«Стала чемпионкой и поняла — это не мое»: красавица-самбистка о боях с мужчинами и жадных коллегах

Наталья Коновалова в жизни не производит впечатление девушки-цветка, которая не может постоять за себя. Но когда узнаешь список ее титулов, всё-таки становится не по себе. Девушка не хотела признаваться, но она легко победит в бою среднестатистического мужчину и сможет его даже поднять. А еще Наташа не гордится своими званиями и медалями, а вечера в основном проводит в сосновом бору со своей овчаркой Бароном. Корреспондент SHE поговорила с девушкой о конкуренции с мужчинами, работе по найму и любви к собакам, которая переросла в бизнес.





Справка: Наталья Коновалова (29 лет). Чемпионка Азии по самбо, чемпионка Кубка мира по жиму от груди.





О самбо и Кубке мира





Я с детства обратила внимание именно на этот вид спорта, но начала заниматься не с ранних лет. После школы я ходила в зал и на бокс, но профессионально ничем не занималась. И потом поступила в НГТУ, там был клуб «Богатырь», и я пошла туда.





Очень стеснялась, потому что от формы одежды до самоощущения я там была как белая ворона и некомфортно себя чувствовала. Но потом начала приспосабливаться. В среде спортсменов нет агрессии, но со стороны выглядит так, конечно. Все угрюмые, бьют, ломают друг друга.





Я еще попала в такой клуб, где на протяжении года была единственной девушкой. Я там воспитывалась как заяц в стае волков. Со мной первый раз пришли две девушки, они больше не пошли, а я осталась. И влюбилась в самбо.









Основные тренировки у меня всегда проходили с мужчинами. (В.Т.: Они вам не поддавались?) История умалчивает. Поначалу, конечно, поддавались и помогали. Но потом, когда ты становишься сильнее, начинают воспринимать как конкурента: ты сильная и техника у тебя хорошая. И уже мужчина старается в полную силу, а у него ничего не получается. С профессионалами (мужчинами. — В.Т.) трудно соперничать, а если взять среднего уровня, то я могу потягаться и выиграть.







Я занималась 6 раз в неделю, КМС-звание выполнила через 4 месяца. А через полтора года стала чемпионкой Азии по самбо. Мне давалось это относительно легко, но были и слезы, и травмы.





Когда становишься чемпионом, эмоций мало: порадовался — и завтра опять на тренировку. Я поставила цель: стать мастером спорта, и сделала. Была Наташа и осталась Наташа — не почувствовала разницу. У нас был строгий тренер. Он учил не гордиться и не кичиться званиями. Нужно к этому спокойно относиться.





Я всегда занималась контактными видами спорта, а потом решила попробовать жим от груди. Стала чемпионкой Кубка мира и поняла, что это не мое. Я не могу настроиться морально, нет соперника — для меня это эмоционально непонятно. В самбо ты психологически готовишься к бою. А тут — как чашку чая налил и выпил. Никаких эмоций не вызывала штанга. Просто было интересно попробовать. На соревнованиях был вес 75 килограмм от груди.





Про режим





Сейчас у меня тренировки каждый день. Чередую тренажерный зал, бег и бокс. Но иногда наступает момент, когда хочу все бросить, сесть и спокойно отдохнуть. Не думать о том, что сегодня съесть и что сделать на тренировке. Из маленького робота превратиться в человека, который может себе позволить, например, мороженое.





Но на следующий день я убираю из рациона все вредное. У меня в основном крупы, овощи, молочные продукты; мясо и рыбу я не много ем — просто не люблю.











Одно время я увлеклась раскачиванием бицепса, а потом мне стало не по себе. Что-то щелкнуло внутри, и я поняла, что нет. Если я надеваю платье и каблуки, то всё. Я стесняюсь так одеваться, потому что не люблю повышенное внимание в свою сторону.







О личном





Бывало такое, что мне симпатизировали партнеры по спаррингу, звали куда-то, но я разграничивала всегда. Для меня спорт — это спорт, и там нет места любовным отношениям.









Девчонки говорят: «У тебя столько парней на тренировке, и ты не в отношениях». Но я не мешала, для меня парни на тренировке — это как братья. У меня не было такого, посмотреть, приглядеться к ним. Симпатии были, но я не отвечала взаимностью.







Я не замужем, у меня нет детей. Но со мной может быть мужчина, рядом с которым я почувствую себя маленькой девочкой. А еще целеустремленность, личность и сила должны в нем присутствовать.





Про бокс и работу фитнес-тренером





Мне необходимо куда-то выплескивать свои эмоции, у меня это в крови, поэтому я пошла на бокс. Люди, которые ходят туда, очень воспитанны, тебе помогут и не будут смотреть косо.





Если вы хотите заниматься боксом непрофессионально — вас научат азам техники, вы будете работать на мешке и на лапах. Это очень интересно, и эмоциональный разряд хороший. Я категорически против, когда спортсмены, которые знают основы, применяют эти навыки на улице.





По опыту работы фитнес-тренером, люди не могут похудеть, потому что недостаточно мотивации. Они начинают, пробуют и бросают. Ищут волшебную таблетку, тренажёры, массажёры, но только не прийти в зал и начать правильно питаться. Потому что это труд. У каждого своя личная жизнь, семьи, работа, и это всё выбивает из колеи. Это психология — не то, что ты сел на тренажер, потом поел морковку и у тебя все отлично, — все эти привычки формируются не за один день.











И если цель поставлена — нужно к ней идти, это будет непросто. Проще лежать на диване, заедать свои негативы и стрессы. Сложнее всего после рабочего дня прийти в тренажерный зал и тренироваться, сложнее всего отказать себе и съесть вареную курицу вместо шоколадки. Чтобы результат был — нужно пахать. По-другому никак.







Сейчас появляется много специалистов, и хотелось бы, чтобы коллеги в первую очередь ценили клиента, а не денежное вознаграждение, которое он дает.





Про бизнес





Я могу заниматься только тем, что я люблю. Если я буду работать где-то ради денег, меня хватит максимум на неделю. У меня никогда не получалось работать по найму. Когда меня кто-то начинает контролировать, происходит резонанс и мне нужно куда-то бежать.









У меня всегда дома были собаки, а в ноябре я взяла щенка, немецкую овчарку. Даже когда я его выбирала, он был самый крупный. Я его назвала Барон.







А потом как-то случайно я на него надела свою футболку, и он так мило в ней смотрелся, как мини-боксер. И вроде просто какой-то аксессуар, но так приятно, и он себя чувствует по-другому.





Мне захотелось его красиво одеть и с помощью этого показать мое к нему отношение. А потом, когда он подрос, я начала на него искать одежду, чтобы облегчить свою жизнь и его. И не нашла.





Я постепенно начала это развивать, и мы с моими технологами разработали лекала, по которым сейчас шьем комбинезоны. У нас индивидуальный пошив, такого второго комбинезона нет ни у кого. Я с этими тканями бегала везде, проверяла их, чтобы потом человек, который купит мою вещь, не смог сказать, что это плохое качество.









Сейчас всё в стадии развития, я пытаюсь задать моду на то, чтобы хозяину и собаке было круто одеваться в одном стиле. Сегмент ценовой не будет дешевый — от 3 тысяч. Этот бизнес — пока только вложения. Обороты растут, я занимаю нишу, расширяю ассортимент. Пытаюсь всё, что зарабатываю, вложить, горю этим. Мне кажется, это как вырастить ребенка.







Каждый день я гуляю с Бароном с утра два часа и вечером два часа. Вне зависимости от того, что за погода на улице. Мы ездим в парки и сосновый бор. Если мы 15 тысяч шагов не прошли, будем ходить, пока не пройдем, я его дрессирую. Если вы хотите по-настоящему верного друга, с ним надо разговаривать и много заниматься.