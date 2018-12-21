«Я никогда не стеснялась»: сибирячки отказываются от бюстгальтера из-за страха онкологии и принципов

Скрывать грудь под одеждой или выставлять напоказ — выбор, который совершает ежедневно каждая женщина. Только недавно отсутствие лифчика перестало быть чем-то неприличным и пугающим. Но этот вопрос все еще состоит из мифов и страхов — есть мнение, что неправильный выбор белья или его постоянная носка может спровоцировать рак груди и другие неприятные заболевания. Корреспондент SHE спросила у экспертов — миф это или правда, а две сибирячки, которые принципиально не носят белье, объяснили, почему они отказались от бюстгальтеров.







Анжелика, 35 лет, продавец-консультант







«До беременности я могла позволить себе не носить белье, груди не было от слова "совсем" и я ничего не теряла, что есть бюстгальтер, что его нет — я смотрелась одинаково. Иногда грезила силиконовыми грудями, но опасалась, что при моем хрупком телосложении я буду выглядеть, будто ношу с собой бейсбольные мячи. Это нелепо.







Я не слышала никаких мифов про опасность носки белья. Разве что в другом ключе — если долго не носить бюстгальтер в подростковом возрасте, грудь вырастет больше. Мне не помогло, но я и не отчаиваюсь. После родов я все еще могу позволить себе ходить без бюстгальтера — грудь стала больше, но мой небольшой размер вряд ли может обвиснуть, грудь стала более чувствительной».





Мария, 26 лет, в декрете







«Бюстгальтер я не ношу с беременности — мне было тяжело, он сдавливал, было дискомфортно. Дома вообще всегда без него. Это же неудобно.





У меня грудь третьего размера, я могла выйти куда-то без белья, абсолютно ничего не смущало. Так я чувствовала себя увереннее. А после родов грудь немного обвисла, поэтому сейчас без лифчика выхожу только до магазина. Планирую поставить нити, чтобы немного ее подтянуть, и тогда снова смогу не смущаться.







Конечно, мужчины обращают внимание на девушек без белья, особенно мой, ему же попробуй объясни, что, например, вот эта кофта носится без лифчика. Бывают даже скандалы по этому поводу, но все же я делаю так, как хочу делать.



Я никогда не стеснялась, будет видно соски через кофту или нет. Я самодостаточный человек и мне безразлично, кто что увидит. У меня есть мужчина, который меня любит, я сама себя люблю.







Я слышала, что нельзя носить бюстгальтер с железными вставками, которые поддерживают, потому что они натирают, может быть аллергия, и еще про то, что силиконовые накладки слишком нагревают грудь и повышают вероятность образования опухолей».





Татьяна Романовская — пластический хирург, специализирующийся в большей степени на операциях по увеличению груди, объяснила, что нижнее белье никак не может вызвать онкологию, это миф.





«Научно обоснованных доказательств того, что нижнее белье влияет на развитие онкологии — нет. На развитие онкологии влияют два фактора: генетика и сбои в организме, мутация в процессе жизни — снижение иммунитета, стресс. Есть версия, что плотный бюстгальтер с пуш-апом вызывает лимфостаз груди, но в онкологию он перейти не может. Повторюсь, что это лишь версия, которая не доказана.







Бюстгальтеры с металлическими вставками не опасны, они хорошо держат грудь. Единственный момент — такую модель не рекомендуется носить пациенткам, у которых была операция по увеличению груди субмаммарным доступом — когда разрез был в субмаммарной складке. Там проходит шов, и кость от бюстгальтера будет на него давить. Для формирования красивого рубца, рекомендуется около полугода не носить белье с косточками.







Девушкам с большим объемом груди обязательно нужно носить бюстгальтер. Есть законы гравитации, большая грудь провисает быстрее. Теряется эластичность кожи. Кожа — это покровный орган, чем больше тяжесть, тем сильнее она растягивается. Все в организме, что имеет вес, провисает значительно быстро, поэтому я всегда советую девочкам не ставить большие импланты. Обязательно нужно носить хорошее поддерживающее белье, на широких лямках, которое будет поддерживать грудь.







Для того чтобы сохранить красивую форму груди, я рекомендую всегда носить белье, особенно беременным девушкам — бюстгальтер нужен во время беременности и во время кормления. Не столько важна ткань, сколько характеристика бюстгальтера. Красивое белье должно быть в гардеробе у девушки. Я всегда говорю своим пациенткам: для мужа у вас должны быть отдельные красивые комплекты, но в остальное время лучше носить поддерживающее корректирующее белье, чтобы бюстгальтер не просто болтался, а держал форму».







Виталий Зинин — хирург, который также специализируется на операциях по увеличению груди, полностью поддерживает коллегу.





«Рак от нижнего белья — это миф. Белье лучше носить, это оказывает профилактику опущения груди. Силу гравитации никто не отменял», — объясняет доктор и показывает картинку, на которой написано «Железа — это желе, а не железо».





«Металлические косточки, считаю, на любителя. Лучше из пластика, так как металл может вызвать контактный дерматит. Поролон оказывает лишь эффект пуш-апа, визуально увеличивая объем груди. На развития опухолей никакого влияния поролон не оказывает. Основная причина онкологии — наследственность. Если есть беспокойство по этому вопросу, то нужно наблюдаться у онколога-маммолога и проходить 2 раза в год УЗИ, 1 раз в год маммографию».





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