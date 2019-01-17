«Не мачо в постели»: сибирячки выходят замуж за плохих любовников ради комфорта (но ученые против)

Бывает так, что мужчины выбирают разных женщин для жизни и развлечений — да, эти категории потом могут бессознательно перетекать одна в другую. Так вот, женщины иногда делают точно так же. Корреспондент SHE спросила у врача-сексолога, психиатра ГБУЗ НСО «Ювентус» Ольги Перовой, как часто и по какой причине сибирячки выбирают в постоянные партнеры не лучшего любовника, но потенциально семейного человека, и нашла девушку, которая вышла замуж по такому вот «расчету». Но ученые оказались против таких союзов.





По мнению сексолога, женщинам непросто построить долгосрочные и комфортные отношения с мужчинами с сильной половой конституцией. Ольга считает, что для таких мужчин жена всегда будет на втором месте, а на первом — какая-то цель.





«Внешние данные мужчины не являются определяющими для женщины, а вот внутренний набор качеств выходит на первый план. В пещерные времена самый сильный самец был в приоритете — в наше время ум мужчины будет определяющим фактором, он включает в себя следующие понятия: умение находить общий язык с людьми, умение видеть ситуацию в перспективе, планирование своих дел, времени, финансов, грамотная организация жизни.





Мужчины с сильной половой конституцией являются воинами, добытчиками, но никак не домоседами, любящими вести домашнее хозяйство и рутинную работу.





Таким мужчинам важно ставить цели и работать на результат. Для таких мужчин их дело будет всегда на первом месте, а женщина никогда не будет на первом месте. Она всегда помощница. С такими мужчинами женщинам очень непросто. Поэтому женщинам проще выбрать что-то среднее — например, не мачо в постели, а более усредненные сексуальные возможности мужчины, но постоянная готовность этих мужчин помочь в воспитании потомства или работе по дому», — считает специалист.





В то же время, по наблюдениям Ольги, девушки часто просто торопятся выйти замуж — лишь бы быть в браке, формально получить этот статус. При этом закрывают глаза на многие недостатки или, наоборот, дорисовывают некоторые качества в характере мужчин — это обычно происходит в стадии влюбленности.





И получается, что те ожидания, которыми так жила женщина и с которыми вступала в брак, не оправдываются. И она начинает искать недостающие эмоции на стороне или начинает думать о том плохом парне, который ее так легко выводил на эти эмоции.







В этой ситуации проблема скорее не в средних сексуальных возможностях нынешнего партнера, а в завышенных ожиданиях от брака самой женщины.





«Нельзя сравнивать месячную влюбленность и даже двухлетний брак. Потому что огонь и страсть в первом случае относится не сколько к человеку, сколько к физиологическим состояниям, молодости, азарту, любви к жизни», — говорит Алина К. (31).





Она вышла замуж три года назад, и, по ее заверению, при выборе мужчины сексуальный аспект не стоял для нее на первом месте.





«Тут дело даже не в каком-то прагматичном подходе, как колбасу на прилавке выбираешь, а в том, что если нашу жизнь взять за 100 процентов — сексом из них мы занимаемся максимум 3. Если посчитать все ласки, просто тактильность — пусть будет 9. Но все-таки семейная жизнь для меня — партнерство, и мужа я хотела для себя по этому принципу.





Меня каждая девушка внутренне поддержит, бывает так, что есть сильное влечение и эта сторона вопроса на высоте. А остальное — полное несовпадение взглядов, целей, да просто очень далекий жизненный уклад. Но от мужчины пышет тестостероном, агрессией даже. Именно такие чаще всего ввязываются в драки, спонтанные разборки.





Или просто люди очень далеки в социальном плане, а значит, и в привычках устраивать жизнь, проводить досуг. И тут самая безумная химия не прикроет конфликта интересов.





По моему опыту, эту сторону жизни (сексуальное влечение. — Прим. ред.) можно развить. Как мышцу накачать. Только надо не киснуть оттого, что "тебя не хотят, но и если бы хотели, сама уже не хочу", а заняться собой, отвлечься от выяснения отношений, но при этом остаться дружелюбной. Не ходить с кислым лицом по дому — вот что самое важное для брака — и думать в одном направлении. А еще не считать, что вам постоянно должны что-то — секс, развлечения, увеселения, — самой себя развлекать. Самостоятельный человек априори притягателен, даже не с целью сексуального контакта», — считает Алина.







Сексолог Ольга Перова советует для поддержания и улучшения качества сексуальной жизни в паре чаще вспоминать и возвращаться к тем позициям, которые когда-то связали пару. Это нужно делать для того, чтобы оживлять эмоции. Хорошо сближает совместная активная деятельность, совместное проживание положительных эмоций.





По мнению специалиста, время и неновизна отношений могут быть не столько противниками, сколько союзниками для пары.





«Со временем в паре устанавливается больше доверия, идет раскрытие эрогенных зон, вырабатываются условные рефлексы реагирования тела на определенные прикосновения и ласки. Пара через какое-то время входит в физиологический ритм, например 2–3 раза в неделю — это для них привычная частота после того, как период медового месяца заканчивается», — поясняет Ольга Перова.





Но мнение Алины Ольга не совсем разделяет. «Учеными доказано, что чем сильнее между партнерами пробежала химия, тем лучше прогноз у этой пары. Чем сильнее сработала биология, тем лучше генетически и психологически люди настроены друг на друга. Дальше уже включаются социальные факторы. Женщина оценивает семью, должность, уровень финансового состояния», — считает эксперт.





Также сексолог считает, что причиной слабой или ослабевающей сексуальной жизни в паре может быть чрезмерная загруженность или проблемы с гормонами.





«У меня была такая пациентка — у нее двое детей, муж допоздна работал с одним выходным, работа разъездная. Он мог в ночь уходить работать. А пришла она с тем, что она не хотела близости. Какую-то часть обязанностей муж взял на себя, и влечение постепенно вернулось. Если такая проблема — надо смотреть, что было с влечением до рождения ребенка, а также на уровень гормонов, и разбираться относительно гормональной стороны вопроса. Потому что влечение в том числе определяется концентрацией гормонов в крови».