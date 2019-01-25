Куда пропала, красотка?: НГС вспоминает королев красоты за последние 10 лет

Несколько девушек построили блестящую карьеру, а другие посвятили себя семье и детям

Сейчас Екатерина Старикова работает ведущей на телеканале ТНТ, а в 2010 году снималась в рекламе огнетушителей

Слава победительниц конкурсов красоты яркая, но быстротечная. Сегодня ты звезда в короне и шубе, а завтра о тебе могут не вспомнить даже самые преданные 1000 подписчиков в Instagram. Редакция SHE решила узнать, как сложилась жизнь у победительниц и участниц конкурсов красоты с 2009 по 2017 год. Оказалось, некоторые девушки уехали из России, другие сделали карьеру в столице, а кто-то посвятил себя семье, бизнесу и кинематографу.





24 октября 2009 года в Кемерово сибирячка Евгения Лапова получила официальный титул «Краса России – 2009».











К тому моменту она уже имела титулы «Мисс Новосибирск – 2000», «Краса Сибири – 2002», «Юная Краса России – 2002» и «Мисс Азия и Океания – 2005». Сейчас Евгения живет в Москве, она снимается в кино и сериалах. Также девушка учится в бизнес-школе «Сколково».









На фотографиях в социальных сетях Евгения часто появляется с дочерью Евой.









В 2010 году в том же конкурсе снова побеждает модель из Новосибирска — на этот раз ей оказывается 19-летняя Екатерина Старикова.





«Я очень долго шла к этой цели и сейчас безумно рада, — рассказала в 2010 году НГС Екатерина. — Очень благодарна своей тете, которая буквально за руку привела меня в свое время в модельное агентство, — в те годы я и мечтать не могла, что со мной такое произойдет. Все это похоже на сказку. Планы на будущее теперь огромные. Вероятно, даже придется переехать в Москву».









Сейчас Екатерина телеведущая, модель и бьюти-блогер. Девушка ведет передачу на ТНТ про питание и диеты, а также снимается в рекламе.









Екатерина замужем, судя по фото на странице в социальных сетях, уже 4 года счастлива в браке.









В 2011 году студентка из Новосибирска Яна Дубник вошла в тройку красивейших девушек России.









Тогда в интервью НГС Яна говорила, что, несмотря на любовь к сцене, становиться актрисой не собирается. По ее мнению, такая карьера принесет ей мало денег, в то время как юриспруденция весьма перспективна. Особенно если она воспользуется наградой конкурса — приобретя титул «Вице-мисс Россия», Яна получила возможность бесплатно учиться в любом вузе мира. «Если мне дадут год, чтобы в совершенстве выучить английский, выберу Оксфордский, а если нет — переведусь в МГИМО», — уточнила красавица. Кроме того, Яна сообщила, что в перспективе планирует создать благотворительный фонд в поддержку бездомных кошек и собак. Как выяснилось, Яна очень любит и кошек, и собак, но больше все-таки кошек, особенно своего собственного белого пушистого кота Марио.







Сейчас Яна, если верить фотографиям в социальной сети Instagram, большую часть времени проводит за границей. Там она снимается в рекламе брендов с мировым именем.









В интервью SHE в 2015 году 5 незамужних красавиц-моделей рассказали, каких мужчин ищут себе в мужья и что сами готовы предложить им кроме своей красоты. В их числе была и Яна.





«Я ищу доброго, сильного, умного, честного, щедрого мужчину. По профессии он должен быть банкир. (Смеется.) Профессия на самом деле может быть любая: главное, чтобы она приносила стабильность семье! Я не ограничиваю себя рамками какого-то возраста: любви все возрасты покорны. Но лично мне, например, нравится возраст 33 года. Мне нравится внешность Леонардо ДиКаприо. Но какая будет внешность у мужчины — непринципиально. А вот квартира и машина должны быть. Важно, чтобы он был не альфонс, не женоподобный, не врун и не жадный. В первую очередь между нами должна быть химия, если она появилась, то я точно обращу внимание на мужчину», — рассказала девушка в интервью для SHE.





Сейчас на ее странице в Instagram есть совместные фотографии с мужчиной, и на них Яна выглядит счастливой.









В 2012 году Татьяна Максимова завоевала титул «Мисс Туризм мира» в Бангкоке. Тогда она дала большое интервью для НГС.









— А по специальности ты когда-нибудь работала? (Во время конкурса девушка была студенткой СГУПСа.)





— Нет. И если до этого еще были сомнения, то теперь с титулом «Мисс Туризм мира» идти на железную дорогу мне точно не захочется. Я вот смотрю на своих одногруппниц. У них тяжелая работа, нервная, мне бы так не хотелось.





— Ну работа модели разве не нервная? Тебя постоянно оценивают — совсем не воспринимаешь это на свой счет?





— Раньше было такое. Сейчас я к этому абсолютно спокойно отношусь. Для какой-то работы ты подходишь, для какой-то нет. Если не взяли тут, значит возьмут на другой. Я уверена, что сейчас кто-нибудь говорит: «Конкурс выиграла какая-то страшная». Для кого-то страшная, для кого-то красивая. Я такая, какая я есть, и меня не переделаешь.





Сейчас Татьяна неактивно ведет социальные сети — на ее странице в Instagram чуть больше 1000 подписчиков. В 2018 году в жизни красотки произошло важное событие — она стала мамой в первый раз.









«И конечно, спасибо 2018-му за самый лучший подарок, о котором только можно было мечтать!» — трогательно пишет Татьяна под постом на своей странице в социальной сети.







19-летняя Эльмира Абдразакова завоевала титул «Мисс Россия – 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная – 2013». Став «Мисс Россия», получила 100 тысяч долларов, бесплатную квартиру в родном Междуреченске и фотосессию от голливудского фотографа.





Тогда она дала большое интервью для НГС:





— Расскажите о подготовке к самому конкурсу «Мисс Россия»: что ели и так далее?





— Когда я приехала туда, мне сказали, что хорошо бы уменьшить вес. Для нас было разработано специальное питание. Весь месяц нас кормили только пищей, приготовленной на пару. Первые три дня мне казалось это ужасным.





Я очень люблю покушать, в KFC например. И для меня это было такой дикостью — там не было обычных блюд, которые я ем в жизни.





Но сейчас я решила, что постараюсь придерживаться нового правила питания, потому что когда питаешься именно так, появляется легкость. И нет такого, что ты наелся и сидишь, не можешь встать от обжорства. Мне очень нравится, что я привыкла к этому питанию. И я наконец-то полюбила горький шоколад! На каждый завтрак нам давали по 6 долек плитки горького шоколада, и теперь, думаю, я перестану есть «Сникерс» и тому подобное, — рассказала Эльмира корреспонденту НГС в 2013 году.









В декабре прошлого года Абдразакова ездила на конкурс красоты «Мисс ЦАР» в Центральноафриканскую Республику. Также девушка побывала на личном приеме у президента республики Фостен-Арканжа Туадера. Об этом Эльмира рассказала подписчикам в социальных сетях.









В 2015 году за корону «Мисс Россия» боролась 23-летняя модель агентства Global Russian Models Евгения Сидорова. Она вышла на сцену, но дальше этого дело не пошло.





Сейчас Евгения живет в Новосибирске и работает в туристическом агентстве, а также увлекается фотографией. Евгения замужем и ждет первенца.





Фото Евгении 2015 года





Вчера девушка поделилась с подписчиками это радостной новостью в Instagram.











В 2016 году 18-летняя студентка Лидия Молодцова победила в конкурсе красоты «Мисс Европа Плюс Новосибирск» и получила в подарок дорогую шубу и кольцо с бриллиантами.





Лидия в центре





Сейчас Лидия ведет прогноз погоды на телеканале ОТС.









Сегодня у Лидии уже значительно больше титулов, чем в 2016 году. Она вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия 2017» и в топ-10 «Мисс Волга 2018». Также Лидия обладает титулом «Miss united continents 2018».









В 2017 году победительницей и обладательницей титула «Мисс Европа Плюс Новосибирск» стала Ксения Мезенцева.









Ксения тогда получала два высших образования, одно из которых техническое — программист. По информации НГС, Ксения 10 лет занималась спортивной гимнастикой и имеет разряд кандидата в мастера спорта. Вместе с короной и титулом девушка получила в подарок белую норковую шубу.











Сейчас Ксения живет в Новосибирске и работает моделью. На своей странице в социальной сети девушка пишет, что вместе со своим молодым человеком занимается продажей верхней одежды.