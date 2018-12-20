При выборе этих женщин из множества наших героев мы не обращали внимания на награды и титулы. В этом материале собраны женщины, которые достойны быть прославленными, даже если их подвиг и достижения заметим только мы. Они умеют, как никто, переживать проблемы, находят решение там, где другие опускают руки. Они живут — и всё вокруг расцветает. Для нас они — женщины года. Прочитайте о каждой из них и, может быть, вы разделите наше мнение.





Самая смелая





Фото предоставлено ГУ МВД по НСО





9 августа Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной. Женщина вышла из машины и бросилась в погоню за мужчиной, крича на ходу: «Хватайте, это педофил».







Самая сексуальная





Фото предоставлено Екатериной Киселёвой





Редакция мужского журнала MAXIM назвала самой сексуальной девушкой страны 26-летнюю модель из Новосибирска Екатерину Киселёву. Миловидная брюнетка с юного возраста позирует перед объективами фотокамер, но победу в конкурсе красоты одержала, по её словам, впервые.







Почти каждый день Екатерину атакуют поклонники в социальных сетях, говорят комплименты, просят познакомиться, некоторые присылают цветы, но, видимо, не догадываются, что девушка занята — в отношениях уже три года. Помимо этого, признаётся она, в личных сообщениях часто сталкивается с критикой в свой адрес, в основном от мужчин.





Самая целеустремленная





Фото Ольги Бурлаковой





Зоя Петровна в 62 года поступила в колледж и стала медсестрой. Она 25 лет работала товароведом — и пошла в медицину, когда её не взяли добровольцем на Донбасс.







«Я когда поступила в колледж медицинский, там у нас была 33-летняя — она говорила: "Ой, я себя такой старушкой чувствую!". Правда? А мне 62, я вообще считаю, что мне 18.





(М.М.: Комфортно себя чувствовали рядом с 17-летними во время учёбы?) Да я с ними на подружках! Они сначала смущались, а потом привыкли. Не панибратски [общались], они обращались ко мне "Зоя Петровна", на "вы", но мы всё вместе делали. Единственное — я с ними не курила. Меня старостой выбрали», — с гордостью вспоминает она.





По её словам, жизненный опыт здорово помогает ей ладить с пациентками — даже когда они впадают в истерику или пытаются устроить скандал из-за отсутствия розетки для смартфона.





Самая сильная





Фото Александра Ощепкова





Татьяна Хиова из Болотного Новосибирской области проехала 600 км, чтобы взять в семью мальчика с синдромом Дауна. Она хорошо запомнила вечер, когда нашла Максима на сайте брошенных детей, — листала базу с сотнями фотографий и на 51-й странице увидела снимок с 5-летним блондином в жёлтой рубашке. А дальше, как в фильмах, внутри что-то щёлкнуло, и она решила, что заберёт его себе.





«Я вообще хотела всё время, сколько себя помню — с детства почему-то было такое, — что я возьму ребёнка из детского дома. [Чувствовала, что] чего-то не хватает, киснуть начинаем… Муж-то у меня активный: он и на волейбол, и на соревнования всякие [ездит], и на охоту. А я кисну, и всё. Хотя молодые же ещё. Она (дочка. — Прим. ред) уже сама по себе, самостоятельная такая», — рассказывает Татьяна.





Максим всё понимает, но сказать многое не может — есть проблемы с речью. Мальчик понравился всем — даже будущей сестре Алёне, довольно избирательной девочке. До этого Максим пять лет жил без семьи — его биологических родителей лишили прав. По словам директора интерната Петра Новикова, отец Максима хотя бы звонил несколько раз, интересовался судьбой ребёнка, в отличие от настоящей матери.





Самые предприимчивые





Фото Ольги Бурлаковой





Сёстры-близнецы Наталья Некрасова и Валентина Анисимова открыли необычный лофт — они за деньги избавляют мам от самых приятных забот о детях.







Идея пришла спонтанно — Наталья побывала в детском центре и решила, что вдвоём с сестрой они могут сделать более стильный и востребованный лофт, в котором будет интересно детям, а мамы тоже смогут отдыхать — им не придётся мыть посуду за всеми гостями на дне рождения ребёнка.





Бизнес сразу же стал семейным — сёстрам помогают мужья, а их мама работает вместе с дочерьми и внуками. Но сёстры признаются: когда у тебя свой бизнес, приходится работать в любой час дня и ночи, а не как по расписанию в офисе.





Самая жизнерадостная





Фото Александра Ощепкова





«Доброе утро!» — бодро приветствует смурных пассажиров кондуктор трамвая № 15 Валентина Сударкина. Здоровается она всегда, причём с каждым. Кто-то просыпается от неожиданности, кого-то это вгоняет в ступор, а другие, бывает, отвечают взаимностью, правда, не сразу.







НГС нашёл кондуктора, которого все любят. «Нет, меня никто не раздражает. Я здесь отдыхаю душой. Иногда коллеги говорят, мол, надоели эти пассажиры с тележками и так далее, — рассказывает о своей работе Валентина. — Но чем человек злее, тем мне интереснее. Однажды зашел такой злой, я ему говорю: "Доброе утро!". Молчит. Потом я, как обычно: "Хорошего дня". В итоге он выходит и говорит: "Надо же, зашел злой, вышел добрый"».





Самая спортивная





Фото instagram.com/irishashibkova





Сибирячка Ирина Шибкова мотивирует девушек становиться лучше и следить за своей фигурой. За страницей Иры в «Инстаграме» следят 150 тысяч человек. Спортсменку выгодно отличает от других блогеров то, что она без проблем отвечает подписчикам на вопросы и честно пишет о своей жизни. Сексуальная сибирячка признается, что сделала грудь и научилась худеть на своих ошибках, — женщины видят в ней идеал и хотят так же.







Самая быстрая





Фото Анны Богдановой





Ольге 50 лет. Глядя на миловидную женщину с фигурой студентки, которая надевает смешную кепку и садится за руль «Газели», кажется, что водителем она стала случайно — то ли оттого, что работы больше нет, то ли вышла кому-то на подмену.







Водителем Ольга работает практически всю жизнь, хоть и с небольшими перерывами. За руль автобуса впервые села в 9 лет, когда безбашенный знакомый её родителей посадил её в кабину настоящего ЛиАЗа.





На вопрос, сложно ли женщине работать водителем маршрутки, Ольга пожимает плечами. «Мужчины — они хитрые, никогда не скажут, что здесь работа в принципе несложная», — признаётся она. Водитель объясняет это тем, что машины сейчас «лёгкие» по сравнению с теми, на которых она ездила раньше.





Правда, был момент, когда Ольга хотела сменить профессию: хотела попробовать что-то ещё и куда-то двигаться дальше. В молодости пошла учиться в НИИЖТ (сейчас СГУПС. — Прим. ред.). «Не доучилась, — призналась она. — Мне не нравилось, знаете, что? Журналы, ордера, глазки в кучку — это было очень сложно. А здесь я уже привыкла к какой-то свободе. Свобода в чём? Со мной рядом пассажиры, а пассажиры — это как маленькие дети. Надо мной никто не сидит. Жёстких графиков нет, правил поведения, дресс-кода».





Самая изобретательная





Фото Ольги Бурлаковой





25-летняя дизайнер из Новосибирска Надежда Быкова выпустила сексуальную одежду для особых людей.





«Я стала заниматься этим с 2013 года — тогда появилась возможность посетить конкурс "Особая мода" в городе Томске, ещё с группой студентов проходя курсы повышения квалификации. Нам предложили поучаствовать, собрать небольшую коллекцию и поехать. Там я и познакомилась с такой модой. Сначала для меня это был шок, потому что раньше я их (инвалидов. — Прим. ред.) не замечала, как бы это грубо ни звучало. Где бы я могла их встретить — это метро, прошу прощения, как просят милостыню.





А здесь я увидела абсолютно другой мир — у каждого есть работа, каждый живёт полной жизнью, и ещё они моделями стали, это было удивительно», — вспоминает дизайнер.





Состоятельные инвесторы, по словам модельера, только выслушивали предложения о пошиве такой одежды и поначалу даже загорались идеей, но их энтузиазм быстро стихал — как только они узнавали, что дело это не быстрое и не слишком прибыльное.





Самая вдохновляющая





Фото предоставлено Ириной Булгаковой





В нашей стране пожилые модели, как и девушки plus size, всё ещё непривычны — особенно за пределами Москвы. Но 58-летнюю модель из Новосибирска Ирину Булгакову вообще трудно назвать пенсионеркой — она стройнее многих 25-летних девушек, а серебристый цвет волос только добавляет необычной красоты и харизмы её образу.







Ирина — бабушка двоих внуков, она похудела на 20 кг и ходит по подиуму. По словам модели, её не пугают морщины и сплетни за спиной.





«Конечно, морщины есть, и я их замечаю. Ну и что, мне же не 30 лет, мне уже 60 скоро будет. Морщины даже у 20-летних есть. Но не в морщинах дело, а в лишнем весе. Если есть лишний вес — вот это ужас, это старит на 20 лет. Если девушки разъелись — надо рот зашивать. Почему я так говорю? Я тоже была собой довольна, пока однажды не сказала себе: "Стоп".





Ничего лишнего во мне особо не было, я была нормальной женщиной, просто с формами. Но наше здоровье — это то, что мы едим. Я поменяла свои вкусовые привычки, отказалась от сахара и соли, разработала собственную диету. Результат не заставил себя ждать — минус 20 килограммов плюс хорошее настроение», — считает Ирина.





Самая стойкая





Фото фонда помощи детям «Спасибо»





Миловидная и нежная внешность не мешает Ларисе Пискарёвой быть сильной женщиной — старшим сержантом, за плечами которой служба на Северном Кавказе, и многодетной мамой-одиночкой. Она вообще не плачет по пустякам и сохраняет жизнелюбие, несмотря на ворох проблем. Хотя, казалось бы, 37-летней Ларисе есть о чём поплакать: два развода и дочки-двойняшки, которым поставили диагноз «ДЦП».







Младшая Ника, дочка от второго мужа, родилась здоровой. По словам матери, она вообще не боялась второй беременности — можно сказать, доверилась судьбе. Красавице Веронике уже 4, она снимается для журналов и танцует на сцене. Лариса подчёркивает, что гордится всеми дочками — Настя, например, скоро пойдёт в театральный кружок, а Даша любит петь и играет на фортепиано.





Бывшие мужья совсем не помогают деньгами, признаётся Лариса Пискарёва. Но она всё равно не разочаровалась в мужчинах и надеется, что ещё встретит себе достойную пару.





Самая популярная





olesyaromano на instagram.com





Олеся Романенко — модель из Новосибирска, которая востребована на всех модельных рынках, от Азии до Европы и Америки. У красавицы-сибирячки был роман с Расселом Кроу. Сложно поверить, но в детстве её принижали из-за внешности, но теперь всё изменилось.







В модельный бизнес эта девушка пришла школьницей и совсем с немодельным ростом. Но уже через год получила международный контракт, а дальше и международное признание.





Самая семейная





Фото instagram.com/sitniola





42-летняя Ольга Ситникова родила 5 сыновей, но хочет дочь: она ходит с детьми в бар и заставляет плакать.





Рядом со старшими сыновьями Ольга выглядит как сестра, а рядом с младшими чувствует себя молодой мамочкой. В 18 лет у нее родился первый ребёнок, а последнего, пятого голубоглазого малыша, женщина родила в 41 год, когда уже и не думала снова становиться мамой.







«Папа у нас спокойный и молчаливый. Главный Цербер в доме — это я», — со смехом рассказывает Ольга. По мнению многодетной матери, сейчас же уже все знают, что установка «мужчины не плачут» вредна. «"Мужчина должен" — не переношу эту установку. Учу особенно трепетно и снисходительно относиться к девочкам, просто потому, что они девочки. Если ситуация сложная — не важно с кем: с другом, с учителем, с девушкой, — всегда говорю: "Кто-то должен быть умнее, почему бы не ты? Не оглядывайся на поведение другого, следи за собой"», — считает Ольга.





Самая гибкая





Фото instagram.com/ringlet1





Ксения Николаева родилась в цирке: она пережила бедность, но смогла удивить многих. Родители — цирковые артисты: воздушные гимнасты и дрессировщики больших обезьян. Детство у Ксении было непростым, из-за афроамериканских корней ее часто дразнили. Несмотря на это, она не теряла надежды стать успешной танцовщицей и в будущем открыть свое дело. Сейчас девушке 24 года и она директор собственной танцевальной студии, но для этого ей пришлось работать на трех работах и надеяться только на себя.





Самая умная





Фото Натальи Потаповой и Екатерины Мызниковой





Наталия Ничай — кардиохирург, в основном девушка работает с детьми до трех лет. Из-за юной внешности 32-летней Наталии некоторые родители сомневаются в её опыте работы, но после общения доверяют своих детей.







«Профессия тяжёлая и требует определённых физических, моральных, эмоциональных усилий. Во-первых, операция может длиться очень долго, и, действительно, ты находишься по большей части в неудобной позе — нельзя сказать, что стоишь расслабленно и всё очень замечательно, удобно.





Нет, бывает сложно и неудобно, и в течение самой операции требуется максимальная концентрация, идёт максимальное напряжение всех мышц, потому что от мелочей, от деталей, от маленьких движений может зависеть всё. Концентрация мысли тоже зашкаливает. И после операции иногда выходишь как выжатый лимон!» — признаётся врач. Сейчас Наталия мечтает стать доктором медицинских наук.