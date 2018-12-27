Как на праздник: 11 обаятельных сибирячек на корпоративах — они пришли в блёстках и мехах

Быть звездой вечера можно даже без платья, главное — не забыть взять с собой туфли и чалму

Для многих девушек новогодний корпоратив так же важен, как и главный праздник года. Выбор платья, прическа, макияж — хочется быть идеальной как максимум, а как минимум — выглядеть чуть лучше, чем каждый день. В большинстве случаев вечеринка начинается сразу после работы, какой тут салон красоты, лишь бы платье не помялось и кудри не раскрутились. Корреспондент SHE собрала несколько фотографий девушек с официальных торжеств и спросила, как они собирались на праздник, где продаются те самые платья и насколько заранее нужно выходить на их поиски.





«У меня выбор платья всегда простой, — говорит Елена (девушка работает в транспортной компании заместителем генерального директора). — Я покупаю в одном магазине — MalinaFashion. У них хороший выбор, альтернативы ему в нашем городе не вижу».









Мастер педикюра и маникюра Юлия пояснила, что просто любит такой принт. Свой образ девушка полностью подобрала в универмаге Lukse.









Финансист Елена выбрала такое платье, потому что прочитала, что леопардовый принт сейчас в моде. У девушки есть знакомая дизайнер, с которой они вместе набросали идеи эскиза и к празднику сшили платье.









Дарья — специалист в сфере продаж. Цвет корпоративной вечеринки компании и цвет грядущего года — жёлтый, это повлияло на выбор девушки. «Зимой найти жёлтое платье довольно сложно, да и цели у меня такой не было, хотелось более универсального оттенка. Поэтому я остановилась на бежево-золотом. То самое платье в идеальном цвете, которого ни у кого нет, и которое выглядит дороже, чем стоит. Новый год тоже буду встречать в нём: помимо того, что платье красивое, оно еще и очень удобное».









Кристина — специалист группы исходящей связи в компании «БКС». Девушка говорит, что не любит заморачиваться и насчёт нарядов не переживает. «Чаще всего я покупаю в последние дни. Люблю только платья, нравятся прямого кроя. Выбираю универсальное, чтобы потом можно было надеть еще куда-нибудь. В этот раз за день до корпоратива посмотрела сайты ближайших магазинов рядом с работой, пошла на перерыве и купила».









«Я купила это платье полтора года назад, особо не носила его, а тут корпоратив в стиле рок, оно отлично вписалась», — рассказала Мила, ведущий специалист в банке. Девушка продемонстрировала несколько фото, на одном из которых она запечатлена с брутальным Дедушкой Морозом.









Елена (на фото справа) рассказывает, что у нее корпоратив был после рабочего дня. «Я взяла с собой туфли и не представляла, в чем пойду, до последнего момента. Повезло, что работаю в торговом центре. Зашла в пару-тройку магазинов и купила первое, что попалось. Думаю, все равно все свои, какая разница», — поделилась девушка.





Алиса (на фото слева) тоже не готовилась к празднику заранее. «Я купила блузку в ZARA. Зашла в первый магазин и померила, пошла дальше, обошла все, ничего не нашла, вернулась обратно и приобрела».







Обе девушки работают представителями бренда электронных сигарет.











Екатерина выделилась среди блесток и леопардового принта в элегантном комбинезоне зеленого цвета.



«Сейчас изобилие или всего блестящего, или животного принта — леопард, змея, зебра. Девушки любят быть в тренде, на нашей вечеринке большинство гостей были одеты именно так. Я хотела выглядеть более свободно. В магазинах преимущественно платья мини, а я мама двух детей, мне не хотелось выглядеть вульгарно. В комбинезоне можно подчеркнуть свои достоинства, выглядеть сдержанно и элегантно. Я обыграла аксессуарами — геометрические серьги подчеркнули асимметричную стрижку, на шее легкий камешек на леске, который изящно выделил шею и V-образный вырез комбинезона, белые остроносые ботильоны и сумка завершили образ», — поделилась молодая мама.







Ольга работает ведущим специалистом по рефинансированию в банке. Она тоже собиралась на корпоратив буквально в последний момент. «В этом году все получилось проще — юбку купила летом, так как давно мечтала о красивой пачке. Кофта нашлась в гардеробе, туфли купила случайно. В этом году мне самой очень понравился мой образ — получилось романтично и легко».







«У нас был корпоратив в стиле "1001 ночь", каждый год разная тематика, все должны быть в костюмах. Над образом думала недолго, не было времени. На мне комбинезон ZARA из летней коллекции, а к повязке я пришила браслет, который добавил восточного настроения», — рассказала Екатерина (на фото справа). Девушка работает в компании Achers руководителем интернет-магазина.





