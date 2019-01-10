Золушка созрела: 5 самых крутых свадеб 2018 года (на одной из них случайно оказался Feduk)

Новый год позади, но мы продолжаем подводить итоги. Обычно в список вносят самые значимые события, которые произошли с 1 января по 31 декабря. Несомненно, создание семьи — одно из них. Редакция SHE решила собрать несколько красивых, необычных, удивительных, где-то нашумевших свадеб 2018 года и спросила у молодоженов, чем им не угодила классическая свадьба с караваем и тамадой. Пары рассказали о своих реализованных мечтах — что-то получилось спонтанно, а где-то на подготовку ушло полтора года.







Однажды один смелый парень забрался на сцену посреди празднования 125-летия Новосибирска и на глазах у половины города сделал своей любимой предложение. НГС уже писал о романтичном поступке Антона Половникова — молодые люди рассказали свою историю любви. А в начале декабря Антон и Анастасия официально стали мужем и женой.











«Изначально, как было сделано предложение, мы хотели сыграть необычную свадьбу летом, хотели придумать что-то интересное. Но потом передумали — средства у нас появились раньше, и желания было больше. В итоге мы решили сыграть скромную свадьбу в кругу друзей и родных, потому что все равно никого ничем уже не удивим. Потратили около 120 000 рублей. Заявление подали ещё в начале октября, специально выбрали дату зимой, чтобы уже был снег для красивых зимних фотографий.











Я замерзала в платье. Первая неделя декабря выдалась холодной, к нашему дню сильные морозы спали, но это не особо спасало. У меня платье с открытой спиной, шуба была, но ветер все равно дул.







Мы решили, что раз зима, то хотим быть в тёплой обуви, приобрели себе валеши, они как раз набирают популярность в этом году. Добавили в образы красный цвет, который стал хорошим акцентом.











Запомнилось больше всего то, как мы бегали по парку, чтобы согреться, это весело. Если бы у меня было тяжелое пышное платье и туфли, как у других, точно бы ничего не вышло. Но лично для меня яркие моменты были больше в самом ЗАГСе, самый торжественный момент для нас».







Ирина Крутасова — невеста, которую смело можно назвать героиней не только сказки, которую она со своим уже мужем Сергеем воплотила в реальность. Хрупкая девушка надела на себя платье весом в 9 кг и даже танцевала в нем. Дело в том, что Ирина — костюмер, шьет исторические платья и увлекается танцами позапрошлого века, как и её муж. Оба задумали свадьбу в стиле бала Золушки с полным погружением в атмосферу и антуражем, идентичным фильму о принцессе, вышедшему в 2015 году. На реализацию задуманного у молодоженов ушло около полутора лет. Свадебные костюмы Ирина полностью сшила сама.











«Мы сделали свадебный бал Золушки, потому что обычную свадьбу не хотелось делать абсолютно, так как жизнь свою мы проводим в костюмах, танцах и балах. Познакомились с мужем мы тоже на балу. По правилам этикета XIX века, если кавалер танцует с дамой на балу больше 3 раз, то он обязан на ней жениться, а он со мной очень много танцевал. Так вот и шутим теперь, что столько танцевал, что жениться пришлось, как настоящему джентльмену», — рассказывает SHE Ирина. Молодожены сняли полнометражный фильм с сюжетом о принцессе, но на современный лад, — съемки проходили не только в Новосибирске, но и в Праге.









«Идея выросла у меня из простого голубого платья, которое я шила для обычного бала. Но что-то пошло не так, и я решила шить не просто голубое платье, а платье Золушки из одноименного фильма. Позже появился костюм принца, а потом и сама идея бала, который мы организовали, собрав исторических танцоров из нескольких городов. Раз появился такой повод, мы решили сделать бал-сказку не только для себя, но и для других.









Мы хотели, чтобы в зале были не просто обычные люди, а именно танцоры, которые знают танцы, понимают, что такое бал, и, самое главное, получают от этого удовольствие, наслаждаются и веселятся, танцуют разные танцы вместе с нами 5 часов. Мы несколько месяцев учили танец из фильма, четко его реконструировав. Я училась ходить и танцевать в чудесном легком и воздушном платье весом 9 килограмм при моем весе в 45 кг. Бал проводили в зале ДК им. Горького». Точных цифр свадебного бюджета не помню, но что-то в районе миллиона. Мы всё делали ради видео, поэтому полностью ориентировались на него — все костюмы, специалисты, сцены, локации, — вспоминает Ирина.





Анастасия и Павел повергли своих гостей на свадьбе в кратковременный шок. На церемонию они привели динозавра, который сначала поженил ребят, а потом гонялся за ними — нет, он не хотел их съесть, а всего-навсего лишь обнять и поздравить. В костюме динозавра был друг молодоженов, которому они доверили столь важное дело.











«Все получилось спонтанно, мы попросили нашего друга провести церемонию бракосочетания, он очень нервничал и переживал по этому поводу, потому ему и пришла идея в голову — надеть костюм динозавра, чтобы было чуть менее неловко перед толпой родственников и друзей, а мы не раздумывая согласились. Потом шутили между собой, что у нас получилась свадьба мечты Росса Геллера (герой американского телесериала «Друзья», который работает палеонтологом и фанат динозавров. — Прим. ред.)», — рассказывает Настя.









«Гости от души хохотали, когда мы бежали к ним якобы от преследования динозавра, да и в целом получилось все довольно забавно, разве что бабушка мужа потом сказала, что мы несерьезно ко всему отнеслись, но всем не угодить», — говорит невеста.











Подготовка к свадьбе у Насти и Павла была недолгой — около 3 месяцев, примерный бюджет — 200 000 рублей. Дольше всего искали место празднования: «Нам хотелось, чтобы все проходило не в душном помещении, а поближе к природе. Забыли заказать букет невесты, в итоге за несколько дней до свадьбы бежали в цветочный, надеялись, что нас не отправят куда подальше, потому что поздно букет собирать. В конечном счете все обошлось: букет я получила, но на церемонию я его все равно забыла, вспомнила уже в середине праздника, что у меня вроде как цветы должны быть в руках».







Ирине и Максиму Веркошанским случайно повезло. В день их бракосочетания в Новосибирск с концертом приехал популярный рэпер Feduk, он же Фёдор (исполнитель хитов «Розовое вино» и «Моряк». — Прим. ред.). Певец остановился в той же гостинице, в банкетном зале которой Веркошанские праздновали свадьбу.









«В самый разгар праздника один из гостей подошел ко мне и сказал, что видел Федука, он здесь. Я не поверила. А потом вышла на ресепшен отдохнуть от музыки и вижу: заходит он со своей командой», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Веркошанская.











Невеста не растерялась и подошла к певцу с просьбой сфотографироваться. Фёдор оказался приятным парнем без звездной болезни, поздравил молодых и исполнил для них несколько своих популярных песен. В восторге были все, даже бабушки. На свадьбу Веркошанские потратили около 300 000 рублей.





Алексей и Наталья познакомились, когда катались на велосипедах. А в день своей свадьбы решили, что было бы здорово сесть не в машину, как все, а на велосипед, и прокатиться вдоль Красного проспекта. Двухколесный транспорт они украсили цветами, шарами и лентами, сразу было видно, что едут молодожены, — автомобилисты сигналили паре и кричали им поздравления.











«Свадьба — это все-таки что-то такое, волшебное. Наполнять её обычными, банальными вещами очень не хотелось. Регистрация на велосипедах — это не единственное отклонение от общепринятых стереотипов, само торжество мы тоже делали не в ресторане и не в кафе. Всех желающих поздравить нас мы собрали на берегу Обского моря. Вместо стандартного меню у нас была настоящая полевая кухня, а главным поваром был сам я — жених, хоть и помогали мне, наверное, практически все гости. Готовили мы овощное вегетарианское рагу и яблочный компот, плюс нам испекли около 15–20 кг торта. Само торжество выглядело как фестиваль увлечений: была полоса препятствий, заплыв на катамаранах и массовый заплыв в холодной воде на 450 метров для мужчин и 300 метров для женщин, еще была велосипедная полоса препятствий», — рассказывает Алексей.









Наталья и Алексей сами по себе очень активные, такие же активные у них и друзья. На необычную свадьбу съехались гости из разных городов, в итоге вышло около 150 человек. Еще одной «фишкой» вечера стал творческий коллектив «Бабушки», который «зажег» публику до умопомрачения.





«Бюджет нашей свадьбы уместился в пределах 40 000–50 000 рублей. Это в основном продукты на "Свадьба Фэст", доставка полевой кухни, дрова для костра и печи, материал для свадебного платья, изготовление памятных медалек для гостей. Зато привычных для свадьбы статей расходов, таких как аренда банкетного зала, тамады, фотографа у нас не было вовсе», — добавляет Наталья.





