Если мы используем заколки, то в тренде надеть множество заколок», — рассказывает Женя.

Наглядный мастер-класс по такой укладке — на видео ниже


По словам стилиста, когда мы надеваем аксессуар, он обязательно должен быть заметен и, конечно, вписываться в образ


Платок — активный аксессуар, который может заменить шапку. Особенно это актуально в весенний период
Платок — активный аксессуар, который может заменить шапку. Особенно это актуально в весенний период



Завязывай: 10 весенних укладок с платком, которые делаются за 5 минут и удивят даже искушенных



«Это может быть как отдельный аксессуар, который защитит голову от ветра или солнца в весенне-летний период, и просто деталь, которая дополнит вашу прическу», — рассказывает Евгения
«Это может быть как отдельный аксессуар, который защитит голову от ветра или солнца в весенне-летний период, и просто деталь, которая дополнит вашу прическу», — рассказывает Евгения



Обладательницы коротких волос или волос средней длины с помощью платка смогут «удлинить волосы» — просто продолжив платком косу, визуально создать недостающий объем
Обладательницы коротких волос или волос средней длины с помощью платка смогут «удлинить волосы» — просто продолжив платком косу, визуально создать недостающий объем



Такая укладка — идеальный вариант сasual для выхода в свет, например в дополнение к джинсовке и джинсам
Такая укладка — идеальный вариант сasual для выхода в свет, например в дополнение к джинсовке и джинсам



Пробовали делать укладку с платком? Какой вариант понравился больше других? Делитесь мнением в комментариях под статьей. 