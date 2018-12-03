«Бриллианты неуместны»: 17 красоток — о том, почему шубы уже не в моде и нужна ли в ресторан сменка

В рестораны принято одеваться красиво. Девушки наряжаются, надевают платья и свои лучшие костюмы, делают укладку и макияж, а потом, игриво подмигнув отражению в зеркале, садятся в такси и едут отдыхать. Корреспондент SHE решила проверить, так ли обстоят дела на самом деле, и сходила в модное заведение. Количество образов приятно удивляет: встретились дамы и в блестящих платьях в пол, и в сапогах-унтах и кофте — «Я только вот приехала с дачи». Одна половина гостей предпочла провести время без общения с журналистом, а вторая — с удовольствием позировала для репортажа и параллельно рассказывала, как уместно одеться на выход, когда на улице зима.









Анастасия, 28 лет, работает в авиакомпании

Эльмира, 29 лет, работает в медицинском центре











Рассказывает Анастасия: «Я одеваюсь как мне удобно. Конечно, если это какой-то классический ресторан, я надену платье. Если меня позовут спонтанно, я приду в том, в чем есть, мне не важно. Я за casual. Верхняя одежда зависит от того, какая обувь, я люблю ботинки без каблуков. Дубленки сейчас смотрятся хорошо. В подобные заведения я прихожу пообщаться, не смотрю, кто как одет. Меха, бриллианты неуместны, на мой взгляд, хотя тут собирается весь пафос, бомонд, надевают на себя всё самое дорогое».







Сюзанна, 24 года, бухгалтер











«Сегодня я в брюках, но вообще я люблю красиво и со вкусом одеваться, выглядеть элегантно. Часто выбираю себе необычные наряды, очень важно, какое у меня настроение. Я могу одеться просто, но при этом статно. Не важно, какая на улице погода, — как я дома оделась, так и пойду, переодеваться нигде не буду. Я всегда на машине, теплые вещи уже давно лежат далеко, шапку не ношу. Я люблю меховые изделия, ношу шубы, хотя сегодня я в утеплённой кожаной куртке. Сейчас очень стильные элегантные дубленки, я очень люблю черные с мехом, иногда они выглядят гораздо привлекательнее, чем шуба».







Ольга, Карина, Настя, Ольга, Ирина









Отвечают все вместе: «Девушка всегда должна быть нарядной, не важно, в какое место она идет. Одежда должна быть красивой и удобной: это могут быть брюки, платья, костюмы, не нужно зацикливаться на чем-то одном, нужно быть разной, а на что падет выбор — зависит от настроения.



Если на улице холодно, можно надеть длинное платье или юбку, доехать до места на такси, сейчас это не проблема. Колготки с начесом — это кататься на "плюшках". Хотя смотря как выглядит, и если есть проблемы со здоровьем, то это скорее необходимость. Верхнюю одежду нужно подбирать так, чтобы снизу ничего не выглядывало.



Вечернее платье с глубоким декольте, камуфляжный костюм, спортивные штаны или штаны для катания на сноуборде — неуместны. Здесь больше стиль casual — брюки, джинсы, большое разнообразие кофт, рубашек, почему нет».







Мария, 25 лет, Екатерина, 27 лет, стоматологи











Рассказывают вместе: «Мы на работу красивые ходим, поэтому сразу после можем пойти куда-то в заведение, специально наряжаться необязательно. Зависит от ситуации. Мы любим платья, зимой на машине, поэтому нам тепло. Если вдруг не завелась или такси не едет, позвоним знакомым мужчинам, нас отвезут. Теплые аксессуары выбираем по ситуации. Красивые пуховики сейчас, сочетаются и с платьями, и с джинсами, не обязательно надевать шубу».







Виктория, 31 год, работает в МВД

Алёна, 28 лет, свой бизнес

Юлия, 33 года, работает в МВД







Алёна, Виктория, Юлия (слева направо)





Алёна: «Для меня не принципиально, но я больше за вечернее. Не обязательно ехать домой переодеваться, если так совпадет, что я в чем-то не очень соответствующем, то я дополню вечерними аксессуарами образ и поправлю макияж.







Многие ходят в шубах, но сейчас эта тенденция идет на спад, девушки стали отдавать предпочтения пуховикам — они не обязательно спортивные, в классическом стиле, можно комбинировать с классическими образами, но не с каблуками. Каблуки уместны, если ты на машине, своим ходом — неудобно. Из обуви можно выбрать что-то из осеннего гардероба, более легкое, сочетающиеся с зимней одеждой. Колготки можно надеть поплотнее, но не теплые».



Виктория: «Сегодня я выбрала спорт-шик, я во все заведения примерно одинаково одеваюсь, если удобно — платье, если нет — что-то другое. Чтобы зимой сочетать одежду красиво и не мерзнуть, нужно смотреть стилистов и блогеров. Если куда-то нужно и к платью подходят только туфли, поеду в них сразу».







Светлана, 31 год, учредитель агентства недвижимости

Ирина, 31 год, не работает









Светлана: «Наряжаться всегда уместно, не обязательно платье в пол, главное — аккуратно. Если на улице морозы — я открыла для себя термобелье, под колготками с длинным платьем. Юбка в пол, под брюки можно надеть теплые колготки, которые не будут бросаться в глаза. Не стоит носить капроновые колготки, если идете в заведение, лучше надеть сверху теплые, а потом пойти снять. На мероприятия обувь я беру с собой, сразу не прихожу в туфлях. Сейчас очень красивые пуховики, не скажешь, что они дешевые, смотрятся хорошо, дубленки сейчас тонкие, аккуратные».



Ирина: «Для меня в приоритете красота и удобство. Я очень люблю брючные костюмы, с нашими зимами это неплохой вариант. Однажды я ехала в ресторан зимой сразу в туфлях, но я была на машине, в другом случае я бы так не делала, тоже взяла бы сменную обувь с собой. Я не понимаю, когда люди одеваются сильно вызывающе — яркие неуместные вещи, колготки в сетку, розовая помада, юбка из латекса. Мне нравится, как зимой смотрятся пальто — это универсальная вещь, можно надеть с чем угодно».







Анастасия, 19 лет и Валерия, 20 лет, студентки











Валерия: «Нет особого дресс-кода, главное, чтобы это не было вечернее платье. Брючный костюм мужского кроя смотрится на девушке максимально женственно. Спортивный костюм будет неуместен, на мой взгляд, но сейчас немного отошли рамки, люди в театр в джинсах ходят, а спортивный костюм можно обыграть так, что он не будет смотреться исключительно как спорт. Сейчас в тренде пуховики, платья с ними хорошо сочетаются, не обязательно шуба. На ноги туфли или босоножки, ведь можно доехать на машине, переобуваться и нести сменную обувь с собой неудобно. Даже сегодня, если бы я захотела прийти в туфлях, я бы пришла.







Анастасия: «Блузка, что-то в классическом стиле подойдет для подобных заведений. Согласна с Лерой, брючный костюм будет смотреться хорошо. Мне нравится, как смотрится платье с шубой, это классический вариант, хотя кому что. Если платье не до пола, можно надеть ботфорты, так теплее, сочетается красиво».





Благодарим ресторан «Сыроварня» за помощь в создании материала.