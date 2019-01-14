«Слишком темный цвет сотрет лицо»: 8 крутых стрижек и окрашиваний, которые подойдут вам

Топ-стилист — о том, кого украсит челка до середины лба и почему больше не надо делать балаяж

У женщин есть два состояния по отношению к своим волосам. Первое: «Не буду ничего делать, надоели все эти новомодные тренды — ращу косу», и второе: «Руби челку, каре неси, что там за оранжевый цвет в моде, давайте его мне прямо сейчас». Причем между первым и вторым промежуток может составлять менее 24 часов. Поймала волну настроения и не заметила, как записалась к мастеру на все процедуры сразу. Но иногда ничего не делать — это самое полезное, что мы можем сделать для своих волос. Топ-стилист Марина Лапкина рассказала для SHE про самые модные стрижки и окрашивания 2019 года и предостерегла тех, кому они точно не подойдут.





По словам эксперта, три правила классных волос в 2019-м остаются неизменными — это правильная стрижка, хороший цвет и качественные волосы. Последнее признано самым важным: на «уставших» волосах ни стрижка, ни цвет не будет выглядеть эффектно.







Про цвет







В новом году выбираем вариант либо максимально приближенный к натуральности, либо радикально необычный.









«В ходу теперь однотонные окрашивания. Холодные или теплые оттенки, не столь важно, главное — качество волос. Тогда однотонный цвет подчеркнет их здоровый глянцевый блеск и идеальную форму стрижки. Очень актуально будут смотреться все варианты холодных русых тонов», — рассказывает Марина.









Цвет волос должен подходить по контрастности именно к вам.





«Если у вас светлая кожа, глаза и брови, слишком темный или насыщенный цвет просто "сотрет" вам лицо. А слишком светлый при смуглой коже и ярких глазах и бровях будет выглядеть дешево», — предостерегает стилист.







Окрашивания в техниках балаяж и шатуш отходят на второй план, на их место приходит более продвинутый вариант — окрашивание в технике аиртач. По словам эксперта, аиртач позволяет создавать не только растяжку от темных корней к блонду, но и создать сложный многогранный цвет на более темных волосах.









«Здесь ограничений нет, кроме длины: для красивого эффекта нужны волосы хотя бы чуть ниже плеч. А вот про тотальный блонд стоит забыть — он для 2019-го будет слишком простым», — рассказывает Марина.





Среди цветных окрашиваний фаворитом будет коралловый — он был назван цветом 2019 года по версии Pantone. Все вариации от пастельного до яркого будут выглядеть уместно.









Новое слово в цветных окрашиваниях — glitch. Единственный минус — поддерживать «единорожий» образ придется и макияжем, и одеждой. Если не готовы к этому — выбирайте окрашивание поспокойнее, предостерегает стилист.











Челка и снова 16





«Четкие формы, идеальные линии — это все про 2019-й. Возвращаются короткие челки до середины лба. Смелый вариант, и подходит не всем. Хорошо подойдет для лиц овальной формы и узких лиц. Очень выигрышно смотрятся короткие челки с очками в массивной оправе. Не стоит делать тем, у кого массивная нижняя часть лица, этим вы ее только подчеркнете», — комментирует Марина.













Остаются в тренде и челки-усы — удлиненные легкие челки длиной от чуть ниже бровей до скул. Добавляют визуально объема у лица не только когда волосы распущены, но и когда собраны в хвост или пучок. Специалист считает, что это отличный вариант для тех, кто устал от одной длины волос, но поменять что-то кардинально не решается.





