«Не делится едой»: и еще 26 откровений красивых пар — о том, что их бесит в партнере больше всего

Она ставит фен не той стороной к стене, а он крошит на стол хлебом — это правда ужасно (но смешно)

Мы можем нежно смотреть друг другу в глаза, клясться в вечной любви, дарить рафаэлки по праздникам и лепить стикеры с приятностями на зеркало в ванной. Это все очень мило, но у каждой пары за пазухой есть то, что обычно никому не рассказывается, обсуждается ворчливо дома на кухне, а именно — выходки, которые доводят до умопомешательства своей периодичностью. Корреспондент SHE спросила у пар, какие вредные привычки их раздражают друг в друге, и многие отказались отвечать этот на вопрос. Несколько сибиряков все же безжалостно сдали своих любимых — вскрылось несколько внезапных деталей.







Олеся, 29 лет, не работает

Павел, 29 лет, барбер

Вместе 3 года











Рассказывает Олеся: «Мой муж, как Джо Триббиани из сериала "Друзья", — не делится едой. Нельзя залезть к нему в тарелку и взять его еду, иначе апокалипсис. И я теперь тоже переняла эту привычку: когда кто-то лезет ко мне в тарелку, я становлюсь бешеной Фиби, которая хочет огреть гитарой по голове. У нас припадки.







А меня бесит, когда в магазине спрашиваешь: "Ты точно ничего не хочешь? Нет? Тогда я возьму себе зефирки?". А потом он ходит и подъедает мои зефирки. А еще сует палец в еду, когда я что-то готовлю, и пробует. Ну ты поешь потом нормально, дай приготовить!







Еще когда мы смотрим его сериал, который он выбрал, а я залипаю в телефоне. Он начинает меня спрашивать, что показали, а я пропустила и начинаю придумывать. Его бесит, что я не смотрю, а меня — что он проверяет».







Татьяна, 30 лет, фотограф, блогер

Андрей, 34 года, региональный менеджер

Вместе 9 лет











Татьяна: «Мне не нравится, что Андрей не любит рыбу, крылья, голени, потому что ему их неудобно есть. Либо не ест, либо надо чистить. Не ест фрукты, ягоды и сладости вообще, это вроде нормально, но я не понимаю, почему он это не делает.







Никогда не восхитится ничем, даже если очень понравится фильм — он скажет просто "Норм" или "Смотреть можно". Или найдёт кучу минусов, а плюсы как будто не видит.







Еще он не любит мой стиль в одежде, ему надо классику, каблуки. А я себя так не чувствую, и всегда, когда я что-то примеряю, — взгляд один. Запахи которые мне нравятся, его могут бесить, и он это прямо говорит: "Ты фу", а я продолжаю пользоваться ими».







Андрей: «Она не убирает вещи сразу, лежат, мешаются. Постель может быть не заправленная весь день. Привередлива в еде, в кафе вечно не доедает большие порции, зато десерт сверху съест полностью.







Вечно сидит в телефоне, понятно, что она там работает, — но это бесит. Если в ванную уходит с ним — может пройти час. Иногда в своих мыслях не слышит, что ей говоришь, приходится повторять. В метро может сесть не в ту сторону и уехать, а потом ждёшь её.







Постоянно просит сфотографировать её где-то и как-то для Instagram. Понимаю, что надо, — фотаю, но все равно бесит. Не люблю, когда понамажется вся какими-то кремами. Жирная же вся. А ещё недавно какое-то масло ей там дали — так вообще хотел в зал уйти спать».







Анастасия, 30 лет, оператор 1С

Владимир, 27 лет, свой бизнес

Вместе 5 лет











Отвечает Настя: «Вчера пытала мужа и узнала, что его бесит, когда я прихожу с работы и начинаю ворчать как старая бабка: "Почему дома бардак, посуду за собой не помыл, опять твои носки по всему дому, а почему у котов воды нет и вообще кормил ли ты их?".







Ему не нравится моё упрямство, ну а что я сделаю, если во мне играют корни, по папиной линии я азербайджанка. Про вождение машины отдельная тема — я очень дерзко вожу, много бибикаю, ругаюсь и жестикулирую. А еще он говорит, что я не пользуюсь поворотником, но это неправда.







Самое жесткое — он говорит, что я алкаш и подруги у меня такие же, и зачем вообще я домой принесла календарь алкаша "365 дней", если мне закрашивать даже ничего не надо, просто можно вылить чернила на весь лист. Это он так шутит. А на день рождения он мне хочет подарить кодировку, тоже шутка такая.







А я, в свою очередь, затрону тему разбросанных носков, это просто экшен. Когда начинаю уборку по дому, постоянно в разных местах нахожу по одному его носку, за диваном, под детской кроваткой, на кухне. А еще он очень долго принимает душ, что там так тщательно намывать по 40 минут. И о наболевшем — зачем иметь телефон, если ты на него не отвечаешь, гудки идут, а ответа нет. Понятное дело, когда ты на работе, дела, ну а когда ты дома и у тебя 3 и более пропущенных. Не понимаю».





Алина, 28 лет, менеджер

Леонид, 30 лет, госслужащий

Вместе 10 лет











Леонид: «Меня бесит, что она неправильно ставит фен на место — ручкой надо к стене, а не от стены. Забывает убирать разные вещи, оставит, потом несколько дней не допросишься убрать.







Алина: «Бесит, когда он отламывает хлеб на столе, а не над тарелкой и мне приходится брать тряпку и вытирать стол, а я это ненавижу. А ещё когда показывает видео с YouTube не на весь экран, жуть».







Галина, 23 года, юрист

Захар, 23 года, актер

Вместе почти 6 лет











Галина: «Меня раздражает, когда он парит вейп и разбрасывает носки».



Захар: «Когда ждешь ее дольше положенного, очень раздражает».







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