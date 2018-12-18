Костюм для леди, платье с секретом и фасон, который украсит любую, если следовать одному правилу

Новый комплект для каждого мероприятия или вечеринки — это неэкологично и несовременно. Даже если у вас достаточно денег, чтобы так делать, это совершенно необязательно. Лучше менять аксессуары или подбирать другие туфли. А выбирая одежду на новогодний корпоратив, есть шанс сделать это полезным вложением в гардероб на годы вперед. Как — рассказала наш шопинг-эксперт, стилист Анна Ладан.





Победителем по количеству образов с отрывом стал брючный костюм



Слева направо: жакет 7900, брюки 5900, все Daisyknit; жакет 6975, брюки 4425, все Cuvee; жакет 7900, брюки 5900, все Daisyknit



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«Костюм может быть а-ля смокинг или с удлиненным жакетом и прямыми брюками средней или высокой посадки. То, что брючный костюм можно носить в повседневной жизни (если вы не мама в декрете), сомнений не вызывает», — считает Анна.





Топ 2799, Zara; туфли 9490, «Эконика»; серьги 1799, Zara; серьги 209, Befree; костюм 9800, BYMODNO





Сделать из просто костюма костюм на выход можно с помощью топа в пайетках, яркой и массивной бижутерии, босоножек или туфель на каблуке, вечерней укладки и макияжа.





Слева направо: платье 8900, Daisyknit; платье 7290, TopTop; платье 7900, Daisyknit; серьги 1599, туфли 4999, все Zara; ремень 2699, Mango





«Если сомневаетесь, что надеть на вечеринку, — выбирайте простое платье: в нем будет намного комфортнее, чем в чем-то чересчур нарядном. Прямого или полуприлегающего кроя. Чем спокойнее цвет, тем проще подобрать аксессуары. Это могут быть колготки со стразами, с рисунком, с эффектом тату. Также можно добавить колье, серьги, броши, сумки, туфли, клатчи, ремни», — советует стилист.







Слева направо: жакет 3999, Lime; пиджак 11 990, Zara; серьги 239, Befree; босоножки обе пары 3999, Zara





«Бархатный жакет универсален тем, что в зависимости от окружения принимает вид либо вечерний, либо более casual. В комплекте с блузкой или шелковым топом и вечерними туфлями — нарядный, с футболкой или водолазкой, лоферами, слипонами и джинсами — casual. Единственное — нужно, чтобы бархат был качественный, иначе весь образ будет смотреться дешево. Эта ремарка распространяется в принципе на все ткани», — рассказывает Анна Ладан.





Слева направо: комбинезон 3999, Mango; 10 990, Massimo Dutti; 8990, Daisyknit; туфли 2999, Zara; серьги 1499, Mango





После праздников к комбинезону можно подобрать блузу или водолазку, как вариант — носить с жакетом, со свитером или кардиганом. Каждый раз будет по-новому.





Слева направо: платье 12 480, TopTop; платье 6700, Zerkala; платье 6200, BYMODNO; босоножки 5599, ожерелье 1990, все Zara





«Создателем платьев-пиджаков стал легендарный модельер Ив Сен-Лоран. Крой платья-пиджака продуман так, чтобы деликатно подчеркивать женские формы. Это достигается за счет специальных вытачек на поясе или контрастных пуговиц», — рассказывает стилист.







Платье можно найти практически для любого типа фигуры. Приталенный крой больше всего подходит девушкам с формами «груши». «Песочным часам» лучше поискать приталенную модель, но не с очень утрированной линией плеча. Типу фигур «прямоугольник» и «треугольник» стоит отдать предпочтение изделиям с запахом и расклешенным низом.





«Платье-пиджак вполне может стать еще одной гениальной идеей повседневного гардероба в деловом стиле для девушек, которые устали от брючных костюмов с юбками и штанами. В будние дни его лучше сочетать с юбкой, шортами, брюками, яркими топами, водолазками, футболками. Слишком коротких моделей следует избегать, чтобы не выглядеть вульгарно», — рассказывает стилист.





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