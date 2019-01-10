Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)

Новый год позади, но мы продолжаем подводить итоги. Обычно в список вносят самые значимые события, которые произошли с 1 января по 31 декабря. Несомненно, создание семьи — одно из них. Редакция SHE решила собрать несколько красивых, необычных, удивительных, где-то нашумевших свадеб 2018 года и спросила у молодоженов, чем им не угодила классическая свадьба с караваем и тамадой. Пары рассказали о своих реализованных мечтах — что-то получилось спонтанно, а где-то на подготовку ушло полтора года. 


Однажды один смелый парень забрался на сцену посреди празднования 125-летия Новосибирска и на глазах у половины города сделал своей любимой предложение. НГС уже писал о романтичном поступке Антона Половникова — молодые люди рассказали свою историю любви. А в начале декабря Антон и Анастасия официально стали мужем и женой. 


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Изначально, как было сделано предложение, мы хотели сыграть необычную свадьбу летом, хотели придумать что-то интересное. Но потом передумали — средства у нас появились раньше, и желания было больше. В итоге мы решили сыграть скромную свадьбу в кругу друзей и родных, потому что все равно никого ничем уже не удивим. Потратили около 120 000 рублей. Заявление подали ещё в начале октября, специально выбрали дату зимой, чтобы уже был снег для красивых зимних фотографий.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Я замерзала в платье. Первая неделя декабря выдалась холодной, к нашему дню сильные морозы спали, но это не особо спасало. У меня платье с открытой спиной, шуба была, но ветер все равно дул.


Мы решили, что раз зима, то хотим быть в тёплой обуви, приобрели себе валеши, они как раз набирают популярность в этом году. Добавили в образы красный цвет, который стал хорошим акцентом.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Запомнилось больше всего то, как мы бегали по парку, чтобы согреться, это весело. Если бы у меня было тяжелое пышное платье и туфли, как у других, точно бы ничего не вышло. Но лично для меня яркие моменты были больше в самом ЗАГСе, самый торжественный момент для нас».


Ирина Крутасова — невеста, которую смело можно назвать героиней не только сказки, которую она со своим уже мужем Сергеем воплотила в реальность. Хрупкая девушка надела на себя платье весом в 9 кг и даже танцевала в нем. Дело в том, что Ирина — костюмер, шьет исторические платья и увлекается танцами позапрошлого века, как и её муж. Оба задумали свадьбу в стиле бала Золушки с полным погружением в атмосферу и антуражем, идентичным фильму о принцессе, вышедшему в 2015 году. На реализацию задуманного у молодоженов ушло около полутора лет. Свадебные костюмы Ирина полностью сшила сама.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Мы сделали свадебный бал Золушки, потому что обычную свадьбу не хотелось делать абсолютно, так как жизнь свою мы проводим в костюмах, танцах и балах. Познакомились с мужем мы тоже на балу. По правилам этикета XIX века, если кавалер танцует с дамой на балу больше 3 раз, то он обязан на ней жениться, а он со мной очень много танцевал. Так вот и шутим теперь, что столько танцевал, что жениться пришлось, как настоящему джентльмену», — рассказывает SHE Ирина. Молодожены сняли полнометражный фильм с сюжетом о принцессе, но на современный лад, — съемки проходили не только в Новосибирске, но и в Праге.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Идея выросла у меня из простого голубого платья, которое я шила для обычного бала. Но что-то пошло не так, и я решила шить не просто голубое платье, а платье Золушки из одноименного фильма. Позже появился костюм принца, а потом и сама идея бала, который мы организовали, собрав исторических танцоров из нескольких городов. Раз появился такой повод, мы решили сделать бал-сказку не только для себя, но и для других. 


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Мы хотели, чтобы в зале были не просто обычные люди, а именно танцоры, которые знают танцы, понимают, что такое бал, и, самое главное, получают от этого удовольствие, наслаждаются и веселятся, танцуют разные танцы вместе с нами 5 часов. Мы несколько месяцев учили танец из фильма, четко его реконструировав. Я училась ходить и танцевать в чудесном легком и воздушном платье весом 9 килограмм при моем весе в 45 кг. Бал проводили в зале ДК им. Горького». Точных цифр свадебного бюджета не помню, но что-то в районе миллиона. Мы всё делали ради видео, поэтому полностью ориентировались на него — все костюмы, специалисты, сцены, локации, — вспоминает Ирина.


Анастасия и Павел повергли своих гостей на свадьбе в кратковременный шок. На церемонию они привели динозавра, который сначала поженил ребят, а потом гонялся за ними — нет, он не хотел их съесть, а всего-навсего лишь обнять и поздравить. В костюме динозавра был друг молодоженов, которому они доверили столь важное дело.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Все получилось спонтанно, мы попросили нашего друга провести церемонию бракосочетания, он очень нервничал и переживал по этому поводу, потому ему и пришла идея в голову — надеть костюм динозавра, чтобы было чуть менее неловко перед толпой родственников и друзей, а мы не раздумывая согласились. Потом шутили между собой, что у нас получилась свадьба мечты Росса Геллера (герой американского телесериала «Друзья», который работает палеонтологом и фанат динозавров. — Прим. ред.)», — рассказывает Настя.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Гости от души хохотали, когда мы бежали к ним якобы от преследования динозавра, да и в целом получилось все довольно забавно, разве что бабушка мужа потом сказала, что мы несерьезно ко всему отнеслись, но всем не угодить», — говорит невеста.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Подготовка к свадьбе у Насти и Павла была недолгой — около 3 месяцев, примерный бюджет — 200 000 рублей. Дольше всего искали место празднования: «Нам хотелось, чтобы все проходило не в душном помещении, а поближе к природе. Забыли заказать букет невесты, в итоге за несколько дней до свадьбы бежали в цветочный, надеялись, что нас не отправят куда подальше, потому что поздно букет собирать. В конечном счете все обошлось: букет я получила, но на церемонию я его все равно забыла, вспомнила уже в середине праздника, что у меня вроде как цветы должны быть в руках».


Ирине и Максиму Веркошанским случайно повезло. В день их бракосочетания в Новосибирск с концертом приехал популярный рэпер Feduk, он же Фёдор (исполнитель хитов «Розовое вино» и «Моряк». — Прим. ред.). Певец остановился в той же гостинице, в банкетном зале которой Веркошанские праздновали свадьбу. 


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«В самый разгар праздника один из гостей подошел ко мне и сказал, что видел Федука, он здесь. Я не поверила. А потом вышла на ресепшен отдохнуть от музыки и вижу: заходит он со своей командой», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Веркошанская.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Невеста не растерялась и подошла к певцу с просьбой сфотографироваться. Фёдор оказался приятным парнем без звездной болезни, поздравил молодых и исполнил для них несколько своих популярных песен. В восторге были все, даже бабушки. На свадьбу Веркошанские потратили около 300 000 рублей. 


Алексей и Наталья познакомились, когда катались на велосипедах. А в день своей свадьбы решили, что было бы здорово сесть не в машину, как все, а на велосипед, и прокатиться вдоль Красного проспекта. Двухколесный транспорт они украсили цветами, шарами и лентами, сразу было видно, что едут молодожены, — автомобилисты сигналили паре и кричали им поздравления.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


«Свадьба — это все-таки что-то такое, волшебное. Наполнять её обычными, банальными вещами очень не хотелось. Регистрация на велосипедах — это не единственное отклонение от общепринятых стереотипов, само торжество мы тоже делали не в ресторане и не в кафе. Всех желающих поздравить нас мы собрали на берегу Обского моря. Вместо стандартного меню у нас была настоящая полевая кухня, а главным поваром был сам я — жених, хоть и помогали мне, наверное, практически все гости. Готовили мы овощное вегетарианское рагу и яблочный компот, плюс нам испекли около 15–20 кг торта. Само торжество выглядело как фестиваль увлечений: была полоса препятствий, заплыв на катамаранах и массовый заплыв в холодной воде на 450 метров для мужчин и 300 метров для женщин, еще была велосипедная полоса препятствий», — рассказывает Алексей.


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)


Наталья и Алексей сами по себе очень активные, такие же активные у них и друзья. На необычную свадьбу съехались гости из разных городов, в итоге вышло около 150 человек. Еще одной «фишкой» вечера стал творческий коллектив «Бабушки», который «зажег» публику до умопомрачения. 


«Бюджет нашей свадьбы уместился в пределах 40 000–50 000 рублей. Это в основном продукты на "Свадьба Фэст", доставка полевой кухни, дрова для костра и печи, материал для свадебного платья, изготовление памятных медалек для гостей. Зато привычных для свадьбы статей расходов, таких как аренда банкетного зала, тамады, фотографа у нас не было вовсе», — добавляет Наталья. 


Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)