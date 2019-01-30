«Во сне прилепила скотч к пальцу и приложила к телефону»: 3 сибирячки, которые следят за мужьями

Конечно, любой человек должен иметь личное пространство. Даже мужчина, который чей-то муж. Женщины кивают, улыбаются и продолжают следить. И уже придумали 1000 и 1 хитроумный способ вызнать передвижения и переписки своих благоверных. А они в свою очередь придумали не меньше способов обходить доморощенных мисс Марпл. Но главным вопросом в этой теме остается — что делать с полученной информацией. Корреспондент SHE собрала 3 истории великого обмана, а заодно прокачалась в способах слежки.





Элина, 28 лет





«Я читаю переписки мужа нечасто, просто потому, что интересно. Было так: просто случайно совпал пароль в instagram, я вошла и месяц читала его сообщения там, со временем телефон начал воспринимать моё устройство как родное, и муж ничего не заметил, спалилась, когда удалила видео из его профиля, он сменил пароль, пока не могу войти.





Читала WhatsApp — пока он спал, аккуратно прикладывала палец к touch ID (Система идентификации, которая основана на сканере отпечатков пальцев. — Прим.ред.), а когда конкретно заподозрила в общении на стороне — опять же, во сне прилепила скотч к пальцу, а потом отпечаток приложила к телефону, но такое работает только на Android и на всяких других, не на iPhone.





Однажды мы сильно поссорились, и чтобы его проучить (он пришел домой сильно пьяный), я подстроила историю, что он потерял телефон. Я утащила его с собой на работу — та же схема, палец к touch ID, сменила пароль и уже не переживала, что заблочится, читала в своё удовольствие всё, что мне нужно, пока он спал дома, потом выключила и всё, история готова — пьяный потерял телефон. Было забавно смотреть, как он сутки его ищет, потом подкинула под комод, до сих пор не знает, что это я.





У меня просто такой муж, когда он понимает, что виноват, не отъезжает, сразу говорит — да, косячнул, и за каждый проступок извиняется. А дальше уже зависит от степени моей обиды — если треш, то я сутки могу мурыжить и делать вид, что мы незнакомы.





Находила переписки с девушками, сначала пыталась быть мудрой (там не настолько страшно было, чтобы собирать чемоданы и гордо уходить), пыталась промолчать, но не вышло — пока сидела на работе, сама себя накрутила. Скандал был дикий, я кричала громко, потом сама жалела немного, что прочитала, так как непонятно, что делать с этим. Этот факт без внимания сложно оставить. И расстаться повод не весомый вроде, так, нервы себе пощекотать. Но он тогда реально стал шелковый, добавил мне крупную сумму на машину — чувствовал себя виноватым.







Буду ли еще читать — вопрос спорный. Вот пока как-то не подворачивался больше момент и не было подозрений. Но если, например, замечу какие-то изменения или узнаю, что пароль сменил где-то — обязательно прочитаю. Для меня это пока как супружеская игра. Я всегда в жизни просто была любопытная».





Анна, 35 лет





«Сейчас знаю пароль от телефона мужа, но не читаю уже года полтора, хотя в начале отношений почитывала. Ничего интересного не находила. В переписке с другом один раз прочитала, что описывает ситуацию одну с другого бока, чем мне описывал, и тем самым показывает ему качество, которое от меня скрывает. Было обсуждение загородного дома общих знакомых — и ему он описывал, что это царские хоромы, а мне такого не говорил.





Но читала переписки бывшего, где он переписывался со своей бывшей женой. У них двое детей было и там из-за этого был большой конфликт, дележка имущества и прочие радости развода. Я как-то ночью взяла телефон и просто прочитала, без всяких хитростей. Но глаза устали читать переписку за полгода, правда. Как ни странно, мне эта информация очень помогла. Потому что мне он, естественно, говорил, что конфликт исчерпан, и скоро он закроет для себя эту тему. И, вообще, будет только детей забирать — у него два мальчишки 3 и 6 лет.





Но из переписки стало понятно, что они не только сейчас не могут, а еще и долго не смогут разобраться в финансовых вопросах, но и в семейных тоже не до конца отпустили ситуацию. После этой переписки стало ясно, что он еще минимум пару лет будет разбираться со своими семейными проблемами и мне это не подходит совсем. В ту семью нужно гораздо больше сил, энергии и финансов, чем он представлял в разговорах со мной. И после этого мне быстро удалось разойтись с ним, и я почти сразу познакомилась с мужем.





Когда возникали сомнения, я вспоминала сообщения бывшей жены и думала, "ой, там все так сложно, вот хочется тебе в это завязнуть на года". Если бы не эта информация, у меня была бы надежда тогда и уйти было бы значительно сложнее.







На мой взгляд, лезть так в чужие письма и переписки можно, если наступает переломный момент, есть в чем сомневаться и нужно принимать какое-то полезное для себя решение. То есть я хотела семью тогда и ребенка, а по факту человек не мог мне этого предложить, но замалчивал эту информацию, потому что это было удобно. Ну и мы девчонки любим повестись на красивое словцо».





Екатерина, 27 лет





«Я долго читала сообщения мужа в WhatsApp и смотрела его геолокацию. Тогда он еще не был моим мужем и мне казалось, что все его хотят у меня заполучить (в реале желающих было немного). Технически: открываешь на ноутбуке web.whatsapp, потом сканируешь код с его телефона через настройки WhatsApp, и его программа соединяется с твоим ноутбуком, и все переписки в онлайн режиме на компьютере. Можно еще через программу "Найди iPhone ", если знаешь логин и пароль, либо по приложению "найти друзей", там нужно дать разрешение один раз с его телефона — нужно выгадать время. Там приходит запрос и я даю разрешение, что можно смотреть, это один раз нужно сделать незаметно и всегда видишь точку на карте.





А делала я это все, потому что у него были качели (выбор. — Прим.ред.) между мной и еще одной девушкой. А я была в жуткой любви и не понимала, что творю и топчу свое самоуважение.







Когда он ездил к ней, я хотела держаться и эту информацию использовать против него, но в итоге получались отвратительные скандалы. Я кучу нервов себе из-за этого испортила, начались проблемы со здоровьем по женской части, даже в больнице полежала.





Потом вроде у них с этой девушкой все разладилось, она нашла себе другого просто и парень достался мне. Я на радостях предложила ему расписаться — он согласился. Сейчас сама вздрагиваю от каждого шороха — не доверяю ему, он мне в общем платит тем же. Иногда мне кажется, что вот такая страсть, постоянные разборки бывают, когда у людей настоящая любовь. Иногда, что мы оба просто больные и сейчас выясняем, кто болен больше. В семьях подруг этого нет. Многие даже в отпуск раздельно могут ездить — и у них это нормально, ничего не проверять. Нам пока до этого далеко».





А вы следили когда-нибудь за супругом или супругой? Получалось грамотно использовать информацию? Или вас ловили за этим занятием? Поделитесь своими историями в комментариях к материалу.