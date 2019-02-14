Поженились в 17: телеведущая развелась с мужем после 20 лет брака — она рассказала, как это пережить

Они начали встречаться ещё в школе — а сейчас каждый начал жизнь заново, но всё отравляет ревность

Василина Катаева и ее муж Александр знакомы со школы. В своем профиле в Instagram популярная блогер и телеведущая неоднократно рассказывала историю их знакомства, отношений, любви, совместной жизни, показывала их быт. Несколько месяцев назад подписчики заметили, что Александр больше не появляется на странице Василины. Девушка призналась, что пара рассталась, прожив вместе больше 20 лет. Теперь сибирячка ведет блог на тему «Есть ли жизнь после развода», где откровенно рассказывает, какие чувства испытывает, как переживает разрыв и как справляется с неожиданно свалившимся на нее одиночеством. Корреспондент SHE поговорила с Василиной и попросила рассказать, что же на самом деле произошло и есть ли шансы на воссоединение.







— Вы знакомы с детства, верно? Практически всю жизнь рядом друг с другом. Чувства появились тогда же, в юности?







— Да. Когда я училась в 10-м классе, мне приснился сон, где я была влюблена в своего одноклассника. Проснулась я уже с чувством любви к Саше. Мне было 15 лет.







— Он отвечал вам взаимностью?







— Нет. Тогда Саша любил другую девочку и не догадывался о моих чувствах. Я пыталась флиртовать с ним, но безрезультатно. Устала от безответной любви и прекратила попытки.







— А как вышло, что вы все-таки начали встречаться?







— Оказалось, что тогда он все же меня заметил и во время каникул понял, что влюблен в меня. На моем дне рождения он приревновал меня к однокласснику. Разговоры, выяснения отношений — как это бывает у подростков, и мы поняли, что хотим быть вместе.







— Вы поженились в 17 лет, до совершеннолетия. Свадьба была по беременности?





— Нет. Мы провстречались весь 11-й класс, поступили в институты. Стали видеться реже, нам хотелось секса, но приходилось прятаться от родителей, хотелось свободы от их опеки. Многие наши друзья жили в общежитии, и их жизнь нам казалось сказкой. Жить просто так в 17 лет нам бы не разрешили, поэтому только свадьба. Я думала, не понравится — разведусь. Лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать и всю жизнь жалеть. Ребенок у нас был запланированный спустя 5 лет после окончания учебы. Мне хотелось родить в молодом возрасте, чтобы потом успеть и карьеру построить, и денег заработать.











— Закон ведь запрещает брак до 18-летия. Как вам удалось добиться разрешения?







— Нам пришлось идти в опеку и попечительство, доказывать, что мы адекватные, что действительно любим друг друга и что родители не против. Нам дали согласие на брак, и мы поженились.







— Вам не казалось, что это слишком рано, что вы поторопились?







— Тогда казалось, что эта любовь вечна и маловероятно, что что-то изменится. Я ни о чем не жалею, мы прожили вместе много счастливых лет, было бы жаль, если бы их не было.











— Со стороны вы казались очень крепкой парой.







— Мы через многое прошли. Жили в маленькой холодной квартире, которая досталась нам от родственников, окна зимой заделывали полиэтиленом, зимой температура в комнате была +7 градусов. Потом накопили на батареи и пластиковые окна. Была и нехватка денег, кем только не работали — промоутерами, официантами, клеили объявления по подъездам. Кое-как накопили на ржавую малиновую «пятерку». Самое интересное, я никогда не сомневалась, что мы добьёмся многого, что будем хорошо зарабатывать, ездить на приличных машинах и у нас будет своя большая квартира.







— Что же все-таки произошло, почему вы расстались?







— Спустя 12 лет после рождения сына мы поняли, что стали чужими друг другу. Родные, но как брат с сестрой, а не влюблённая пара. Мы были увлечены работой, воспитанием ребёнка и сами того не заметили, как отдалились, устали друг от друга. Начались бесконечные ссоры, скандалы, что невозможно было терпеть. Я сейчас пытаюсь разобраться, почему происходит так, что люди, прожившие с самого детства вместе, вдруг осознают, что они разные, не понимают и не слышат друг друга. Изучив литературу, я выяснила, что у любви несколько стадий: влюблённость, насыщение, пресыщение и отвращение. Помню, меня часто пугали кризисами брака. Я тогда удивлялась — у нас не было кризисов ни через 3 года, ни через 5, ни через 7 лет. Думала, врут, наверное, оправдывают себя и ссоры свои. У нас кризис наступил только спустя 20 лет, и четвертая стадия любви вместе с ним.









— Решение расстаться было обоюдным?







— Да, мы оба приняли решение расстаться, но оно нам далось нелегко. Мы дали друг другу год — если поймем, что нам плохо друг без друга, сойдемся, если найдем себе пару, то каждый будет жить своей жизнью дальше.







— Вы впервые за долгое время остались одна. Страшно?







— Страшно. Плакала ночами, жалела себя, подумала о старости, как умру в одиночестве, но отогнала мрачные мысли. Подумала, что некому будет помочь лампочку вкрутить, машину на СТО загнать, а как ложиться и засыпать одной? Опять же, финансовая составляющая — как без поддержки, вдруг сама себя не потяну. С кем разговаривать по вечерам? Я не говорю про сына, ведь у него тоже бывают свои дела, уроки, друзья, компьютер, скоро девушки начнутся. А вдруг я одна останусь, а вдруг никого не встречу. Конечно, эти мысли не оставляют меня и по сей день. Думаю, может, зря с мужем разбежались, стерпится-слюбится, но у жизни нет сценария и плана, посмотрим.











— Как справляетесь?







— Во-первых, мне помогают родственники, сын всегда рядом. Мы вместе готовим, вместе делаем уроки, по утрам много разговариваем обо всем и ни о чем, вспоминаем мое детство, танцуем, поем. Сестра поддержала и пошла со мной в спортзал — за неделю я скинула 2 кг. Очень помогают фильмы и сериалы про сильных женщин, которые создали себя с нуля.







— У вас много поклонников-мужчин, а вы написали, что свободны. Как они проявляют себя?







— Много незнакомцев пишут в «Директ», но я не ответила ни одному. Считаю, если мужчина захочет добиться женщину, если она ему нравится, он не будет писать ей в интернете с закрытой странички. Он найдёт, где она работает, где отдыхает, придет и познакомится. Современные мужчины обленились: думают, поставили «лайк» — и девушка твоя. Может быть, на ком-то работает эта схема, но не на мне. Мужчина должен добиваться женщину, тогда это будет крепкий полноценный брак, где мужчина глава семьи, он выбрал свою женщину и сделал все, чтобы она была с ним.











— Какой мужчина сможет заинтересовать вас?







— После того как я публично рассказала о расставании с мужем и в историях выложила требования к будущему избраннику, паблики подхватили новость и начали крутить в Instagram. Причем выхватили именно то, что я ищу богатого мужчину на сайте знакомств. Обеспеченный — это один из пунктов, но не первый и совсем не обязательный. Неужели это должно быть стыдным? Это нормально, если мужчина достаточно зарабатывает, — значит, он чего-то смог достичь в жизни. Но у нас в стране это не принято: не дай бог, мы спросим, сколько ты зарабатываешь, сразу станем меркантильными. В итоге на сайте знакомств я никого не нашла, даже на свидания не сходила ни разу, не могу по фото выбирать, все кажутся из мест не столь отдалённых. Сейчас активизировалось много старых знакомых, которые когда-то хотели со мной встречаться, но и им я тоже отказала.





— А не с сайтов знакомств ходили на свидания?







— Несколько раз, но ничего серьезного.











— Василина, а как ваш сын воспринял новость о вашем расставании с мужем?







— Наш 13-летний ребёнок воспринял это спокойно. Лучше хорошие отношения родителей на стороне, чем ругань в квартире. У нас с мужем дружеские отношения, иногда мы даже можем пойти куда-то втроём, чтобы ребёнку было приятно. Однажды подписчики увидели нас вместе, тут же появились комментарии, что мы помирились, да ещё и приплели, что мы целовались при всех. Это неправда, потому что, даже будучи женатыми, мой муж никогда на людях не целовался со мной, считал это неприемлемым.







— А ваш муж сейчас с кем-то встречается?







— Муж выкладывал в соцсети фото с какой-то барышней. Мой мозг додумал, что это его девушка. Эмоции захлестнули, было очень тяжело, я проревела несколько дней, но потом оказалось, что это просто знакомая и таким образом бывший муж решил вызвать у меня чувство ревности в надежде на воссоединение. Хотя многие, кто последует моему примеру, должны быть готовы к такому исходу событий, и пусть готовятся, что это очень больно и неприятно.

