Только проснулась: 3 легких образа, которые нравятся мужчинам, — там есть серф-локоны и яркие губы

Как сделать макияж и укладку так, чтобы никто не понял, что вы старались

Любимый макияж всех мужчин — это видимое отсутствие макияжа. Многих женщин тоже радует (простите, любители смоки и накладных ресниц), что естественность уже несколько лет — самый модный тренд. Визажист Анна Макушина специализируется именно на таких воздушных, но притягательных образах. Эксперт вместе с моделью Натальей и командой SHE сняли для вас видео-мастер-класс, а также собрали все тренды весны в одном материале.

По словам Анны, сейчас актуален упрощенный skip-care.





«Это тренд о бьюти-минимализме и аскетизме: меньше средств — быстрее уход. По сути, это многофункциональные продукты, выполняющие одновременно несколько задач. Например, тонизирование, осветление и увлажнение», — рассказывает визажист.







Первый образ самый легкий





Первым действием и задачей было увлажнение и эластичность, Анна выбрала легкое органическое масло розы шиповника (наносим как крем) и добавила розовую воду в виде спрея для пробуждения и свежести кожи.





«Розовая вода — это незаменимая вещь в любом сезоне. Я рекомендую наносить сразу после того, как вы проснулись. Можно несколько раз в день», — рассказывает Анна.





Кожа Наташи подготовлена матовым тональным флюидом









Брови уложены лаком вверх, можно использовать гель — кому как больше нравится. Нежный румянец создан при помощи матовой сухой текстуры





Естественность, легкость, чистота образа — это безусловный тренд уже несколько лет





Мы попросили Анну рассказать о том, что будет модно в макияже и укладках этой весной.







Микротренд tie-dye на веках — смешиваем разные оттенки и разные текстуры: сухие и кремовые. Наносить можно кистями, пальцами, карандашами. Эффект акварели также уместен — один и тот же цвет наносится плотнее, местами легче и прозрачнее.





Акцент на губы — беспроигрышный вариант, этот образ можно носить как с ненакрашенными глазами и ресницами, так и с насыщенным макияжем глаз. Например, темно-изумрудные смоки и яркая помада





Перья на ресницах как продолжение своих ресниц на верхних и нижних веках. Вы не увидите этот тренд на нашей модели Наташе, так как, по мнению Анны, это неуместно в повседневной жизни.





Яркие монотени встречались на нескольких показах. Как правило, это один насыщенный цвет, нанесённый на все подвижное веко до бровей. Можно использовать технику акварель. Предлагается носить с накрашенными и ненакрашенными ресницами.





Ещё один бесподобный микротренд — цветные арт-стрелки. Для этого, без шуток, вам понадобится цветная бумага для скрапбукинга и ножницы. Чтобы получить точную форму, аккуратно режем маленькие полоски из тонкой ленты для скрапбукинга, которые затем крепим на внешние углы глаз вдоль ресниц при помощи клея для ресниц. Но это скорее подиумный вариант или для какой-нибудь коктейль-вечеринки.





Тенденция к естественности командует и в стайлинге волос. Мягкие волны, немного небрежные, чтобы выглядели естественно, — для этого нужно подобрать средства без эффекта склейки и утяжеления.









Для дополнительного питания и блеска волос Анна использовала масло. Наносим его на ладони и распределяем по волосам. Также можно использовать спреи-блески, в состав которых входят масла.











Второй образ получился после того, как мы подчеркнули губы и глаза, градус торжественности можно корректировать по желанию





По словам эксперта, серф-культура никуда не исчезла, возможны различные трактовки этого тренда. Например, элегантный beach waves с легкой текстурой и воздушной формой. Все стайлинг-средства не должны склеивать пряди волос, локоны подвижны. Укладка должна подчеркивать и создавать натуральную красоту волос.





Жемчуг, цепи, сетки и вуали в волосах можно использовать в качестве аксессуаров, чтобы разнообразить ежедневный образ.





Текстурные волны напоминают хаотичные переплетения ветвей деревьев. Для такой укладки стилист использовала текстурирующий спрей









Результат должен быть воздушным и свободным, подчеркивать естественную текстуру волос и фиксации волны без склеивания. Если хочется собранные волосы — выбираем либо абсолютно гладкие, либо немного небрежный низкий пучок



