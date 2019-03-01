Юля — лингвист, окончила НГУ

Несколько лет выпускница НГУ Юлия Куркума покинула Новосибирск. У девушки был международный диплом инструктора по кайтсёрфингу, и она решила поработать в Юго-Восточной Азии. Последний год Юля живёт на Бали, где удалённо занимается графическим дизайном и ведёт свой канал на YouTube о минимализме. У неё уже больше сорока тысяч подписчиков, которым она рассказывает о том, как жить без пластика, чем заменить привычную косметику, и как не испортить отношения с близкими после споров о веганстве. Недавно Юля приехала в Новосибирск в гости к родителям — она рассказала корреспонденту SHE о том, как избавилась от лишних вещей, почему перестала покупать одежду, и объяснила, зачем носить в сумке металлические контейнеры.

Куркума — это псевдоним, объясняет корреспонденту Юлия. Под этим именем год назад она начала вести свой канал на YouTube, где рассказывает своим подписчикам о минимализме, в частности, о том, как перестать использовать пластик в своей жизни и чем заменить мясо, чтобы не мучить животных.







В последний год девушка живёт на Бали





Юле 31 год, по специальности она лингвист. Юля — кандидат в мастера спорта по сноуборду и профессиональный кайтсёрфер. После окончания университета она уехала во Вьетнам, где работала профессиональным инструктором по этому виду спорта. Потом жила в Таиланде, на Бали, в Москве, в Сочи, за несколько лет побывала в 16 странах. В последний год вместе со своим парнем Крисом из Австралии живёт в тихом районе острова Бали, удалённо работает дизайнером-иллюстратором и ведёт канал на YouTube, у которого уже десятки тысяч подписчиков.







Ещё живя в России, Юля начала отказываться от пластика. «Первое — это пластиковые пакеты и тонкие полиэтиленовые мешочки, в которых взвешивают фрукты и овощи. Вместо них сетчатыми мешочками я начала пользоваться. И второе — я перестала покупать воду в пластиковых бутылках, — рассказала девушка. — В России очень много места, и мы в основном не видим, куда это идет. Поэтому нам кажется, что мусор выкинули, и он исчез. А когда ты ныряешь в океане, видишь черепах, запутанных в пластике, видишь, как скаты глотают его, как пляжи покрыты мусором, ты не можешь не осознавать это».





Грязные пляжи, животные, которые глотают пластик, — эти виды, говорит Юлия, не могут оставить равнодушными к проблеме загрязнения планеты





Затем она заинтересовалась движением Zero Waste («Ноль отходов»). «Я узнала про неэтичную моду, про то, что косметику тестируют на животных. И это комом накладывается одно на другое, — рассказала она. — Раньше у меня был менталитет такой, что хочется очень много косметики, когда смотришь бьюти-блогеров. Но сейчас как-то ценности поменялись». Косметики в её жизни стало всё меньше и меньше, тем более в тропиках. Теперь если и пользуется, то только той, которая не тестировалась на животных, веганского состава и желательно без упаковки, особенно пластиковой.







Одежду Юля теперь выбирает тоже по новым критериям. «Материалы должны быть веганские, чтобы животные не страдали. Кожа, мех, шерсть, пух — всё исключается. Или покупать в секонд-хендах, потому что, покупая там одежду, вы не стимулируете производство продукции из этих материалов», — считает она.







Юлия — автор канала на YouTube о минимализме





Кроме «этичной моды» появилось стремление работать именно в «этичном бизнесе», для которого она и старается брать заказы. «Не очень приятно делать работу для тех, у кого не очень этичный бизнес. Это бизнес, у которого ценности расходятся с моими. Например, мясо делают, табак, алкоголь и так далее», — приводит примеры Юлия.







Если увлечение девушки минимализом, этичной модой знакомые разделяют, то с веганством всё сложнее. Хотя, смеётся Юля, ещё недавно она сама была далека от этой идеи, а в детстве вместо торта просила мясной пирог. В попытках отстоять свою точку зрения Юля даже ссорилась с друзьями, но потом поняла, что эмоции в этом деле не нужны, важно приводить только факты.







Девушка приезжает в Академгородок к родителям. Юля говорит, что здесь очень хороший свежий воздух в отличие от Бали





«Я сначала была сильно эмоциональна, как и все веганы, потому что эта тема затрагивает что-то глубоко, — поделилась она. — Я просто считаю, что абсолютно каждый человек, который ест животные продукты и пользуется животными продуктами, должен знать, откуда они берутся. А после этого он свободен выбирать то, что хочется. Если он сознательно делает, это на его совести. Но я не могу сказать, что уважаю этот выбор». Основные споры с друзьями по этому поводу начинаются с обсуждения того, только ли в мясе белок, следующий аргумент — в том, что человек эволюционировал, так как начал добывать мясо. Но, объясняет Юля, сейчас человечество перешло в другую стадию эволюции, когда «мы должны это изменить, иначе планета не выдержит».







В своих видеороликах на YouTube девушка подробно и наглядно рассказывает о вещах, без которых можно вполне обойтись. Например, пластиковых зубных щёток, пасты, пакетов, которые можно вполне заменить сумками, и даже прокладок — вместо них она предлагает использовать специальные чаши. Кроме того, Юля делится советами о том, как общаться с друзьями, которые не разделяют этих взглядов.







Сейчас у её канала 44 тысячи подписчиков — в основном из России, Казахстана, Украины, русскоязычные американцы.







«Это как СМИ одного человека на тему этичного образа жизни. Я же сама еще только начинаю, — объясняет Юля желание донести свои идеи до людей через интернет. — Мы сейчас живем в таком мире, где пока всё вопреки этому природному образу жизни. Например, мне нужно купить чернику. И я ищу, где ее можно купить без упаковки, это не так просто. И у меня еще нет детей. Если бы у меня было трое детей, я не думаю, что очень хотела бы этим заниматься. Понимаю, что у людей куча других забот. И для того, чтобы это стало массовым, нужно, чтобы это было удобно. Но я оптимист и верю, что люди готовы. Многие мне пишут, что уже начали что-то делать даже в маленьком городе, поэтому это уже какой-то эффект».







Друг Юли Крис разделяет её взгляды, правда, пока он не совсем веган, говорит девушка, так как в Австралии культура питания всё же завязана на мясе. Сейчас он осваивает профессию трейдера. В ближайшее время они хотят переехать жить в Уругвай, а потом, возможно, в другую страну.





«Глобально — чтобы весь мир стал веганским, чтобы люди осознали ценность природы и перестали ее эксплуатировать ради выгоды, — ответила Юля на вопрос о своих мечтах. — А личное — жить в своем доме с фруктовым садом с тремя детьми где-нибудь в теплом климате».





Люди часто удивляются привычкам соседей — об этом недавно рассказала сибирячка, которая переехала жить в Америку.