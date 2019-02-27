Уже горячо: 25 нужных вещей для стильной весны (новый образ можно создать, купив всего одну)

3 известных стилиста выбрали вещи, которые украсят ваш март, — в этот раз мы не забыли про мужчин

Март, апрель, а потом и май каждый год коварно пьянят любителей прогуляться по магазинам. Даже если вы ничего не хотели и уверяли себя, что у вас все есть, — с наступлением теплых дней все равно будет преследовать ощущение, что вам необходимо что-то новое. Просто важной части облегченного наряда не хватает в вашем уставшем от зимы гардеробе. Мы не будем бороться с неизбежным, а просто покоримся. Специально для SHE три известных стилиста рассказали, что нужно купить прямо сейчас, чтобы получать весной восхищенное «Вот это платье, откуда оно у тебя?». Про мужчин в этот раз мы тоже подумали.







Стилист Анна Ладан предлагает обратить внимание на «одежду Франкенштейна».





«Это может быть платье, пальто, блуза или брюки. Если не боитесь повышенного внимания, то этот тренд для вас», — считает Анна.





Комбинезон 3890, Asos; пальто 13 900, Polunina; пальто 3359, Asos



Все цены указаны в рублях





Рубашка 4790, Audrey Right; платье Ella Design





Стилист Юлия Разуваева советует еще раз присмотреться к принту горох.





Дизайнеры предлагают сочетать горох с клеткой, полоской, анималистическими принтами. Но даже простое сочетание с однотонными вещами выигрышно демонстрирует этот нежный тренд и омолодит хозяйку образа на несколько лет



Платье 6990, Calista; рубашка 5990, Charuel





«Представьте образ человека в одежде в горошек. Какие ассоциации у вас возникают? Умиление, ощущение легкости и женственности. Этот рисунок может сопровождать женщину всю жизнь, потому что идет абсолютно всем и в любом возрасте: главное — правильно подобрать свой горошек. Помните, что крупный горох полнит, а слишком крупный вообще может выглядеть комично, как у диснеевской Мышки. Такой горох подойдет только очень худеньким», — предостерегает Юлия.





Анна Ладан советует не проходить мимо вещей из экокожи. Тем более что базовые вещи из кожи вне моды.





По словам эксперта, самое актуальное из представленного — это платье-рубашка. Потому что с ним можно составить максимальное количество образов



Юбки 2799 и 3999, Zara; шорты 1890, Asos; платье 3999, Stradivarius





Михаил Гушинец — персональный стилист-шопер — считает, что мужская мода наконец-то вернулась в классической интерпретации элегантности и постепенно отходит от уродливых громоздких форм.







Для весны он советует выбрать кожаную куртку рубашечного кроя, которую можно носить и как самостоятельную вещь, и как рубашку, надетую поверх футболки, и даже как верхнюю одежду — например, накинув на джинсовку.





«Простые белые сникеры снова актуальны и смогут поучаствовать в большом количестве образов. Точно лишними в гардеробе не будут. Как и классический бежевый приталенный тренч. Отлично будет смотреться на любом мужчине. К тому же тренч защитит от непогоды», — рассказывает эксперт



Куртка 20 990, кеды 7590, тренч 15 990 — всё Massimo Dutti





Юлия Разуваева, так же как и Анна Ладан, советует обратить внимание на экокожу. А еще на монохром и правильный бежевый.





«Этой весной вы просто обязаны облачиться в любой оттенок бежевого. Мой совет: прежде чем покупать дорогостоящую вещь, которая будет находиться в портретной зоне, пройдите цветотипирование. Зачем? Чтоб не перебирать кучу вещей в примерочной и нести туда только те оттенки, которые подчеркнут свежесть и молодость кожи. Неправильный беж может придать лицу землистый оттенок и состарить на несколько лет», — считает эксперт.





Укороченные брюки 1699, Mango; плащ, Charuel





Юлия уверена, что если вы хотите выглядеть дорого и роскошно, то нужно делать ставку на простоту.





«Именно монохром (вещи одного или близких по тону цветов) создают впечатление дороговизны, элегантности и статусности. Особенно актуален в этом сезоне белый монохром. Небольшой совет: создать монохромный образ проще всего, надев длинный однотонный комбинезон или платье, дополнив образ близкими по цвету обувью, аксессуарами. Помните, что белый важно выбирать с учетом теплоты или холодности внешности. Брюнеткам с фарфоровой кожей — кипенно-белый, теплым блондинкам, шатенкам с зеленоватыми, ореховыми глазами — оттенки экрю, молочный белый», — советует Юлия.







Анна Ладан предлагает обязательно выбрать для весны интересную верхнюю одежду, потому что именно она создает первое впечатление о вас



Плащи 5190 и 10 290, Asos; плащ (в центре) 6799, Topshop





Также Анна обращает внимание на поясные сумки. Эксперт считает, что это удобно, потому что обе руки свободны, и предлагает носить их в том числе через плечо.





Cумка 2999, Mango; сумка 1999, Zara





В этот раз Анна Ладан предложила редакции SHE включить в обзор заколки для волос.





«Этот тренд нравится тем, что его очень просто привнести в свой гардероб. Заколки есть в абсолютно любых ценовых сегментах. Чтобы правильно выбрать актуальные, смотрите подборку. Лучше, если заколка будет не одна, а сразу несколько. Эклектика приветствуется, но у всего должна быть идея», — предупреждает Анна.



