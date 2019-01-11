«Пусть ради рейтинга»: популярные многодетные мамы спасают подписчиц от абортов

Известная новосибирская мама Зинаида Иост не так давно сообщила своим подписчикам, что ждет восьмого ребенка. Под постом с новостью начались бурные обсуждения, а корреспондент НГС.SHE обратила внимание, что сегодня многодетность стала трендом — женщины рожают как минимум трое детей, успевают при этом работать, следить за собой и домом. Об этом свидетельствует и большое количество блогов, где молодые мамы показывают свой быт с лучшей стороны и мотивируют других на материнство. Корреспондент поговорила с Зиной и другими многодетными мамами — они рассказали, как относятся к влиянию социальных сетей на решение о рождении ребенка, и попросила эксперта объяснить, действительно ли многодетность сегодня стала модной.







Рассказывает Зина Иост

35 лет, старшему сыну 11 лет, младшей дочке 1 год, 7 детей











«Когда уже была седьмая, то логично же думать, что следующий будет восьмой. Но чтобы прямо планировать специально, то нет, как и со всеми, просто мы всё прекрасно понимаем и готовы к результатам супружеской жизни. На реакцию со стороны мне без разницы, мои дети всегда рады новому члену семьи. Семь родов никак не сказались на моем здоровье, я чувствую себя хорошо. Сейчас жду девочку. Про девятого — для начала родим восьмую. Возможно, назовем Вера, но имя может ещё поменяться.



Я думаю, блоги про материнство не то что способствуют, а стимулируют развитие желания у девушек рожать больше. Раньше не было никаких примеров, люди были мало уверенны в себе, боялись, плюс мнение родственников имеет большое значение. А тут наглядно люди видят, что можно жить в нашей стране, не в деревне, и справляться с большим количеством детей. Конечно, что предлагает государство в виде небольших пособий, материнский капитал все-таки к многодетности не относится, а конкретно чтобы только многодетным, то таких выплат нет, получается, государство особо не стимулирует на большое количество детей, тут все-таки надо рассчитывать на себя, быть готовым к трудностям и не ждать помощи».







Рассказывает Ольга Ситникова

43 года, мама 5 сыновей, старшему 25 лет, младшему почти 2 года











«Мне кажется, что многодетность возвращается. Конечно, по 6–10 детей, как у наших бабушек было, рожают единицы, но уже многие, имея троих детей, не считают себя многодетными, скорее, это уже среднее количество детей.







Блоги — смотря какие, но в целом — да. Во-первых, люди видят, что можно иметь много детей и выглядеть отлично, с удовольствием готовить, заниматься собой.



Причём часто это действительно реальные примеры чуть ли не с соседнего двора. Люди верят таким блогерам. Могу даже рассказать про себя историю — звонит мне одна давняя знакомая, мы с ней долго не общались, но, оказалось, что она следит за мной в Instagram. И вот она рассказывает, как неожиданно узнала, что беременна, а у неё уже трое детей. Cначала она хотела избавиться, а потом, говорит, вспомнила про меня — "Мол, Ольга справляется, а я что, не справлюсь?". Оставила ребенка. Очень приятно слышать такие истории.







Думаете, рожают ли девушки для рейтинга в соцсетях? Хотя я ничему не удивлюсь. Скажу лишь — даже если и так, то пусть ради рейтинга, но если это спасёт чью-то жизнь — здорово».







Рассказывает Марина Стеклова

33 года, 4 детей по 9 месяцев











«Как только я стала многодетной мамой, за раз вокруг резко увеличилось число знакомых семей, которые тоже стали или станут многодетными. Я даже в своем блоге пишу о том, что многодетность заразна. А вообще я очень рада, что сейчас родители перестали бояться рожать 3-го, 4-го, 5-го ребёнка. Значит, есть силы, есть мотивация для воспитания будущего, уверена, что очень талантливого поколения. Хотите, называйте это тенденций.







Блоги — да, мотивируют, но только тех, кто открыт для мотивации. Мне часто пишут читатели, что, смотря на моих деток, им тоже захотелось ещё раз пережить те моменты вынашивания, рождения и взросления малышей. Я думаю, что после таких сообщений сразу становится понятно, что инстамамы могут стать мотиваторами.







Про моду: можно ли назвать рождение нескольких детей модной тенденций? Я считаю, что нет, ведь мода — это какой-то определённый стиль. Чтобы стать той самой модницей, придётся "стильно" родить сразу нескольких малышей. Чепуха, не правда ли? Соцсети вообще ни при чем в теме рождения сразу нескольких детей. Скорее репродуктивная медицина виновница резкого увеличения "многомам" за раз».







Психолог Алёна Сагадеева прокомментировала феномен многодетности:



«За последние годы многодетных семей стало ощутимо больше. Норма детей в семье — больше одного, иначе численность населения падает. "Мода на многодетность" легко объясняется увеличением возможностей. Так происходит в любой популяции любых живых существ. Больше корма, лучше условия — активнее размножение. Мне кажется, это чудесная новая тенденция — много детей в семьях, которые хотят и могут это себе позволить.







Опасность многодетности может проявиться в том, что у женщины не останется времени на социальную активность, не хватит сил и внутреннего равновесия. Об этом необходимо поразмышлять заранее — зачем рожать, каковы ожидания от рождения детей, есть ли готовность посвятить значительную часть своей жизни взращиванию других людей без ожидания компенсаций. Мотивация из соцсетей — самое последнее, на что стоит опираться. А понять, для чего хочется родить, и чем для этого придется пожертвовать — непросто.







Ко мне ни разу не обращались семьи, которые боялись бы не справиться с несколькими детьми или не справлялись и искали проблему где-то или в себе. Чаще приходят пары, которые испытывают трудности в зачатии, вынашивании или рождении ещё одного ребенка. Отклонения сегодняшнего дня — "я плохая мать". Женщина старается дать ребенку максимум и всё равно считает это недостаточным. Даже если ребенок эту материнскую заботу уже не вывозит».