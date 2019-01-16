«Мы ничего не продавали»: сибирячки, которые зимуют в тропиках, — о том, сколько это стоит

Сибирские зимы бывают суровы, и даже если температура не опускается до –30, все равно снег и нечищеные дороги многих доводят до ручки. У каждого второго хотя бы раз мелькала мысль — бросить все и уехать зимовать к пальмам. Герои статьи SHE так и сделали: кто-то улетел на солнце сильно загодя, а кто-то отметил Новый год и только отправился греться на острова. Корреспондент поговорила с сибиряками, которые пережидают зиму где-нибудь в тропиках, и спросила их, как надолго они улетели и какие суммы были потрачены на отдых от снега и метелей. Одни герои спланировали свой отпуск на небольшой срок, а другие распрощались с сибирской столицей и морозами, чтобы провести полноценную зимовку.





Дарьяна Кравченко, 27 лет, фрилансер







«Мы живем на Бали уже 3 месяца, улетели в октябре. Каких-то конкретных сроков на возвращение домой нет, хотим провести здесь как можно больше времени. Сильно мы не рассматривали другие варианты, выбрали остров по наитию, спонтанно решили, что берем билеты и летим на Бали. Раньше здесь не были. Нас привлекли рассказы друзей, которые возвращаются сюда снова и снова, мы захотели сами увидеть и прочувствовать всю силу этого места.











Проживание стоит по-разному. Первые два месяца мы перемещались по острову, сменили большое количество отелей, вилл, гестхаусов стоимостью от 10 до 20 долларов в сутки в поисках уютного района, в котором нам бы захотелось остаться надолго. Сейчас мы живем в доме стоимостью 280 долларов в месяц. За три месяца мы потратили около 5500 долларов на двоих с учетом авиабилетов в одну сторону.











Уровень жизни приближен к новосибирскому: цены на продукты, на заведения примерно такие же — на двоих сходить куда-то от 1500 рублей. В местных варунгах — кафе — можно есть даже дешевле: от 100 рублей на двоих, в среднем рублей 600, если это приличный варунг с приличной кухней. Национальное блюдо — наси-горенг, лапша, очень жирная, она надоедает, мы не приучены к такому количеству жареной еды. Цены на импорт дорогие: алкоголь, например "Бейлис" или джин "Гордонс", если по курсу перевести, то будет стоить около 5000 рублей, шоколад тоже дорогой, и здесь нет гречки. Из минусов — наверное, петухи, которые орут круглыми сутками.











Мы ничего не продавали, не брали кредит, просто откладывали деньги. Работа позволяет работать удаленно, в Новосибирске особо ничего решать и подгадывать перед поездкой было не нужно, разве что отвезти кота моей маме. Планов пока совершенно никаких нет, хотим как можно дольше оставаться на острове. Здесь сильно хорошо, не зря Бали называют островом богов. Я называю его волшебным островом, здесь столько всего сбывается, просто рай для души».









Алина Тюрина, 25 лет, менеджер











«Мы живем в Таиланде уже полтора года, в городе Паттайя. Выбрали его, потому что это крупный город на материке в двухчасовой доступности от столицы Таиланда. Очень удобно, можно ездить в Бангкок в любое время, а из него в любую точку страны. Паттайя — очень удобное место для жизни: с одной стороны, это курорт, а с другой — полноценный город, из которого можно добраться в любую точку.







Проживание относительно недорогое. При заключении контракта на недвижимость сразу на год стоимость может уменьшиться раза в два. Если ты снимаешь апартаменты на месяц, они будут стоить 11–12 тысяч бат, а если ты снимаешь эту же студию на год, она будет стоить 7–8 тысяч бат. Мы снимаем дом, платим 30 000 рублей в месяц вместе с коммунальными услугами, еще мы снимаем квартиру в Бангкоке, она стоит 20 000 рублей в месяц, тоже вместе с "коммуналкой".











Для переезда я копила деньги, мне понадобилось порядка 100 000–120 000 рублей. Я продумывала затраты вперед, кредитов не брала, такую сумму можно легко накопить или забрать последнюю зарплату и уехать, смотря у кого какой заработок. Дальше, если повезет, устроишься на работу. Как по мне — лучше работать где-то на аутсорсинге с Россией или с любой другой страной. Многие занимаются онлайн-маркетингом и живут где-нибудь на островах.







В месяц на еду, развлечения, проезды уходит порядка 100 000 рублей, без проживания, на двоих. В сравнении с Россией здесь, к примеру, дорого сходить в кино, около 700 рублей будет стоить только билет. Сходить в бар — один коктейль порядка 400 рублей в не сильно дорогом заведении, в других местах — от 700 рублей. Другие развлечения, боулинг например, — 1500 рублей за полчаса игры на 6 человек. Поэтому смотрите, сколько вы тратите в России, и умножайте на два.









Если улетать на сезон, например, с ноября по март, будет стоить гораздо дороже, чем если улететь на лето. Таунхаус в обычном жилом районе в Паттайе, например, на три месяца обойдется около 60 000 рублей в месяц — проживание на две семьи. Если ты одна — достаточно квартиры-студии, которую можно снять за 20 000 рублей в месяц. Нужен байк, так удобнее передвигаться, это еще 4000 рублей в месяц. На продукты примерно 16 000 рублей в месяц на одного, плюс развлечения.











Мы переезжали постепенно, муж остался в России на несколько месяцев на случай, если у меня ничего не выйдет и я вернусь домой в стабильное финансовое состояние. Мы не бросали ничего на произвол, все продумали заранее, учли все риски. Я взяла отпуск на два месяца за свой счет и объяснила работодателю, что планирую переехать жить в Таиланд, в случае если ничего не получится — вернусь обратно. Он отреагировал абсолютно адекватно. Здесь довольно быстро нашла работу и через два месяца через знакомых передала заявление на увольнение. Муж завершил свои дела, перевелся на удаленную работу в своем офисе — он программист и переехал ко мне в Таиланд.







Мы рассматриваем вариант потом переехать в Москву, не в Новосибирск. В Таиланде сейчас проблемы с миграционными вопросами, иностранцам сложно в плане работы, нелегко устроиться официально, каким бы крутым специалистом ты ни был, нет защиты со стороны трудового законодательства. Тебя могут уволить, не предупреждая, пойти в миграционный отдел и закрыть твою визу и разрешение на работу, а ты даже не будешь об этом знать. Еще и в тюрьму могут посадить, потому что ты находишься в Таиланде по просроченной визе.











Я не скучаю по морозам, только по снегу, по ощущению зимней сказки. Здесь не чувствуется Новый год, когда ты ночью на пляже, попивая коктейль, смотришь на улетающие красные фонарики. Ты видишь ёлки, аниматоров в костюмах Санта-Клауса, но это все очень нелепо, особенно ёлка на фоне моря. Хочется окунуться в зиму, пушистую, до –5, снег чтобы лёгкий, но вспоминаешь, что это за зиму раза два случается, пробки на дорогах, негативные эмоции — и перестаешь скучать».







Анна Алентьева, 25 лет, домохозяйка









«Зимние каникулы мы всей семьей — я, муж и двое детей — решили провести на Мальдивах, посетили три острова: Химмафуши, Диффуши, Хураа. Поехали на новогодние праздники, плюс муж взял неделю отпуска.







Мы заранее спланировали свои расходы и загодя купили билеты на самолет, узнали расписание кораблей, чтобы передвигаться с острова на остров, забронировали отели. Цены там примерно как в Новосибирске, питание в кафе при отеле, есть магазины. Например, макароны около 500 рублей, блюда из рыбы около 1500 рублей. Мы брали печенье, соки и детское питание.











Есть стереотип, что там все дорого, но это не так. На частных островах да, ночь стоит от 60 000 рублей, но ведь есть простые острова с местными жителями и отелями, где за ночь можно заплатить около 6000 рублей.







Мы откладывали деньги, за отели и еду отдали около 110 000 рублей, это только карта, там платили и налом, и безналом. Конечная сумма без билетов на самолет — 150 000 рублей. Минус в том, что мы потратили на авиабилеты 163 000 рублей. Сложно добираться и планировать стыковку самолетов с лодками по расписанию (как у нас автобус), если передвигаться на лодках (как у нас такси), то они в 10 раз дороже.











На Мальдивах самая чистая и прозрачная вода, мягкий чистый песок. Идеально для купания, загара и дайвинга. Ислам там является государственной религией, поэтому по острову желательно ходить прикрытыми, алкоголь не продается, есть отдельные пляжи для бикини. На каждом острове были детские площадки, где наши дети играли вместе с местными. Муж занимался там дайвингом, еще там есть снорклинг, рыбалка, катание на лодке, можно посмотреть на дельфинов. Там свежие фрукты и рыба — то, чего очень не хватает нашей зимой. Минус или нет, но там очень спокойный, размеренный отдых. Если ты не катаешься на сёрфе или не занимаешься дайвингом. Зато там нет москитов, как у нас летом. <...>











По возвращении домой хотелось выпить вкусный кофе, убрать ёлку и продолжить заниматься домашними делами».







Ева Шафран, 37 лет, фотограф, дизайнер











«Мы отдыхаем на острове Хайнань. Выбрали это место, потому что была акция — ребёнок до 12 лет летит бесплатно. То есть если летят двое взрослых, дети — бесплатно. В итоге мы с сестрой разделили свою путевку на двоих, и нам с Матвеем получилось очень выгодно — 30 000 рублей на двоих за 10 дней, по 15 000 тысяч на человека с завтраками, в четверке, отель на первой линии в бухте Дадунхай.











На острове я планирую тратить 1000 рублей в день на двоих. Мы не будем брать экскурсии, просто погуляем самостоятельно, а основную часть проведём на море. Отпуск на море я всегда провожу с ребёнком. Да и в целом мы всегда путешествуем вместе.











У нас хороший пляж для того, чтобы купаться, но раза три точно съездим на автобусе в соседнюю бухту Ялонг Бэй, там почти пустынные пляжи, белый песок, считай, Мальдивы».







Светлана Турова, 38 лет, свой бизнес в области садоводства и ландшафтного дизайна







«Зимой интереснее сменить климат и уехать в тропики: спокойный пляжный семейный отдых. Самое ближнее к нам — это Таиланд и Вьетнам. Мы отдыхали в Таиланде на острове Пхукет. Когда были там в первый раз, не очень понравилось из-за суеты, отель был рядом с пляжем Карон. Если бы мы тогда не взяли дополнительный тур по островам, поездка была бы провальной. Второй раз мы выбрали отель в отдалении, на 1-й линии от моря с красивой территорией, ближе к природе, жили в бунгало и остались довольны.











Плюсы Таиланда — полная смена обстановки: из ледника в тропики, доступ к овощам и фруктам, там вкусная кухня, море. Минусы — на четверых, 2 взрослых и 2 детей, в среднем отеле отдых обойдется примерно в 320 000–340 000 рублей. Мы летали на 9 дней, хватило, ни много и ни мало. У меня сезонная работа, поэтому получилось одномоментно скопить определенную сумму, оплачивали вместе с мужем. Купили путевку примерно за 3 месяца, обошлись без кредитов.







Еще минусы: если что случись — травма, болезнь, рассчитывать придется на себя, поэтому поездка в чужую страну — это риски, которые надо понимать, от всего не застрахуешься, а в стандартной страховке вообще непонятно, от чего страхуют.











Могу сказать точно — острова Таиланда, Ланта например, ничем не хуже Гавайев или других раскрученных курортов. Только прямых туров до этих мест нет, и приходится платить дважды. Конечно, как один из вариантов — поехать дикарями, но это не мой вариант точно, с детьми таким способом ехать страшновато, и я плохо знаю английский.







Я бы предпочитала больше "европейский" пляжный отдых — Греция, Испания, Турция та же. Но не могу себе позволить — у меня рабочий сезон, когда у них лето. Детям без разницы, а мужу понравились тропики зимой. А я мечтаю вырваться в Грецию или Турцию в сентябре».

