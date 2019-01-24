Обещает и советует: 9 признаков, что ваш мужчина «не тот самый» (и роман с ним принесет вред)

Они хитро маскируются, но все равно выдают себя — любовное фиаско можно предугадать с первых встреч

Когда только начинают завязываться отношения с классным парнем, хочется верить, что это надолго. Но в среднем в жизни женщины случается 2–8 романов до замужества, и далеко не все из них заканчиваются хотя бы прилично — без разбитых сердец, слез и залипания на фигуру несостоявшегося бойфренда на годы. Часто в том, что не сложилось, виноваты сами женщины. Но в сегодняшней статье мы рассмотрим ситуации, когда слабым звеном оказался именно мужчина. Вместе с психологом Ириной Мамаевой редакция SHE постаралась смоделировать ситуации, после которых четко понятно: от такого жениха надо бежать, теряя туфли.





Эксперт советует внимательно прислушиваться к своим ощущениям на первых трех свиданиях. Волноваться перед и во время них — нормально, ведь хочется произвести приятное впечатление.







«На первых встречах действительно сложно отличить тревогу от волнения. Но волнение проходит уже к 2–3-й встрече. Если и после 2–3-й встречи сохраняется состояние напряжения, неловкости, страха, тут стоит более внимательно прислушаться к себе. У женщин, как правило, интуиция развита лучше, и они быстрее могут почувствовать, что что-то не так», — рассказывает Ирина.







Также иногда возникает ощущение, что время тянется очень медленно и на свидании вам словно нужно прилагать усилия, чтобы продолжить общение. Также может быть упадок сил и потеря энергии.







Может возникнуть чувство, что за вами наблюдают, как за подопытным: отслеживают ваши слова и действия, оценивают ваше поведение.





Обращайте внимание на то, как ваш спутник формулирует предложения о встрече.





«Плохой знак, если мужчина ставит вас перед фактом, не спрашивая мнения, — он изначально загоняет вас в свои жёсткие рамки. "Ты же не откажешь мне", — тут человек снова не оставляет вам выбора. И даёт понять, что если вы откажетесь, то он обидится. Таким образом, вас загоняют в чувство вины», — комментирует ситуацию специалист.







В нормальных отношениях человек предлагает свой вариант проведения вечера, при этом готов принять ваш вариант. В случае вашего отказа он реагирует спокойно. Он не будет требовать, чтобы вы отменили все свои планы и подстроились под него.





Стоит задуматься, если мужчина прямо или косвенно дает понять, что готов серьёзно потратиться на вас или уже потратил много. Это говорит о его желании вскоре получить «долг» назад.







По словам эксперта, если уже при первой встрече человек стремится узнать все подробности вашей жизни, задаёт много разных вопросов, в том числе очень личных и интимных, — это повод заподозрить в нем черты будущего манипулятора.







Еще одним признаком скорого краха или плохого плавания будет, если ваш новый возлюбленный пытается понизить вашу самооценку, социальный статус, обесценить ваши достижения (и тут совсем не важно, насколько вы хороши на самом деле).







Мужчина отпускает в ваш адрес «безобидные» шутки, которые вроде и не воспринимаются всерьёз, но при этом могут быть неприятными.







«Обычный человек либо вообще ничего не скажет по этому поводу, потому что вес и отношения с телом — это личное дело каждого человека, — либо в дальнейшем он просто может высказать обеспокоенность относительно вашего здоровья (но не внешности или лишнего веса). Человек, видя в своём партнёре какие-то недостатки, должен отказаться от иллюзии, что сможет его исправить, сделать лучше. И если мужчине изначально не нравится то, как девушка выглядит, то лучше тогда вообще не начинать встречаться», — считает Ирина Мамаева.





Также нужно стараться подмечать в новых знакомых несовпадение вербальных и невербальных сигналов.







Настораживающие признаки: часто прикрывает рот рукой (человек, скорее всего, лжёт), руки и ноги скрещены (закрытость), высоко поднятый подбородок (надменность), скованность в движениях или, напротив, излишняя жестикуляция (человек таким образом что-то пытается скрыть), стучит пальцами по столу или ногами по полу (нетерпение, непринятие другого человека).





Если мужчина перед любым ласковым словом употребляет местоимение моя — это может означать, что он начинает считать вас своей собственностью. Такое поведение может объясняться страхом потерять вас или желанием пустить пыль в глаза, чтобы жертва не успела ничего понять и быстро согласилась на его невыгодные условия.







«Так что будьте внимательны, не ведитесь на излишне пламенные речи в начале отношений. Стабильные (в психическом плане) мужчины обычно сдержанны в проявлении своих эмоций. А манипуляторы обычно нестабильны. И один из их основных приемов — введение жертвы в измененное состояние сознания», — предостерегает специалист.





Должно насторожить, если новый знакомый обещает вам крупные выгоды в обмен на помощь и поддержку. Такой рыцарь после 1–2 встреч уже готов познакомить вас с родителями и жениться на вас. Но это не всегда стоит того.

