«Я бы не стала лезть под кожу»: сибирячка из детского дома могла оказаться дочерью Эвелины Блёданс

Девушку позвали в Москву на тест ДНК: теперь о ней говорят все, но ей пришлось узнать ужасную правду

История этой девушки на первый взгляд кажется сильно сериальной, ведь так не бывает. Но нет, Анна Шелкова — реальный человек, она ходит по тем же улицам, что и вы, бывает в тех же заведениях, возможно, вы даже встречали ее на улице, просто не знали о тайне, которая скрыта за насмешливым лицом с веснушками. Много лет назад в детском доме девочке сказали, что она пропавшая дочь актрисы Эвелины Блёданс. Больше двадцати лет Анна жила с этой мыслью, а повзрослев, решила узнать правду — написала письмо на телевидение. Летом на телеканале «Россия-1» в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» Анна встретилась с предполагаемой матерью и сделала ДНК-тест. Корреспондент SHE тоже поговорила с девушкой и попросила рассказать подробности ее личной истории — правда ли, она дочь знаменитой актрисы.







Анне 28 лет, она работает фитнес-инструктором. У девушки есть дочь Соня, молодой человек Кирилл. Все вместе они недавно переехали в Новосибирск. Глядя на них, кажется — все, как у всех, но у Ани есть тайна, которой она решила поделиться совсем недавно.











В раннем детстве от Ани отказалась мать, отец забрал дочь к себе в Киселёвск. Какое-то время девочка жила с отцом и мачехой, но потом отца посадили в тюрьму, а Аню отдали в детский дом, где она прожила до 16 лет.







«Мне было 4 года, когда отец увез меня. Я не помню, как выглядела мать. Отца тоже помню плохо, мы мало прожили вместе. Женщина, с которой он сошелся, меня не любила, и когда его забрали, сдала меня в детский дом. Однажды мне позвонили и сказали, что отец умер», — рассказывает Анна.







Вопрос родителей всегда стоял для Ани особняком — в свидетельстве о рождении у нее указаны имена мамы и папы, но она не уверена, что они были настоящими. Однажды работница детского дома сказала девочке, что её мать — актриса Эвелина Блёданс. У девушки не осталось живых родственников, поэтому прокомментировать эту информацию никто не мог.











«Конечно, я не поверила, мне было 9 лет. Я даже не знала, кто она такая», — говорит Анна и добавляет, что позже все же начала интересоваться жизнью актрисы и искать схожие черты. Ей и хотелось, и не хотелось видеть их, девушка понимала, что история из серии фантастики.





Жизнь в детском доме не подарок — или ты, или тебя. Анна прожила там 10 лет и говорит, что врагу не пожелала бы испытать подобное. В детстве она была заводилой и не давала себя в обиду, часто дралась, ей попадало от воспитателей. Ни игрушек, ни добрых слов там не было. Аня говорит, что у нее был только старый рваный заяц, которому она четыре раза пришивала уши.







«Там все плохо, тебя гнобят — и дети, и воспитатели. Учителя постоянно говорили: "Да чтоб вы сдохли, чтобы вас закопали вместе с вашими родителями". Там полностью убивают веру в жизнь, никто никому не нужен. Работники детдома только и ждут, что ты или выпустишься, или тебе проломят голову», — делится девушка воспоминаниями.











Несмотря на все сложности, которые Анна пережила в детстве, она выросла открытым и жизнерадостным человеком. После выпуска из детдома одна цель — как можно скорее убежать от той жизни, которая была. Аня поехала в Барнаул поступать в университет.







Денег не хватало, и Аня пошла работать танцовщицей в ночной клуб. Вскоре она бросила учебу, переехала в Прокопьевск. Там девушка снова поступила в институт, устроилась на работу. Жизнь наладилась — Аня встретила парня, влюбилась и на втором курсе узнала, что ждет ребенка. Возможно, её судьба оказалась бы схожей с судьбой большинства детей из неблагополучных семей, но беременность перевернула все с ног на голову.





«Я забеременела в 21 год и поняла, что этот ребенок мне не просто так дан, если бы не она, я бы много чего делала по-другому. На себя мне денег хватало, но для того, чтобы поставить ребенка на ноги, нужно работать в пять раз больше. Я жила бы на том же самом месте с зарплатой в 15 тысяч и не стремилась бы делать то, что делаю сейчас», — рассказывает Анна.











Прожив с отцом Сони два года, Аня приняла решение уйти — молодой человек начал поднимать на нее руку. Аня вместе с дочерью отправилась в Томск.







Так, переезжая с места на место, девушка настолько растерялась, что больше не могла находиться в неведении, — самой быть мамой и не знать, кто твои настоящие родители, — такие пробелы не дают жить спокойно. Ей хотелось узнать правду, и девушка написала письмо в программу Андрея Малахова.







«Когда я написала в передачу, мне никто не поверил. Они созвонились с Эвелиной, но она бросила трубку», — рассказывает Аня. Позже актриса сама позвонила Малахову и сказала, что в ее жизни действительно была история с потерянным ребенком. Аню нашли через Instagram и пригласили на передачу.











В эфире Эвелина сказала: «Это возможно, но это нереально». В молодости у Эвелины из-за несчастного случая начались преждевременные роды. Ей сказали, что ребенок умер, но не показали его мёртвым.







Ане сделали ДНК-тест и привезли в Москву. Тест сделали Эвелина и ее бывший муж Юрий Стыцковский.







«Мы не общались до эфира. Познакомились прямо на передаче. Я волновалась, Эвелина тоже волновалась. Все снимается с первого дубля, все эмоции настоящие. Когда я вошла, Эвелина обняла меня и сказала: "Спокойно, сейчас мы все решим", — рассказывает Аня. — Никто ведь никому не обязан, не родственники — ладно. Родственники — тоже, каждый дальше живет своей жизнью. Я просто решила проверить, за правду по голове не дают».







Результатов теста заранее никто не знал, их озвучили только в конце — отрицательный. Анна говорит, что во время эфира она уже чувствовала, что Блёданс не её мать.











«Как женщина Эвелина мне всегда импонировала. Она сильная, после эфира дала мне много дельных советов, пригласила в гости в Москву, — рассказывает Аня. — Если бы мы оказались родственниками, я бы ни в коем случае не стала лезть под кожу. Я уже взрослая, 28 лет я прожила без родителей. Даже если найдут мою настоящую маму, вряд ли проснутся теплые чувства. Мы поговорим, узнаем, как друг у друга дела, но на этом кончится». Поиски биологической матери Анны продолжаются, и в планах — снять серию о том, чем закончится история.







Анна говорит, что даже не задумывалась, хотелось ли ей, чтобы Эвелина оказалась её биологической матерью.







«Она как мама очень классная, но я даже рада, что между нами не оказалось родственных связей, это поставило бы нас в неловкое положение, мы бы чувствовали себя некомфортно. А так мы теперь знакомые, можем встретиться, пообщаться, попереписываться без всякого напряжения, которое могло бы быть между нами, если бы мы оказались родственниками».







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