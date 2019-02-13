«Хорошо, что проснулся» и ещё 4 неожиданные татуировки горожан, которые слишком любят русский язык

Татуировки с надписями самые популярные, факт. Люди от бесконечной любви набивают себе дату рождения и имена родных, а всякие афоризмы и цитаты великих так вообще вне конкуренции — знали бы они, какой вклад в свое время внесли в тату-индустрию своей философией. Дальше — больше. Корреспондент SHE стала замечать на людях татуировки с русским текстом в самых неожиданных местах. Несколько сибиряков поделились фотографиями своих татуировок и рассказали, почему решили написать на себе именно эту фразу, — варианты подобрались неожиданные.





Алёна Шишкина, 29 лет, блогер. Её татуировка как раз относится к ситуации совсем внезапно.









«Ни одну татуировку я не придумывала заранее. На все сеансы, кроме шишек на ногах, я шла просто сделать тату. Мой мастер поддерживает мои сумасшедшие идеи. Когда я пришла к ней в очередной раз, у нас было мало времени на сеанс, мы думали, что же такого сделать — хотя бы эскиз нарисовать, я бы на ногах что-нибудь хотела, а она мне говорит: "Давай тебе просто ноги подпишем!". Мне понравилось, я говорю: "А давай! И давай подпишем неправильно". Это было очень спонтанно, на меня все смотрели как на сумасшедшую. Было важно — подписать ноги русскими печатными буквами, не left и right, а именно по-русски — левая, правая. Мастер сделала мне ее бесплатно за две минуты, я тогда вела прямой эфир».





Ольге Несмеловой 21 год, работает в торговле. В свою татуировку она внесла личный смысл — фраза посвящена человеку, который ей дорог.









«Фраза "Во мне все твои правила" связана с одним человеком, взята она из песни, которая полностью напоминает мне ситуацию с ним. Я не переживаю, что спустя время эта идея покажется мне глупостью, это же был период моей жизни, и он важен для меня. Друзья, конечно, спросили, не буду ли жалеть, а маме вообще не понравилось. Розы — просто так, я же девушка, нужно было как-то украсить, не просто же фразу набить».





Ярослав Терентьев, 32 года, предприниматель. Сделал татуировку, чтобы каждый день мотивировать себя.









«Идея набить фразу "Хорошо, что проснулся" появилась после одного мотивационного ролика. Я всю жизнь в спорте и являюсь выступающим спортсменом, для меня это напоминание о том, что нельзя давать себе поблажек. Каждое утро есть возможность перевести будильник и поспать подольше или вовсе не пойти на тренировку, а потом корить себя за то, что схалявил и в итоге уступил сопернику. Фраза больше относится к спорту, но и в жизни она напоминает самому себе, что каждый день можно стать лучше, не важно в чем, будь то работа, спорт, учеба или любая цель. Просто не откладывай ничего, если есть цель — проснись и делай.





Я не переживаю, что сделал такую татуировку, наверное, по одной из причин, что ее не так заметно среди всех остальных. И это самое малое, за что бы я переживал, я делал ее осознанно, и иногда у зеркала она меня мотивирует и напоминает, кто я. Близкие уже не замечают ничего нового на мне. Но кто ее читает, тот почему-то думает, что у меня была клиническая смерть или я был при смерти. В любом случае делал я ее для себя, а не для кого-то, так что мне все равно на реакцию людей».





Яна Формалин, 20 лет, мастер пирсинга. Свои татуировки девушка связала со своим внутренним состоянием и профессией.









«У меня две татуировки такого типа: на груди — "В душе весна" и над коленом написано "Твори чудеса". Родные поддержали, сказали, что я еще тот цветочек. Почему на русском — я поддерживаю русский дух, мне нравится. Никакого подтекста, "в душе весна" — у меня все тело в цветах и разных растениях, я всегда, как весна, расцветаю. Надпись "Твори чудеса" связана с моей профессией, я делаю людей счастливыми. Её я сделала сама себе. Я очень люблю эти татуировки, они много для меня значат. Реакция чаще позитивная — подходят, смотрят, пожилым людям особенно нравится, сразу начинают улыбаться, а для остальных это обычно».