«Было много приставаний и вызывающих предложений»: сибирячки, которые не выходят из дома без платка

В мире глянцевого Instagram, кричащей сексуальности и быстрых знакомств таких женщин, как Анастасия, кажется, можно встретить только в отдаленных деревушках, до которых не дошли феминизм и мода на джинсы boyfriend. Но Настя живет в Новосибирске и уже несколько лет придерживается необычного стиля одежды. В своем блоге Анастасия рассказывает об украшениях для закрытых женщин, у нее уже есть последовательницы по всей России. Они присылают ей свои истории о жизни до и после появления у них на голове платка, но пишут не только о стиле, но и про личное — об отношениях с мужчинами, коллегами, реакциях прохожих на улице и собственных детей. Редакция SHE публикует историю Анастасии и девушки, которая вдохновилась ее примером.

Анастасия Аммар, 44 года, стилист, носит платок с 2013 года





Про стиль:





«Сначала появились длинные юбки, потом летом я не смогла выходить с открытыми плечами и декольте, стала неприемлемой одежда просвечивающая или слишком подчеркивающая фигуру. И однажды во мне появилось очень сильное желание пойти в платке. Было страшно — казалось, что осудят все.





Не имея опыта и знаний, я выбрала самый неподходящий платок из ползущей синтетики, который ерзал по волосам и норовил съехать полностью. Но это волновало не сильно.





Гораздо больше Анастасию беспокоила реакция окружающих. И она, по словам девушки, была очень спокойной. Никто ничего не сказал и даже не посмотрел осуждающе





Я почувствовала комфорт и полную защищенность — новое, неизвестное мне до этого чувство, которое так понравилось, что уже не хотелось от него отказываться.







С того дня я больше не выходила на улицу, в общественные места без платка. Само собой, что и одежда осталась закрытой, свободной, скрывающей тело. Переход от облегающей достаточно откровенной и сексуальной одежды к хиджабу занял чуть больше года. Это потребовало почти полной смены гардероба, включая верхнюю одежду (прежние пуховики и пальто до колена не подходили к длинным юбкам).





Теперь я больше не получаю странных предложений и нескромных взглядов на улице от незнакомых мужчин. А порой даже, наоборот, вижу более уважительное обращение. Меня перестали волновать нюансы моей фигуры и ее изменения.





Мой муж мусульманин, но, пока я находилась в поиске, мной интересовались разные мужчины. Например, для кого-то я была образом русской красавицы. Но, как правило, это те мужчины, которым нравится традиционный уклад. Будущий супруг при знакомстве воспринял мой тип одежды именно как fashion.





Про любовь





Так случилось, что мне довелось пережить развод. Это было тяжело и заставило пересмотреть многое. Постепенно я пришла к закрытой одежде. И уже в таком виде ждала своего суженого. Я понимала, что с моими особенностями характера, да еще и после 40, очень сложно встретить того самого. Поэтому не ограничивала круг поиска только своим городом или Россией.





Понимая, что в реальной жизни контактов с мужчинами практически нет, я понадеялась на интернет — разместила информацию о том, что ищу мужа. Кандидаты были разные, но все не те.









Но однажды мне написал он. Зная, как много есть болтунов в Сети, я долго его отшивала. Но он был настойчив. Так день за днем мы стали общаться. Как говорит мой муж, он сразу понял, что я — та, которую он долго искал. Через три месяца мы встретились на Бали. А через год поженились в Грузии».





Светлана, 31 год









«Моя история одевания началась лет шесть назад. По роду деятельности я полицейский с большим стажем, и это накладывает свои особенности. Закрытая одежда позволила не потерять себя и сохранить женственность в пучине мужской профессии.





Работаю в МВД 12 лет. Когда пришла на службу, коллектив был 13 мужчин и я 19-летняя. Принято считать, что если в коллективе одна-две женщины, то мужчины очень снисходительны в работе. Но это не про нас. Было много приставаний, откровенного хамства, вызывающих предложений (мерзко и очень некрасиво). Тогда я была молода и искренне не понимала, почему мои отказы и протесты не воспринимают всерьёз, пока один мудрый мужчина не сказал: "А ты глянь на себя! Ты же молода, красива, и все-то напоказ. Сложно отказаться от того, что неприкрыто маячит перед глазами". Вот тогда я действительно задумалась о соответствии внутреннего и внешнего. С внутренним достоинством все было в порядке (так мне казалось), а вот внешне не очень.





С того времени, как я стала носить собранные волосы, закрытую одежду, много произошло перемен. Сначала появилось много женщин в коллективе. Потом поменялось место службы. Но вот что интересно: сейчас, когда я так закрыта, — чувствую уважение от коллектива намного больше. Более того, молодые ребята курить стесняются рядом со мной.





Это удивительно, но и на работе, и дома я вижу восхищение и уважение. Сын говорит в саду, что мама — королева, и рисует меня так на рисунках. Дочка хвастается в школе, что мама не только красавица, но и индивидуальность (подросткам нравится все, что отличается от привычного).





А еще я встретила любовь после мучительного развода с двумя детьми на руках. Мой любимый муж уже начал думать, что не осталось настоящих женщин в русских селениях к тому моменту, когда нас познакомили. И именно моя закрытость, скромность, достоинство привлекли его. Он не боялся ни детей, ни общественного мнения, ничего. Мы поженились, венчались. И вот я в декрете».