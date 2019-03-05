Завязывай: 10 весенних укладок с платком, которые делаются за 5 минут и удивят даже искушенных
Стилист показала, как просто и бесплатно сделать свой повседневный образ женственнее
Мода на женственность и естественность возвращает на головы сибирячек самый девичий аксессуар. На наш взгляд, это красивый и беспроигрышный вариант, особенно если нужно выглядеть стильно, а времени на макияж, укладку и подбор гардероба по минимуму. Команда SHE вместе с топ-стилистом школы Марии Липатниковой Евгенией Разинкиной придумали 10 вариантов разнообразить повседневные укладки, добавив в образ всего один предмет, который есть в гардеробе у каждой девушки.
Пробовали делать укладку с платком? Какой вариант понравился больше других? Делитесь мнением в комментариях под статьей.
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