9 популярных мифов о моделях plus size — оказалось, они тоже сидят на диетах и не делают пластику

Культура моделей plus size недавно появилась в России — некоторые считают, что все женщины в теле могут считаться такими моделями. Другие думают, что худое лицо при пышных формах невозможно без вмешательства пластики и, чтобы начать карьеру, надо сначала удалить все лишнее, при этом оставить все нелишнее. Редакция SHE собрала популярные мифы об этом явлении и попросила Екатерину Захарову прокомментировать их.





Справка: Екатерина Захарова — международная модель plus size, преподаватель модельного агентства Plus size Siberia.





Миф 1. Любая женщина с весом — модель plus size.





«Когда появились модели plus size, каждая женщина с лишним весом начала называть себя моделью. Такие женщины не всегда опрятные и ухоженные, но они хотят оправдать свой лишний вес, и раз стало популярно движение plus size — они могут так и сказать, мол, я plus size и мне не надо худеть. Я такая, какая я есть. И когда такие женщины отправляют нам заявки — они потом очень удивляются и обижаются, когда понимают, что не подходят для профессиональной работы».









Миф 2. Модели с формами едят что хотят — не придерживаются диеты и не занимаются спортом.





«Рацион ничем не отличается от обычных моделей, он даже намного жестче, потому что нам нельзя худеть и нельзя полнеть. Модель подписывает контракт с агентством на определенные свои параметры, и агентство продает ее в том весе и параметрах, которые она заявила. Не могу сказать, что модели plus не едят сладкого — и тортики, и пирожные могут себе позволить, как обычные девушки. Только правильно рассчитывая свое питание и, конечно, занимаясь спортом. Кто-то ходит на пилатес, кто-то на танцы, кому как удобно».





Миф 3. Модели plus делают себе операцию на лице, чтобы оно казалось худым относительно тела.





«Многих такой вопрос волнует, но операции здесь ни при чем. У некоторых женщин так распределяется жировая ткань, что на лице отложений практически нет. Если мы посмотрим на тип фигуры "груша" или "песочные часы", навряд ли вы увидите у таких девушек второй подбородок. Но если мы возьмем крупную девушку с фигурой "яблоко" либо "перевернутый треугольник", то у нее, скорее всего, будет второй подбородок. Это лишь особенность фигуры».





Миф 4. Крупных девушек не любят худые мужчины.





«Здесь только дело вкусов. Большинство мужчин говорят, что им нравятся худые и подтянутые девушки, но на самом деле некоторые мужчины просто стесняются того, что им нравятся девушки с формами, — они это скрывают. У нас в обществе, возможно, не примут и засмеют мужчину, которому нравится нестандартная девушка.





У меня был такой случай, когда я очень нравилась мужчине, но он стеснялся того, что я ему нравлюсь и что он хотел со мной отношений. Так как я не подхожу под критерии девушек его друзей. Но тут уже мне это стало неинтересно, потому что он слишком подвержен мнению окружающих.





А с одной из наших учениц парень расстался из-за того, что она пополнела, — ему было стыдно перед родственниками и друзьями».









Миф 5. Нужно много ретуши на фото моделей plus, чтобы скрыть целлюлит.





«Целлюлит есть у всех. Но у крупных девушек чаще всего толстая кожа, а бугры появляются из-за неправильного рациона и истощения кожи. Поэтому, если кожа толстая, насколько бы крупной ни была девушка, ее формы будут гладкими и подтянутыми. А ретушь присутствует на всех профессиональных фотографиях — не важно, для стандартных моделей или для моделей plus».





Миф 6. В плохих отношениях со стандартными моделями.





«Явной конкуренции нет, потому что мы находимся на разных берегах и работаем для разных брендов. Все модели, несмотря на стереотипы, — умные девушки. Они много трудятся и относятся друг к другу с уважением. Напряжение чаще всего возникает от обычных девушек из социальных сетей. Они стараются активно обсудить и не понимают, почему какая-то девушка нестандартного размера имеет право называть себя красивой, да еще и моделью. Нам нередко приходится выслушивать негатив. Со временем понимаешь, что весь негатив исходит от закомплексованных людей, но это уже могут принять только более мудрые люди».









Миф 7. Моделью plus быть легко, достаточно улыбаться.





«Многим кажется, что жизнь модели заключается в улыбочках, красивых нарядах и веселых тусовках. Это далеко не ежедневный праздник — это твой личный бизнес. Бывают времена, когда никто не нанимает, но ты должна верить в себя. Моделинг в этом похож на спорт».





Миф 8. Индустрия моделинга plus в России не развита.





«Очень мало кто занимается этим профессионально. Есть люди, которые открывают на хайпе модельные агентства и зарабатывают этим деньги: зазывают всех подряд женщин с лишним весом, обучают тому, что ни имеет никакого отношения к моделингу, и якобы они становятся моделями. В России на пальцах одной руки можно пересчитать агентства, которые могут помочь моделям пробиться в этот бизнес. И правильно обучить способны только те, кто знают эту индустрию изнутри в Европе и Америке, — все остальное не более чем "колхоз"».









Миф 9. Модели plus являются ярыми активистками бодипозитива.





«Бодипозитивщицы не всегда модели plus — это просто люди, которые борются за принятие себя обществом и избавление от негатива, потому что это мешает им жить.





Я считаю, что нужно не переходить в крайности. Если девушка очень полная и говорит, что ей плевать на ваше мнение, — это нормально, но не пропагандируя это. Это все-таки излишки веса, и это сказывается на здоровье. Есть очень крупные женщины — и это болезнь, это нельзя пропагандировать, но нужно отличать, где болезнь, а где просто здоровое тело».