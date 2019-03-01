«Эмоции в этом деле не нужны»: Юлия уехала в джунгли и отказалась от помад и модной одежды ради идеи
Она объясняет, чем заменить прокладки и мясо и почему люди не хотят этого делать
Несколько лет выпускница НГУ Юлия Куркума покинула Новосибирск. У девушки был международный диплом инструктора по кайтсёрфингу, и она решила поработать в Юго-Восточной Азии. Последний год Юля живёт на Бали, где удалённо занимается графическим дизайном и ведёт свой канал на YouTube о минимализме. У неё уже больше сорока тысяч подписчиков, которым она рассказывает о том, как жить без пластика, чем заменить привычную косметику, и как не испортить отношения с близкими после споров о веганстве. Недавно Юля приехала в Новосибирск в гости к родителям — она рассказала корреспонденту SHE о том, как избавилась от лишних вещей, почему перестала покупать одежду, и объяснила, зачем носить в сумке металлические контейнеры.
Куркума — это псевдоним, объясняет корреспонденту Юлия. Под этим именем год назад она начала вести свой канал на YouTube, где рассказывает своим подписчикам о минимализме, в частности, о том, как перестать использовать пластик в своей жизни и чем заменить мясо, чтобы не мучить животных.
Юле 31 год, по специальности она лингвист. Юля — кандидат в мастера спорта по сноуборду и профессиональный кайтсёрфер. После окончания университета она уехала во Вьетнам, где работала профессиональным инструктором по этому виду спорта. Потом жила в Таиланде, на Бали, в Москве, в Сочи, за несколько лет побывала в 16 странах. В последний год вместе со своим парнем Крисом из Австралии живёт в тихом районе острова Бали, удалённо работает дизайнером-иллюстратором и ведёт канал на YouTube, у которого уже десятки тысяч подписчиков.
Ещё живя в России, Юля начала отказываться от пластика. «Первое — это пластиковые пакеты и тонкие полиэтиленовые мешочки, в которых взвешивают фрукты и овощи. Вместо них сетчатыми мешочками я начала пользоваться. И второе — я перестала покупать воду в пластиковых бутылках, — рассказала девушка. — В России очень много места, и мы в основном не видим, куда это идет. Поэтому нам кажется, что мусор выкинули, и он исчез. А когда ты ныряешь в океане, видишь черепах, запутанных в пластике, видишь, как скаты глотают его, как пляжи покрыты мусором, ты не можешь не осознавать это».
Затем она заинтересовалась движением Zero Waste («Ноль отходов»). «Я узнала про неэтичную моду, про то, что косметику тестируют на животных. И это комом накладывается одно на другое, — рассказала она. — Раньше у меня был менталитет такой, что хочется очень много косметики, когда смотришь бьюти-блогеров. Но сейчас как-то ценности поменялись». Косметики в её жизни стало всё меньше и меньше, тем более в тропиках. Теперь если и пользуется, то только той, которая не тестировалась на животных, веганского состава и желательно без упаковки, особенно пластиковой.
Одежду Юля теперь выбирает тоже по новым критериям. «Материалы должны быть веганские, чтобы животные не страдали. Кожа, мех, шерсть, пух — всё исключается. Или покупать в секонд-хендах, потому что, покупая там одежду, вы не стимулируете производство продукции из этих материалов», — считает она.
Кроме «этичной моды» появилось стремление работать именно в «этичном бизнесе», для которого она и старается брать заказы. «Не очень приятно делать работу для тех, у кого не очень этичный бизнес. Это бизнес, у которого ценности расходятся с моими. Например, мясо делают, табак, алкоголь и так далее», — приводит примеры Юлия.
Если увлечение девушки минимализом, этичной модой знакомые разделяют, то с веганством всё сложнее. Хотя, смеётся Юля, ещё недавно она сама была далека от этой идеи, а в детстве вместо торта просила мясной пирог. В попытках отстоять свою точку зрения Юля даже ссорилась с друзьями, но потом поняла, что эмоции в этом деле не нужны, важно приводить только факты.
«Я сначала была сильно эмоциональна, как и все веганы, потому что эта тема затрагивает что-то глубоко, — поделилась она. — Я просто считаю, что абсолютно каждый человек, который ест животные продукты и пользуется животными продуктами, должен знать, откуда они берутся. А после этого он свободен выбирать то, что хочется. Если он сознательно делает, это на его совести. Но я не могу сказать, что уважаю этот выбор». Основные споры с друзьями по этому поводу начинаются с обсуждения того, только ли в мясе белок, следующий аргумент — в том, что человек эволюционировал, так как начал добывать мясо. Но, объясняет Юля, сейчас человечество перешло в другую стадию эволюции, когда «мы должны это изменить, иначе планета не выдержит».
В своих видеороликах на YouTube девушка подробно и наглядно рассказывает о вещах, без которых можно вполне обойтись. Например, пластиковых зубных щёток, пасты, пакетов, которые можно вполне заменить сумками, и даже прокладок — вместо них она предлагает использовать специальные чаши. Кроме того, Юля делится советами о том, как общаться с друзьями, которые не разделяют этих взглядов.
Сейчас у её канала 44 тысячи подписчиков — в основном из России, Казахстана, Украины, русскоязычные американцы.
«Это как СМИ одного человека на тему этичного образа жизни. Я же сама еще только начинаю, — объясняет Юля желание донести свои идеи до людей через интернет. — Мы сейчас живем в таком мире, где пока всё вопреки этому природному образу жизни. Например, мне нужно купить чернику. И я ищу, где ее можно купить без упаковки, это не так просто. И у меня еще нет детей. Если бы у меня было трое детей, я не думаю, что очень хотела бы этим заниматься. Понимаю, что у людей куча других забот. И для того, чтобы это стало массовым, нужно, чтобы это было удобно. Но я оптимист и верю, что люди готовы. Многие мне пишут, что уже начали что-то делать даже в маленьком городе, поэтому это уже какой-то эффект».
Друг Юли Крис разделяет её взгляды, правда, пока он не совсем веган, говорит девушка, так как в Австралии культура питания всё же завязана на мясе. Сейчас он осваивает профессию трейдера. В ближайшее время они хотят переехать жить в Уругвай, а потом, возможно, в другую страну.
«Глобально — чтобы весь мир стал веганским, чтобы люди осознали ценность природы и перестали ее эксплуатировать ради выгоды, — ответила Юля на вопрос о своих мечтах. — А личное — жить в своем доме с фруктовым садом с тремя детьми где-нибудь в теплом климате».
Люди часто удивляются привычкам соседей — об этом недавно рассказала сибирячка, которая переехала жить в Америку.
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Анна Богданова
Фото автора (1), предоставлены Юлией Куркумой