Памела отдыхает 30.05.2018 Шикарная хирург подарила студентке груди: это спасёт девушку от депрессии, но размер выберет мужчина Татьяна Романовская работает пластическим хирургом с 1998 года. Уже двадцать лет она из обычных женщин творит красавиц на миллион. Татьяна живёт на две страны — Россия и Америка. Совсем скоро она уезжает в Штаты, поэтому на прощание хирург подготовила неплохой подарок — бесплатную маммопластику. Около двадцати тысяч женщин боролись за победу, и немудрено: большая грудь на дороге не валяется. Удача улыбнулась только одной — выигрыш стал приятным сюрпризом для девушки прямо ко дню рождения, в который она грустила. «Розыгрыш мой личный, не от клиники. Очень многие просят проводить подобные акции, ведь далеко не каждый может позволить себе услуги пластических хирургов, поэтому раз в пару месяцев мы стараемся радовать людей», — рассказывает Татьяна.





Условия розыгрыша были просты: подписаться на профиль Татьяны в социальной сети Instagram, поставить «лайк» на пять фото, отметить трёх подруг, сделать репост у себя на странице или разместить скриншот в историю, написать комментарий и ожидать выигрыша. Тысячи девушек отмечались под постом с 14 мая.

«Операция у победительницы будет абсолютно бесплатная. Кроме затрат на новое красивое бельё и платья ни о чём беспокоиться не нужно», — продолжает Татьяна. С девушкой уже пообщались специалисты и пригласили на консультацию.





Хирург считает, что не всё нужно делать с выгодой для себя: этим она объясняет бесплатную операцию. В США она занимается благотворительностью и хочет основать свой фонд по реабилитации людей с парезами лицевого нерва, который в дальнейшем доведёт и до России. Своё желание Татьяна называет «естественным желанием человека, покрывающего свои потребности неким образом помогать обществу».



«Меня долго не будет в России, и я хотела сделать подписчикам подарок перед вылетом», — говорит хирург корреспонденту. В США женщина не только работает, но и учится у лучших специалистов, которые работают со звёздами Голливуда.





Татьяна уже устраивала подобный розыгрыш совместно со своим коллегой. Выигрыш состоял из спектра пластических операций, которые были нужны победительнице: фейслифтинг, блефаропластика, абдоминопластика, маммопластика, липоскульптура.



«Сейчас пластическая хирургия становится ближе людям, но до сих пор вокруг этой области медицины много мифов и легенд. Акции и розыгрыши позволяют знакомить людей ближе с нашей профессией», — говорит Татьяна SHE.





По прайсу операция по увеличению груди в клинике, где работает Романовская, стоит 205 тысяч рублей. Анна Смирнова, студентка НГТУ, стала обладательницей имплантов фирмы «Ментор», которые имеют пожизненную гарантию, менять их девушке не придется. За день до объявления результатов ей исполнился 21 год, и свой выигрыш она считает чудом.



«Я понимала, что это удача, выбор будет случайный, не надеялась особо. Про розыгрыш узнала из Instargram, добавила пост в закладки. За три дня до окончания решила поучаствовать, на тот момент было уже 18 тысяч комментариев, я оставила всего два со своего аккаунта. Когда узнала, что выиграла, — очень удивилась, это же подарок судьбы. Мой день рождения прошел не очень хорошо, мы все были в делах, а тут такой сюрприз», — поделилась Анна с SHE.

Операция была её мечтой с подросткового возраста. Вместе со своим молодым человеком Анна пойдёт на консультацию и будет выбирать импланты.

Алёна Золотухина

