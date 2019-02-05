Справа: Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. Можно доехать на машине практически до него самого. Находится в Дагестане

Слева: Замок Шато Эркен, новодел. Кабардино-Балкария

Саша ведет красочный аккаунт о необычных местах, каких сейчас много в Сети, но есть одно но — она работает в банке полную рабочую неделю и занимает серьезную должность. Невозможно поверить, что эффектная брюнетка в красном платье на фоне экзотических пейзажей в обычной жизни ходит на работу к 9 утра и имеет немалый запас белого верха и черного низа. Девушка рассказала в интервью НГС.SHE, как ей удается так мастерски перевоплощаться из офисного сотрудника в заядлую путешественницу и сколько это стоит.





— Кажется, что вы постоянно путешествуете. Это так?







— Смотря что считать за «постоянно». Я работаю в офисе 5 дней в неделю, с 9 до 18. И стараюсь отправляться в поездку при любой возможности. Это могут быть отпускные дни либо праздники, либо только выходные.







Конечно, рамки банковской сферы меня очень сдерживают, и в офисе я тихо-смирно сижу за компьютером весь свой рабочий день.







Справа: Третье Бадукское озеро, Тебердинский заповедник. «Многие южане, отправляясь в Домбай, теперь хотят такое фото. Но нам дико повезло с тем, что озеро было замерзшее. Это был ноябрь. Маршрут на зимнее время закрывают, поэтому зимнее озеро редко застать. Да и в целом ступать на лёд было опасно»



Слева: «Это вид на Эльбрус с плато Бермамыт, Карачаево-Черкесия. На легковой машине туда не доехать. Нужны джипы (уазик, например). Эльбрус очень капризен и нечасто показывает себя. Нам опять же повезло, мы приехали туда на рассвет. А через час его уже затянуло»





В Новосибирске я работала в банке, потом переехала в Москву, стала руководителем группы аналитики. Спустя некоторое время мое развитие закончилось, и я уволилась. Устроилась в финансовый консалтинг в одну из компаний большой четвёрки. Рабочий график был ненормированный. Могла уйти в 10, а тебя ещё на совещание задержат. И в какой-то момент я поняла, что не могу контролировать свою жизнь, и уволилась. Устроилась снова в департамент рисков в банк. Занимаюсь теперь развитием онлайн-кредитования.





— Сколько раз в 2018 году вы были в поездках?







— 16 раз, и из них 6 раз за границей. Остальное всё по России.







— Вам как-то помогает ваша профессия в путешествиях?





— Мне моя специализация помогает зарабатывать деньги на путешествия.





Бывает, я оказываюсь с новыми людьми в поездках. В таких случаях навык завязывания диалога очень нужен. Я точно не угрюмый математик, но люблю побыть одна в тишине.





Я стараюсь уйти от стереотипа банковского работника: белый верх, черный низ, все по полочкам. Друзья думают, что я все всегда делаю четко, но я пытаюсь разрушить этот шаблон в первую очередь для себя.





Когда наступает пятница, я стараюсь не думать о работе, и мне она не приносит суперудовольствие, как путешествия. Я там совсем другой человек, я и в жизни веселая и общительная. На работе у нас нельзя себя так вести — в кабинете мы все сидим и молчим.





— Расскажите про поездки на три дня и без отпуска — какая механика?







— Нужно открыть производственный календарь и обратить внимание на праздники. В 2018 это были 23 февраля, 12 июня, 4 ноября, 8 марта. Это уже как минимум 4 раза в год дополнительного мини-отпуска. Как вариант, можно ещё взять 1 день отпуска и присоединить к субботе и воскресенью, и будет также три дня.





Справа: Казань, голубое озеро

Слева: Озеро Туманлы Кель, Тебердинский заповедник





— Вы стремитесь сделать путешествия своей работой?







— Продавать туры и ездить с людьми в путешествия — непростая работа. Хоть на первый взгляд это и работа мечты. Решать чьи-то проблемы, терпеть чужое настроение на данный момент я не готова. Может быть, ради интереса можно делать свои туры, но редко. И не ради постоянного заработка.







— Что остаётся за кадром красивых фотографий?







— Путешествие в целом — это уже недосып. Отдых и путешествие — это разные вещи. Когда ты лежишь на пляже или в отеле, идёшь не торопясь на обед, ужин или завтрак — да, ты расслабляешься. Когда ты едешь куда-то на короткий срок и хочешь увидеть максимум, придётся жертвовать отдыхом, сном и, может быть, даже приемами пищи. Поэтому за кадрами может быть достаточно уставший человек. Я не боюсь ни холода, ни дождя, когда речь идёт о классных местах. А иногда даже рискую жизнью, чтобы получить сногсшибательный кадр — посидеть на краю обрыва, полежать на тонком льду на горном озере, посидеть на языке тролля.







Справа: Село Верхняя Балкария, Кабардино-Балкария

Слева: Этот кадр сделан во время экскурсии по подземельям горного парка Рускеала, Карелия





— Есть ли у вас и вашего блога недоброжелатели?







— У меня есть любимые хейтеры — они меня забавляют, но ни в коем случае не злят. Однажды я выложила пост о том, что я пошла к стоматологу и он начал знакомиться со мной не только с целью оказать стоматологические услуги, это уже второй случай был у меня такой. И девушка мне написала комментарий из серии: «Странно, вы же не такая красивая, даже на любителя, наверное, отлично следите за гигиеной полости рта».







Еще есть люди, которые пытаются найти подвох в моих словах.







А второй любимый случай — я в мае была в южной части Турции, и мои фото попали во многие турецкие паблики, и мне начали писать оттуда. А один парень присылал себя по пояс с голым торсом, ладошку держал около лица — вроде воздушный поцелуй посылает. А потом он решил мне выслать совсем непристойную фотографию. Я его сразу заблокировала.







— Сколько в месяц примерно тратите на поездки?







— Думаю, одна поездка стоит тысяч 20–30.







Справа: «Это вид на Кавказский хребет. За спинами у нас Эльбрус. Высота 3800. Добраться можно на фуникулере»

Слева: Урочище Джилы-Су, Приэльбрусье, Кабардино-Балкария





— Личная жизнь у вас тоже остается за кадром — расскажите о ней.





— Мы учились вместе в университете, но начали встречаться несколько лет спустя. Мы не всегда путешествуем вместе. Он меня поддерживает. Например, мы были в Питере на новогодние праздники и световой день был расписан для меня, а вечером делали то, что он хочет. Такой компромисс.





— Вы пишете, что ваша жизнь сильно изменилась именно после переезда в Москву. В чем конкретно это проявляется?







— В Новосибирске я плыла по течению. Не ставила глобальных целей. Просто работала и иногда выезжала за границу. В Москве я поняла, что, если чего-то очень хочется, ты можешь этого добиться. Известный факт, что здесь больше возможностей. И я убедилась в этом на своём примере







— Чем приходиться жертвовать, чтобы часто смотреть новые места?





— Я бы уже закрыла ипотеку, если бы не путешествовала. Но считаю, что нужно получать удовольствие от жизни, а не жертвовать постоянно в пользу каких-то обстоятельств. Максимум, который я тратила, это было 120–130 тысяч рублей. Но это были двухнедельные поездки. Минимум — это последняя поездка в Питер на Новый год. Там я потратила только на еду и на бензин.