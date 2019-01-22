Умные и экономные шопоголики на исправлении смиренно ждут конца января. Они не ходят в ТЦ и не смотрят онлайн-магазины. Женщины в засаде. Они ждут вторую волну распродаж — это когда вы приходите к пустым примерочным и как королева покупаете все и еще немного больше со скидками до 70 процентов. Пусть плачет подружка, которая брала это платье за 10 тысяч перед Новым годом (зловещий закадровый хохот), сейчас вы гордо пройдете мимо него за 2999. Редакция SHE обратилась за помощью к трем известным стилистам — они помогли корреспонденту не потеряться в разнообразии скидок и нашли 25 лучших вещей по выгодным ценам, которые не будут пылиться в шкафу.





Кожаная байкерская куртка 7690 вместо 23 590, Barney's Originals (на Asos); пиджак 3999 вместо 6999, Mango; кроссовки 5990 вместо 9900, Puma Thunder Desert (на Asos); пальто в клетку 3590 вместо 5900, Pimkie (на Asos)



Все цены в материале указаны в рублях





Михаил Гушинец — персональный стилист-шопер, он рекомендует косуху из натуральной кожи в игривом женственном цвете. По мнению эксперта, такая вещь будет уместна в гардеробе любой женщины. Так же как и клетчатое пальто подойдет всем вне зависимости от стилевых предпочтений.





«Мода настойчиво предлагает носить крупные кроссовки. Многие хотят, но не знают, как их подать. Попробуйте начать с этой модели от Puma. В меру женственные, в меру трендовые. Сочетайте с пальто, косухой, платьями или туникой и джинсами mom fit», — комментирует стилист свой выбор обуви для обзора.





Интересно, что двубортный жакет оверсайз из Mango порекомендовали, не сговариваясь, сразу два наших эксперта. Михаил Гушинец и стилист Юлия Разуваева считают, что это будет удачная покупка.







«Костюм — это веяние времени. На смену бомберам пришел жакет, причем совершенно не важно, работаете вы в офисе или дома. Четкая линия плеча — стремление к большей формальности и четкости, а расширенная линия плеча, двубортность — отсыл к 90-м. Совместите две тенденции, форму и рисунок в клетку, — получите актуальный костюм на все случаи жизни. Жакет рекомендую носить под пояс с любыми низами: родные брюки, юбки, джинсы, платья», — говорит Юлия и рекомендует купить к костюму брюки того же бренда (фото в коллаже ниже).





Куртка 1999 вместо 3999, кардиган 6999 вместо 13 999, брюки 1199 вместо 2699, ботильоны 1999 вместо 6999, все Mango





Стилист Юлия Разуваева выбрала для обзора кашемировый кардиган базового бежевого цвета. Эксперт считает, что это правильное вложение на долгие годы. Также Юлии приглянулась куртка из ярко-голубого денима.





«Такой цвет создаст впечатление близкой весны, которую мы так ждем. Эта модель актуальной длины из 80-х больше подойдет девушкам с ростом от 165 см. Если хотите подчеркнуть женственные формы — наденьте ремень и носите с платьем, юбкой, широкими брюками», — рассказывает специалист.





По признанию самой Юлии, обувь она всегда покупает на распродаже:





«Потому что скидки достигают 70–90%, а модели в распродаже те, которые у нас в городе только-только начинают носить. Как начать носить активный анималистичный принт? Своим клиентам я рекомендую приобрести что-то одно — сумку, шарф, обувь, серьги, топ — и сочетать со всеми базовыми вещами гардероба. Вот увидите, через неделю вам захочется бóльших экспериментов, и в ход пойдет клетка, цветы, полоска и прочее». Эксперт также рекомендует ботильоны с имитацией кожи змеи.





Пальто 13 500 вместо 27 000, Lady & gentleman; пиджак 3990 вместо 8490, туфли 3790 вместо 8990, туфли 4990 вместо 9990, все Massimo Dutti





Стилист Анна Ладан считает, что сезонные распродажи — это повод зайти в магазины более дорогого сегмента.







«Перед походом в магазины было бы здорово ознакомиться с трендами наступающего сезона. Самое простое — начать с цвета, тем более институт Pantone уже давно опубликовал модные цвета весна/лето 2019. Цветом 2019 года назван цвет "живой коралл". А поэтому в распродаже обращайте внимание на одежду и аксессуары в этом цвете. Так, в Massimo Dutti на распродажу вышло шерстяное пальто и 2 вида жакетов в модном цвете», — рассказывает эксперт.





Как говорит Анна, пальто с узором пье де пуль (от фр. pied-de-poule) — это классика, которая актуальна всегда; стилист нашла его в магазине в больших размерах. Само пальто прямого классического кроя, что опять же делает его инвестиционной покупкой.





«Челси — это классика как мужского, так и женского гардероба. Красивый сливовый цвет делает их очень желанной покупкой», — объясняет Анна выбор обуви для обзора.







Брюки 1999 вместо 5499, юбка (серая) 1499 вместо 1999, платье 2999 вместо 5499, все Mango; юбка 999 вместо 1999, топ 499 вместо 1599, все Zara





Также персональный стилист-шопер Михаил Гушинец предложил широкие брюки, которые будут актуальны ещё несколько сезонов. Специалист считает, что мода движется в сторону расширения силуэта. Также Михаил порекомендовал юбку-карандаш идеальной длины и алую с разрезом спереди — эксперт советует обыграть ее базовыми вещами.







«Укороченный оверсайз-топ будет отличным дополнением для любого низа: треники из струящейся ткани, джинсы с высокой талией или юбка по фигуре. Платье-рубашка за счёт оригинального принта скроет недостатки фигуры и придаст образу женственности», — комментирует эксперт свой выбор вещей.





Пальто 9900 вместо 19 900, Сharuel; пуховик 9975 вместо 19 950, Lady & gentleman; куртка 6999 вместо 11 999, Mango; сапоги 2999 вместо 8999, Mango





Юлия Разуваева порекомендовала читателям то, что купила сама:







«Я влюблена в эту модель, сама ношу ее всю зиму — 90% пуха греют, как шуба», — рассказывает Юлия про красный пуховик.





Если говорить про пальто — по словам эксперта, оно должно выполнять несколько функций: согревать, а значит, в составе ищем шерсть, и быть комфортного кроя — линия плеча не должна быть очень узкой, чтобы можно было надеть поверх жакета и даже тонкого пуховика.





«К этим обязательным составляющим я добавляю актуальный цвет — красный или беж, которые в предстоящем сезоне дизайнеры предлагают носить с головы до пят. Кожаные казаки — база на ближайшие пару сезонов точно. Если ваш стиль допускает, купите, не пожалеете», — рекомендует стилист.





При выборе куртки-косухи эксперт советует покупать именно кожу, потому что в ней легко дышать и от носки ее вид станет только круче, и обратить внимание на цветные модели.







Колготки 449 вместо 899, Calzedonia; топ 1849 вместо 3999, Intimissim; туфли 5990 вместо 10 990, «Эконика»





Анна Ладан порекомендовала туфли из лимитированной коллекции сестер Рубан — они привлекают хорошей ценой. По мнению специалиста, необычные каблуки и фактуры в обуви очень актуальны. Такие туфли станут изюминкой всего образа.





Анна считает, что именно белье — такая часть гардероба, где всегда хочется чего-то очень красивого, но денег жалко. Редакция SHE поддерживает мнение специалиста.





«Intimissimi как раз из тех магазинов, где базовые модели не выходят на распродажу, но зато можно посмотреть одежду для дома, шелковые топы и вот на этот звездный корсет. Корсеты — острый тренд весна/лето 2019», — говорит стилист.





По наблюдениям эксперта, обычно на базовые модели чулочно-носочных изделий не делают скидки, тем более 50%.





«В этот раз в Calzedonia можно купить колготки с кашемиром в базовых цветах за 50% от стоимости. Кроме кашемира стоит обратить внимание на fashion-коллекцию и купить остромодные колготки в мелкий горох или с узором пье де пуль», — рекомендует Анна.